https://ria.ru/20210319/derevo-1601959655.html
В Европе выбрали "Дерево года"
В Европе выбрали "Дерево года"
Звание "Европейское дерево года" получил тысячелетний дуб из деревни Лесина, расположенной на северо-востоке Испании, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T15:38
2021-03-19T15:38
2021-03-19T15:38
туризм
россия
туризм
калабрия
республика дагестан
дербент
италия
испания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/98001/78/980017881_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_fde3de633b7f89f209d1821560b4e326.jpg
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Звание "Европейское дерево года" получил тысячелетний дуб из деревни Лесина, расположенной на северо-востоке Испании, сообщает "ЕвроПульс".Конкурс Ассоциации экологического партнерства "Дерево Европы" проводится в десятый раз. На сайте организации пользователи могли проголосовать за самые необычные растения континента.Победителя поддержали 104 тысячи участников. По легенде, когда-то этот дуб облюбовали ведьмы. Под его ветвями они устраивали танцы и праздники, что придавало дереву сил и долголетия, считают местные жители. Они продолжают организовывать торжества и прочие важные события под его вервями. На втором месте с результатом 78 тысяч голосов — платан из Куринги, коммуны в итальянской Калабрии. Этот тысячелетний гигант — самый большой в стране. В его полом стволе есть трехметровое дупло, внутри которого человек может почувствовать себя, как в лесной пещере. По преданию, его посадили монахи, пришедшие в эту местность около тысячи лет назад, чтобы основать скит. Но специалисты считают, что настоящий возраст платана может быть и больше.Древний платан из российского Дербента поддержали 66 тысяч пользователей. Несмотря на более скромный возраст по сравнению с другими победителями (ему всего 284 года), он играет не менее заметную роль в жизни местного сообщества. Дерево растет во дворе соборной мечети и привлекает как самих дагестанцев, так и гостей республики. Его изображают на картинах и воспевают в песнях.
https://ria.ru/20210319/ustinova-1599423562.html
россия
калабрия
дербент
италия
испания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/98001/78/980017881_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_a1d8494e151da6c4c093ba8441cc3203.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, туризм, калабрия, республика дагестан, дербент, италия, испания
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости.
Звание "Европейское дерево года" получил тысячелетний дуб из деревни Лесина, расположенной на северо-востоке Испании, сообщает
"ЕвроПульс".
Конкурс Ассоциации экологического партнерства "Дерево Европы" проводится в десятый раз. На сайте организации пользователи могли проголосовать за самые необычные растения континента.
Победителя поддержали 104 тысячи участников. По легенде, когда-то этот дуб облюбовали ведьмы. Под его ветвями они устраивали танцы и праздники, что придавало дереву сил и долголетия, считают местные жители. Они продолжают организовывать торжества и прочие важные события под его вервями.
На втором месте с результатом 78 тысяч голосов — платан из Куринги, коммуны в итальянской Калабрии. Этот тысячелетний гигант — самый большой в стране. В его полом стволе есть трехметровое дупло, внутри которого человек может почувствовать себя, как в лесной пещере. По преданию, его посадили монахи, пришедшие в эту местность около тысячи лет назад, чтобы основать скит. Но специалисты считают, что настоящий возраст платана может быть и больше.
Древний платан из российского Дербента поддержали 66 тысяч пользователей. Несмотря на более скромный возраст по сравнению с другими победителями (ему всего 284 года), он играет не менее заметную роль в жизни местного сообщества. Дерево растет во дворе соборной мечети и привлекает как самих дагестанцев, так и гостей республики. Его изображают на картинах и воспевают в песнях.