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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210321/armeniya-1602170944.html
Премьер Армении Пашинян признал, что Су-30 закупили у России без ракет
Премьер Армении Пашинян признал, что Су-30 закупили у России без ракет
Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что Армения закупила у России истребители Су-30СМ без ракет. Об этом он заявил на встрече с жителями... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T07:05
2021-03-21T11:31
ситуация в нагорном карабахе
россия
никол пашинян
минобороны армении
су-30см
москва
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 21 мар — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что Армения закупила у России истребители Су-30СМ без ракет. Об этом он заявил на встрече с жителями Арагацотнской области, видео с которой выложил в Facebook.Ответственность за это он возложил на прежние власти."Купили бы вы самолеты, чтобы мы успели купить ракеты. Почему у 26-летнего государства не было истребительной авиации?" — задался вопросом премьер.О том, что закупленные у России Су-30СМ не оснащены боеприпасами, говорил ранее бывший начальник службы военного контроля Минобороны Мовсес Акопян. По его словам, Россия не продает другим странам ракеты "воздух — воздух" дальностью 130 километров. Армянские власти это заявление не подтвердили.Боевые действия в Нагорном Карабахе начались в конце сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации продолжавшегося с конца 1980-х конфликта, все стороны объявили полную или частичную мобилизацию, сообщалось о жертвах среди мирного населения. Бои продолжались полтора месяца. Три попытки заключить перемирие оказались безуспешными, но в ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве России договорились полностью прекратить огонь. Кроме того, Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместились российские миротворцы. В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Пашинян заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, но позволило сохранить то, что иначе Карабах потерял бы. Тем не менее оппозиция критикует премьера и требует его отставки.В конце февраля неосторожные слова Пашиняна, усомнившегося в боеспособности российских "Искандеров", спровоцировали политический кризис. Замначальника Генштаба, который, как писали СМИ, высмеял Пашиняна за слова об "Искандерах", отправили в отставку, затем премьер потребовал и отставки начальника Генштаба. В ответ генералитет призвал покинуть пост самого Пашиняна. Тот расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела в центре Еревана баррикады и продолжает выступать против премьера. В результате Пашинян объявил о проведении внеочередных парламентских выборов. Их назначили на 20 июня.
https://ria.ru/20210320/pashinyan-1602116175.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210320/karabakh-1602147323.html
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россия, никол пашинян, минобороны армении, су-30см, москва, армения, в мире

Премьер Армении Пашинян признал, что Су-30 закупили у России без ракет

07:05 21.03.2021 (обновлено: 11:31 21.03.2021)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване
Премьер-министр Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 21 мар — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что Армения закупила у России истребители Су-30СМ без ракет. Об этом он заявил на встрече с жителями Арагацотнской области, видео с которой выложил в Facebook.

"Нам говорят: почему вы купили самолет? Да, мы купили самолет, он был доставлен в мае, и да, мы не успели купить ракеты до войны", — сказал Пашинян.

Ответственность за это он возложил на прежние власти.
"Купили бы вы самолеты, чтобы мы успели купить ракеты. Почему у 26-летнего государства не было истребительной авиации?" — задался вопросом премьер.
О том, что закупленные у России Су-30СМ не оснащены боеприпасами, говорил ранее бывший начальник службы военного контроля Минобороны Мовсес Акопян. По его словам, Россия не продает другим странам ракеты "воздух — воздух" дальностью 130 километров. Армянские власти это заявление не подтвердили.
Боевые действия в Нагорном Карабахе начались в конце сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации продолжавшегося с конца 1980-х конфликта, все стороны объявили полную или частичную мобилизацию, сообщалось о жертвах среди мирного населения.
Никол Пашинян на заседании совбеза Армении по вопросам внутренней и внешней безопасности - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
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Пашинян заявил, что не уедет из Армении
Бои продолжались полтора месяца. Три попытки заключить перемирие оказались безуспешными, но в ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве России договорились полностью прекратить огонь. Кроме того, Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместились российские миротворцы.
В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Пашинян заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, но позволило сохранить то, что иначе Карабах потерял бы. Тем не менее оппозиция критикует премьера и требует его отставки.
В конце февраля неосторожные слова Пашиняна, усомнившегося в боеспособности российских "Искандеров", спровоцировали политический кризис. Замначальника Генштаба, который, как писали СМИ, высмеял Пашиняна за слова об "Искандерах", отправили в отставку, затем премьер потребовал и отставки начальника Генштаба. В ответ генералитет призвал покинуть пост самого Пашиняна. Тот расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела в центре Еревана баррикады и продолжает выступать против премьера. В результате Пашинян объявил о проведении внеочередных парламентских выборов. Их назначили на 20 июня.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
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Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияНикол ПашинянМинобороны АрменииСу-30СММоскваАрменияВ мире
 
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