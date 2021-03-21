https://ria.ru/20210321/avto-1602190042.html

Эксперт Кадаков оценил изменение правил купли-продажи машин с пробегом

Эксперт Кадаков оценил изменение правил купли-продажи машин с пробегом

Автоэксперт и главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков в беседе с RT назвал изменение правил покупки и продажи машин с пробегом движением в правильном РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T12:07

2021-03-21T12:07

2021-03-21T17:56

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

максим кадаков

россия

осаго

авто

госуслуги

общество

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Автоэксперт и главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков в беседе с RT назвал изменение правил покупки и продажи машин с пробегом движением в правильном направлении.Ранее Минцифры опубликовало приказ, согласно которому сделку о купле-продажи подержанного автомобиля можно будет проводить при помощи портала "Госуслуги" — это даст возможность ставить на документах электронную подпись и передавать их на регистрацию в ГИБДД в цифровом формате. На сайт нужно будет загрузить ПТС, СТС, полис ОСАГО (если он есть) на имя старого собственника, а также подать заявление. Осуществление сделки возможно только физлицам и только при оформлении машины с пробегом.Владельцам транспортных средств нужно понимать, что это только заключение договора, а не "весь процесс купли-продажи", напомнил Кадаков. По его словам, при покупке машины все же хочется увидеть ее для оценки состояния.Говоря о преимуществах системы, Кадаков подчеркнул, что у продавца появляется зафиксированный в электронном виде факт продажи автомобиля. Это пригодится, если новый владелец не поставит машину на учет в течение десяти дней — в этом случае штрафы приходят бывшему хозяину. В новых условиях ему будет проще доказать, что авто продали, а взыскания переведут на фактического владельца.Кадаков также отметил, что махинации с удаленным оформлением договоров теоретически возможно. Он посоветовал не обмениваться всеми электронными данными со сторонними лицами — в договор купли-продажи из "Госуслуг" они будут добавляться автоматически.

https://ria.ru/20210225/avto-1598860333.html

https://ria.ru/20210222/avto-1598524810.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максим кадаков, россия, осаго, авто, госуслуги, общество