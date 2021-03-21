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Эксперт Кадаков оценил изменение правил купли-продажи машин с пробегом
Эксперт Кадаков оценил изменение правил купли-продажи машин с пробегом
Автоэксперт и главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков в беседе с RT назвал изменение правил покупки и продажи машин с пробегом движением в правильном РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T12:07
2021-03-21T17:56
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
максим кадаков
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авто
госуслуги
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Автоэксперт и главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков в беседе с RT назвал изменение правил покупки и продажи машин с пробегом движением в правильном направлении.Ранее Минцифры опубликовало приказ, согласно которому сделку о купле-продажи подержанного автомобиля можно будет проводить при помощи портала "Госуслуги" — это даст возможность ставить на документах электронную подпись и передавать их на регистрацию в ГИБДД в цифровом формате. На сайт нужно будет загрузить ПТС, СТС, полис ОСАГО (если он есть) на имя старого собственника, а также подать заявление. Осуществление сделки возможно только физлицам и только при оформлении машины с пробегом.Владельцам транспортных средств нужно понимать, что это только заключение договора, а не "весь процесс купли-продажи", напомнил Кадаков. По его словам, при покупке машины все же хочется увидеть ее для оценки состояния.Говоря о преимуществах системы, Кадаков подчеркнул, что у продавца появляется зафиксированный в электронном виде факт продажи автомобиля. Это пригодится, если новый владелец не поставит машину на учет в течение десяти дней — в этом случае штрафы приходят бывшему хозяину. В новых условиях ему будет проще доказать, что авто продали, а взыскания переведут на фактического владельца.Кадаков также отметил, что махинации с удаленным оформлением договоров теоретически возможно. Он посоветовал не обмениваться всеми электронными данными со сторонними лицами — в договор купли-продажи из "Госуслуг" они будут добавляться автоматически.
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министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максим кадаков, россия, осаго, авто, госуслуги, общество

Эксперт Кадаков оценил изменение правил купли-продажи машин с пробегом

12:07 21.03.2021 (обновлено: 17:56 21.03.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобили с пробегом
Автомобили с пробегом - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Автоэксперт и главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков в беседе с RT назвал изменение правил покупки и продажи машин с пробегом движением в правильном направлении.
Ранее Минцифры опубликовало приказ, согласно которому сделку о купле-продажи подержанного автомобиля можно будет проводить при помощи портала "Госуслуги" — это даст возможность ставить на документах электронную подпись и передавать их на регистрацию в ГИБДД в цифровом формате. На сайт нужно будет загрузить ПТС, СТС, полис ОСАГО (если он есть) на имя старого собственника, а также подать заявление. Осуществление сделки возможно только физлицам и только при оформлении машины с пробегом.
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Владельцам транспортных средств нужно понимать, что это только заключение договора, а не "весь процесс купли-продажи", напомнил Кадаков. По его словам, при покупке машины все же хочется увидеть ее для оценки состояния.
"Кроме того, покупателю все равно придется ехать в ГИБДД, поскольку ГИБДД не отменяет (во всяком случае пока) площадку, машину нужно предоставить на осмотр, СТС вы тоже получите в ГИБДД", — разъяснил эксперт.
Говоря о преимуществах системы, Кадаков подчеркнул, что у продавца появляется зафиксированный в электронном виде факт продажи автомобиля. Это пригодится, если новый владелец не поставит машину на учет в течение десяти дней — в этом случае штрафы приходят бывшему хозяину. В новых условиях ему будет проще доказать, что авто продали, а взыскания переведут на фактического владельца.
Кадаков также отметил, что махинации с удаленным оформлением договоров теоретически возможно. Он посоветовал не обмениваться всеми электронными данными со сторонними лицами — в договор купли-продажи из "Госуслуг" они будут добавляться автоматически.
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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Максим КадаковРоссияОСАГОАвтоГосуслугиОбщество
 
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