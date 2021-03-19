https://ria.ru/20210319/soprotivlenie-1601981021.html
Шварценеггера выбрали лидером сопротивления при вторжении инопланетян
Шварценеггера выбрали лидером сопротивления при вторжении инопланетян
Голливудский актер, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер заявил, что он готов встать во главе борьбы с инопланетянами, если они вторгнутся на... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T14:11
2021-03-19T14:11
2021-03-19T14:57
земля
уилл смит
арнольд шварценеггер
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Голливудский актер, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер заявил, что он готов встать во главе борьбы с инопланетянами, если они вторгнутся на Землю."Я хочу поблагодарить людей за то, что они верят в меня. Я готов служить", — написал актер в Twitter, комментируя результаты исследования о том, кто из известных людей "лучше всего справится с вторжением пришельцев".Согласно исследованию, проведенному британским телеканалом Blaze, Шварценеггер возглавил список из 20 знаменитостей, которым телезрители доверили бы руководство в случае вторжения инопланетян на Землю. Как пишет издание Deadline, участие в исследовании приняли две тысячи совершеннолетних британцев.Второе место после звезды "Терминатора" занял Уилл Смит, сыгравший в фильме "День независимости". В пятерку знаменитостей, которым британские телезрители доверили бы борьбу с пришельцами, также вошли Дэвид Аттенборо, Брюс Уиллис и Том Круз. Экс-президент США Дональд Трамп, попавший на восьмую строчку списка, обошел действующего главу государства Джо Байдена, замыкающего двадцатку. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оказался на 12-й позиции. Британцы также не забыли о киноролях Харрисона Форда, Сигурни Уивер и Джиллиан Андерсон и "проголосовали" за их участие в списке.
https://ria.ru/20200505/1570921039.html
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земля, уилл смит, арнольд шварценеггер, брюс уиллис