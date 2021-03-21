https://ria.ru/20210321/armeniya-1602170944.html

Премьер Армении Пашинян признал, что Су-30 закупили у России без ракет

Премьер Армении Пашинян признал, что Су-30 закупили у России без ракет

Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что Армения закупила у России истребители Су-30СМ без ракет. Об этом он заявил на встрече с жителями... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T07:05

2021-03-21T07:05

2021-03-21T11:31

ситуация в нагорном карабахе

россия

никол пашинян

минобороны армении

су-30см

москва

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 21 мар — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что Армения закупила у России истребители Су-30СМ без ракет. Об этом он заявил на встрече с жителями Арагацотнской области, видео с которой выложил в Facebook.Ответственность за это он возложил на прежние власти."Купили бы вы самолеты, чтобы мы успели купить ракеты. Почему у 26-летнего государства не было истребительной авиации?" — задался вопросом премьер.О том, что закупленные у России Су-30СМ не оснащены боеприпасами, говорил ранее бывший начальник службы военного контроля Минобороны Мовсес Акопян. По его словам, Россия не продает другим странам ракеты "воздух — воздух" дальностью 130 километров. Армянские власти это заявление не подтвердили.Боевые действия в Нагорном Карабахе начались в конце сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации продолжавшегося с конца 1980-х конфликта, все стороны объявили полную или частичную мобилизацию, сообщалось о жертвах среди мирного населения. Бои продолжались полтора месяца. Три попытки заключить перемирие оказались безуспешными, но в ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве России договорились полностью прекратить огонь. Кроме того, Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместились российские миротворцы. В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Пашинян заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, но позволило сохранить то, что иначе Карабах потерял бы. Тем не менее оппозиция критикует премьера и требует его отставки.В конце февраля неосторожные слова Пашиняна, усомнившегося в боеспособности российских "Искандеров", спровоцировали политический кризис. Замначальника Генштаба, который, как писали СМИ, высмеял Пашиняна за слова об "Искандерах", отправили в отставку, затем премьер потребовал и отставки начальника Генштаба. В ответ генералитет призвал покинуть пост самого Пашиняна. Тот расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела в центре Еревана баррикады и продолжает выступать против премьера. В результате Пашинян объявил о проведении внеочередных парламентских выборов. Их назначили на 20 июня.

https://ria.ru/20210320/pashinyan-1602116175.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210320/karabakh-1602147323.html

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