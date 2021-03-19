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https://ria.ru/20210319/derevo-1601959655.html
В Европе выбрали "Дерево года"
В Европе выбрали "Дерево года"
Звание "Европейское дерево года" получил тысячелетний дуб из деревни Лесина, расположенной на северо-востоке Испании, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T15:38
2021-03-19T15:38
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италия
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Звание "Европейское дерево года" получил тысячелетний дуб из деревни Лесина, расположенной на северо-востоке Испании, сообщает "ЕвроПульс".Конкурс Ассоциации экологического партнерства "Дерево Европы" проводится в десятый раз. На сайте организации пользователи могли проголосовать за самые необычные растения континента.Победителя поддержали 104 тысячи участников. По легенде, когда-то этот дуб облюбовали ведьмы. Под его ветвями они устраивали танцы и праздники, что придавало дереву сил и долголетия, считают местные жители. Они продолжают организовывать торжества и прочие важные события под его вервями. На втором месте с результатом 78 тысяч голосов — платан из Куринги, коммуны в итальянской Калабрии. Этот тысячелетний гигант — самый большой в стране. В его полом стволе есть трехметровое дупло, внутри которого человек может почувствовать себя, как в лесной пещере. По преданию, его посадили монахи, пришедшие в эту местность около тысячи лет назад, чтобы основать скит. Но специалисты считают, что настоящий возраст платана может быть и больше.Древний платан из российского Дербента поддержали 66 тысяч пользователей. Несмотря на более скромный возраст по сравнению с другими победителями (ему всего 284 года), он играет не менее заметную роль в жизни местного сообщества. Дерево растет во дворе соборной мечети и привлекает как самих дагестанцев, так и гостей республики. Его изображают на картинах и воспевают в песнях.
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россия, туризм, калабрия, республика дагестан, дербент, италия, испания

В Европе выбрали "Дерево года"

15:38 19.03.2021
 
© Flickr / tree-species"Питательные" желуди каменного дуба
Питательные желуди каменного дуба - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© Flickr / tree-species
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Звание "Европейское дерево года" получил тысячелетний дуб из деревни Лесина, расположенной на северо-востоке Испании, сообщает "ЕвроПульс".
Конкурс Ассоциации экологического партнерства "Дерево Европы" проводится в десятый раз. На сайте организации пользователи могли проголосовать за самые необычные растения континента.
Победителя поддержали 104 тысячи участников. По легенде, когда-то этот дуб облюбовали ведьмы. Под его ветвями они устраивали танцы и праздники, что придавало дереву сил и долголетия, считают местные жители. Они продолжают организовывать торжества и прочие важные события под его вервями.
На втором месте с результатом 78 тысяч голосов — платан из Куринги, коммуны в итальянской Калабрии. Этот тысячелетний гигант — самый большой в стране. В его полом стволе есть трехметровое дупло, внутри которого человек может почувствовать себя, как в лесной пещере. По преданию, его посадили монахи, пришедшие в эту местность около тысячи лет назад, чтобы основать скит. Но специалисты считают, что настоящий возраст платана может быть и больше.
Древний платан из российского Дербента поддержали 66 тысяч пользователей. Несмотря на более скромный возраст по сравнению с другими победителями (ему всего 284 года), он играет не менее заметную роль в жизни местного сообщества. Дерево растет во дворе соборной мечети и привлекает как самих дагестанцев, так и гостей республики. Его изображают на картинах и воспевают в песнях.
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