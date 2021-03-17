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Наука
https://ria.ru/20210317/neboskreb-1601518924.html
Страшилки обитателей высоток. На каком этаже полезнее жить
Страшилки обитателей высоток. На каком этаже полезнее жить
Высотная застройка городов началась в середине прошлого века, и эксперты сразу задались вопросом, как этажность влияет на здоровье и самочувствие. Судя по... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T08:00
2021-03-17T08:00
экология
наука
небоскребы
инфаркты
биология
здоровье
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Высотная застройка городов началась в середине прошлого века, и эксперты сразу задались вопросом, как этажность влияет на здоровье и самочувствие. Судя по ранним исследованиям, жизнь и работа в небоскребах ухудшает психическое состояние и развивает фобии, но современные ученые это не подтверждают. И все же данные противоречивы. В Швейцарии, например, чем выше квартира, тем ниже смертность, а в Осло, наоборот, у обитателей верхних этажей чаще случаются инфаркты.Чего боятся в небоскребахУченые из Канады проанализировали данные о самочувствии жителей высоток и пришли к выводу: большинство тех, кто поселился выше 16-го этажа, довольны выбором. Судя по опросам, в Гонконге и Сингапуре таких более 60 процентов. Обитатели небоскребов в Токио, Чикаго и Сеуле тоже вполне счастливы, хотя квартиры, расположенные наверху, стоят дороже. Но людям нравится панорамный обзор, особенно ценится вид на море или сад.В городах, где большой трафик, предпочтительнее пятый этаж и выше, поскольку там чище воздух, отмечают ученые из Нью-Йорка. В Гонконге квартиры ниже 20-го этажа продаются из-за этого дешевле.Еще одно преимущество — отсутствие уличного шума, который в центре мегаполисов стал настоящей проблемой, влияет на психику и остроту слуха.Между тем в том же Гонконге предпочитают селиться посередине — между шестым и двадцатым этажами. В Сеуле те, кто работает в небоскребах, тоже не спешат забираться выше: оптимальный вариант для большинства — от шестого этажа до пятнадцатого.Боятся жить в небоскребах всего один-два процента участников опросов из Южной Азии. В основном это страх, дисбаланс и головокружение, которые появляются, когда смотришь вниз. А в Германии примерно у 28 процентов людей акрофобия — боязнь высоты.Еще одна причина беспокойства — сильные ветра, раскачивающие дома. Если такое происходит часто, у некоторых возникает тревога и ощущение дискомфорта. Продолжительные низкочастотные вибрации иногда вызывают бессонницу, снижают концентрацию, ухудшают настроение. Даже спустя двенадцать часов после прекращения колебаний такие состояния сохраняются. У сотрудников офисов в небоскребах падает работоспособность.Среди самых распространенных страхов — пожар в высотке, скоростной лифт, от которого закладывает уши, риск падения из окна.Где люди здоровееМасштабное исследование связи этажности и здоровья провели в Швейцарии. Ученые взяли базу переписи населения 2000-го, выделили полтора миллиона человек, живущих в домах выше четырех этажей, и проанализировали их смертность от всех причин до 2008 года. Оказалось, она ниже, чем у тех, кто обосновался на первых этажах. Авторы работы решили: все дело в социально-экономическом положении. Аренда наверху дороже, поэтому там селятся более состоятельные люди. Кроме того, этажность побуждает к физической активности.К похожим выводам пришли ученые из Бельгии, проанализировав более шести миллионов анкет по переписи 2001-го: чем выше этаж, тем лучше люди оценивали собственное здоровье.Вероятно, дело действительно в высокой физической активности, более чистом воздухе и отсутствии шума. Или, возможно, наверху живут люди более состоятельные, а внизу — те, у кого проблемы со здоровьем. Во всяком случае, эта работа опровергает распространенное мнение архитекторов о том, что жизнь в высотках вредна.Анализ 11 тысяч анкет жителей Осло показывает иной результат — там жители верхних этажей чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Однако виной тому вряд ли высота как таковая.В столице Норвегии наверху селятся самые бедные люди, часто эмигранты, безработные, без образования. Отсюда печальные цифры: выше четвертого этажа многие курят, малоподвижные и с лишним весом живут на шестых-десятых. Число пьющих растет начиная с четвертых-пятых этажей.Однако авторы допускают и другие причины противоречивых результатов — влияние атмосферного электричества, количество времени, проведенного в квартирах в высотках. Или даже ошибки анализа, связанные с переездом людей на другие этажи после перенесенной болезни.
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экология, небоскребы, инфаркты, биология, здоровье

Страшилки обитателей высоток. На каком этаже полезнее жить

08:00 17.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДевушка гуляет с собакой на набережной Тараса Шевченко в Москве
Девушка гуляет с собакой на набережной Тараса Шевченко в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Высотная застройка городов началась в середине прошлого века, и эксперты сразу задались вопросом, как этажность влияет на здоровье и самочувствие. Судя по ранним исследованиям, жизнь и работа в небоскребах ухудшает психическое состояние и развивает фобии, но современные ученые это не подтверждают. И все же данные противоречивы. В Швейцарии, например, чем выше квартира, тем ниже смертность, а в Осло, наоборот, у обитателей верхних этажей чаще случаются инфаркты.

Чего боятся в небоскребах

Ученые из Канады проанализировали данные о самочувствии жителей высоток и пришли к выводу: большинство тех, кто поселился выше 16-го этажа, довольны выбором. Судя по опросам, в Гонконге и Сингапуре таких более 60 процентов. Обитатели небоскребов в Токио, Чикаго и Сеуле тоже вполне счастливы, хотя квартиры, расположенные наверху, стоят дороже. Но людям нравится панорамный обзор, особенно ценится вид на море или сад.
В городах, где большой трафик, предпочтительнее пятый этаж и выше, поскольку там чище воздух, отмечают ученые из Нью-Йорка. В Гонконге квартиры ниже 20-го этажа продаются из-за этого дешевле.
Еще одно преимущество — отсутствие уличного шума, который в центре мегаполисов стал настоящей проблемой, влияет на психику и остроту слуха.
Между тем в том же Гонконге предпочитают селиться посередине — между шестым и двадцатым этажами. В Сеуле те, кто работает в небоскребах, тоже не спешат забираться выше: оптимальный вариант для большинства — от шестого этажа до пятнадцатого.
Боятся жить в небоскребах всего один-два процента участников опросов из Южной Азии. В основном это страх, дисбаланс и головокружение, которые появляются, когда смотришь вниз. А в Германии примерно у 28 процентов людей акрофобия — боязнь высоты.
Еще одна причина беспокойства — сильные ветра, раскачивающие дома. Если такое происходит часто, у некоторых возникает тревога и ощущение дискомфорта. Продолжительные низкочастотные вибрации иногда вызывают бессонницу, снижают концентрацию, ухудшают настроение. Даже спустя двенадцать часов после прекращения колебаний такие состояния сохраняются. У сотрудников офисов в небоскребах падает работоспособность.
Среди самых распространенных страхов — пожар в высотке, скоростной лифт, от которого закладывает уши, риск падения из окна.
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Где люди здоровее

Масштабное исследование связи этажности и здоровья провели в Швейцарии. Ученые взяли базу переписи населения 2000-го, выделили полтора миллиона человек, живущих в домах выше четырех этажей, и проанализировали их смертность от всех причин до 2008 года. Оказалось, она ниже, чем у тех, кто обосновался на первых этажах. Авторы работы решили: все дело в социально-экономическом положении. Аренда наверху дороже, поэтому там селятся более состоятельные люди. Кроме того, этажность побуждает к физической активности.
К похожим выводам пришли ученые из Бельгии, проанализировав более шести миллионов анкет по переписи 2001-го: чем выше этаж, тем лучше люди оценивали собственное здоровье.
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Вероятно, дело действительно в высокой физической активности, более чистом воздухе и отсутствии шума. Или, возможно, наверху живут люди более состоятельные, а внизу — те, у кого проблемы со здоровьем. Во всяком случае, эта работа опровергает распространенное мнение архитекторов о том, что жизнь в высотках вредна.
Анализ 11 тысяч анкет жителей Осло показывает иной результат — там жители верхних этажей чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Однако виной тому вряд ли высота как таковая.
В столице Норвегии наверху селятся самые бедные люди, часто эмигранты, безработные, без образования. Отсюда печальные цифры: выше четвертого этажа многие курят, малоподвижные и с лишним весом живут на шестых-десятых. Число пьющих растет начиная с четвертых-пятых этажей.
Однако авторы допускают и другие причины противоречивых результатов — влияние атмосферного электричества, количество времени, проведенного в квартирах в высотках. Или даже ошибки анализа, связанные с переездом людей на другие этажи после перенесенной болезни.
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