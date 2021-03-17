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https://ria.ru/20210317/astrazeneca-1601497437.html
Европа мстит AstraZeneca
Европа мстит AstraZeneca
Уже более двух десятков стран, преимущественно европейских, приостановили использование вакцины, разработанной англо-шведской компанией AstraZeneca совместно с... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T08:00
2021-03-17T07:59
вакцина astrazeneca
европарламент
astrazeneca
воз
евросоюз
лондон
берлин (город)
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мнение - авторы
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Уже более двух десятков стран, преимущественно европейских, приостановили использование вакцины, разработанной англо-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Вчера список пополнила "родина" препарата — Швеция.Официальная причина — зафиксированные случаи тромбоза у привившихся.В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения, по сути, встала на сторону компании, заявив, что "нет свидетельств того, что инциденты были спровоцированы вакциной", и призвала продолжать кампанию по вакцинации, "чтобы спасать жизни и сдерживать тяжелые формы заболевания". Тем не менее ВОЗ заверила, что изучит поступающие сообщения и предаст огласке результаты.К сожалению, бессмысленно рассматривать ситуацию с AstraZeneca с точки зрения медицины и беспристрастных научных исследований. Мировая фармацевтика уже давно превратилась в предельно коррумпированный и коррумпирующий все вокруг себя Клондайк, намертво срощенный с ключевыми политическими структурами планеты и актуальной повесткой. А пандемия усугубила этот процесс.Соответственно, можно только предполагать, до какой степени позиция ВОЗ связана с реальным уровнем безопасности AstraZeneca, а до какой — обусловлена политической целесообразностью. Впрочем, ЕС это касается в неменьшей степени. Сообщения о случаях тяжелых побочных эффектов и даже смертей привившихся людей регулярно поступали с самого начала вакцинации, однако столь радикальный шаг, как приостановка использования препарата, Германия, Франция и другие ведущие европейские страны совершили, когда возникли политические условия, подтолкнувшие их к этому.Вакцинация в ЕС фактически проваливается, о чем уже громко говорят ведущие мировые СМИ и влиятельные политические фигуры. Основная вина, безусловно, лежит на Брюсселе, Берлине и других западноевропейских столицах, принимавших самое активное участие в выработке соответствующих решений, и одной из их главных ошибок как раз и стала ставка на AstraZeneca.Полбеды, что компания вышла на рынок с готовым продуктом с некоторым запозданием, что сдвинуло график производства. Главное — она оказалась в принципе неспособна выполнить свои обязательства перед Евросоюзом.Первый скандал вспыхнул еще в январе, когда AstraZeneca уведомила Брюссель, что из-за производственно-логистических проблем на ближайшие месяцы вынуждена сократить поставки на 60 процентов от оговоренных контрактом.Положение усугубляется тем, что Великобритания заключила собственное соглашение с AstraZeneca, согласно которому страна имеет приоритетное право на препарат, произведенный на ее территории. Это обеспечило Лондону закрытие потребностей в вакцине во много раз лучше, чем на континенте. Понятно, что в свете завершившегося Brexit картина сложилась откровенно не в пользу ЕС.Так что в последние недели Европа давила на все возможные рычаги, добиваясь от компании соблюдения договоренностей.Результатом стало еще большее ухудшение ситуации.В прошлую пятницу агентство Reuters сообщило, что AstraZeneca дополнительно сократила поставки своей вакцины в страны ЕС. Еще 25 февраля руководитель компании Паскаль Сорио обещал Европарламенту, что они постараются поставить ЕС 40 миллионов доз за первый квартал — вместо изначально планировавшихся 90 миллионов. К концу прошлой недели стало понятно, что этот показатель едва дотянет до 30 миллионов.Ну а в понедельник европейские государства, включая лидеров ЕС, стали дружно приостанавливать использование AstraZeneca под предлогом проверки безопасности препарата.По репутации вакцины нанесен тяжелейший удар.Но вряд ли его стоит считать роковым. С большой вероятностью в поддержку AstraZeneca впишутся крупные международные структуры и другие влиятельные западные державы. Причем речь не только о Великобритании, для которой это главный препарат вакцинации. Вчера компания распространила пресс-релиз, в котором сообщила о соглашении с правительством США о дополнительных поставках своего медикамента.Вся эта ситуация наиболее интересна как очередное подтверждение нарастающих непреодолимых противоречий внутри Запада. Еще несколько недель назад любые разногласия между трансатлантическими партнерами было принято списывать на вредоносную деятельность Дональда Трампа. Однако хотя тот и покинул Белый дом, конфликты между Европой и Штатами и не думают рассасываться, касается ли это "Северного потока — 2" или расходов на оборону. Скандал же вокруг AstraZeneca — принципиально новый фактор, вину за который ну никак нельзя возложить на ушедшего президента США.Потому что в основе всего — объективно нарастающий дефицит ресурсов, борьба за которые становится все острее, и каждому из участников остается только под привычные мантры о западной солидарности все интенсивнее тянуть одеяло на себя и все чаще прибегать к "неконвенциональным" мерам.Правда, вряд ли там признают столь угнетающую реальность. Куда вероятнее, что в очередной раз будет включена поднадоевшая пластинка о "руке Москвы", сеющей рознь внутри единого в своих целях и ценностях Запада.В данном случае это будет особенно легко сделать, поскольку, совершив столь враждебный демарш против AstraZeneca, Европа имеет несколько запасных вариантов, которыми можно заменить не оправдавшую высокого доверия вакцину. А российский "Спутник V" возглавляет данный список.
https://ria.ru/20210316/vaktsina-1601439718.html
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https://ria.ru/20210129/vaktsina-1594983443.html
https://ria.ru/20210316/evrosoyuz-1601367375.html
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Ирина Алкснис
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вакцина astrazeneca, европарламент, astrazeneca , воз, евросоюз, лондон, берлин (город), авторы, мнение - авторы

Европа мстит AstraZeneca

08:00 17.03.2021
 
© REUTERS / Yves HermanПункт вакцинации в Ронкьере, Бельгия
Пункт вакцинации в Ронкьере, Бельгия - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© REUTERS / Yves Herman
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Уже более двух десятков стран, преимущественно европейских, приостановили использование вакцины, разработанной англо-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Вчера список пополнила "родина" препарата — Швеция.
Официальная причина — зафиксированные случаи тромбоза у привившихся.
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 11:25Распространение коронавируса
Швеция приостановила использование вакцины AstraZeneca
В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения, по сути, встала на сторону компании, заявив, что "нет свидетельств того, что инциденты были спровоцированы вакциной", и призвала продолжать кампанию по вакцинации, "чтобы спасать жизни и сдерживать тяжелые формы заболевания". Тем не менее ВОЗ заверила, что изучит поступающие сообщения и предаст огласке результаты.
К сожалению, бессмысленно рассматривать ситуацию с AstraZeneca с точки зрения медицины и беспристрастных научных исследований. Мировая фармацевтика уже давно превратилась в предельно коррумпированный и коррумпирующий все вокруг себя Клондайк, намертво срощенный с ключевыми политическими структурами планеты и актуальной повесткой. А пандемия усугубила этот процесс.
Закрытый центр вакцинации от коронавируса в Риме - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 13:20Распространение коронавируса
В Италии расследуют смерти восьми человек после прививки АstraZeneca
Соответственно, можно только предполагать, до какой степени позиция ВОЗ связана с реальным уровнем безопасности AstraZeneca, а до какой — обусловлена политической целесообразностью. Впрочем, ЕС это касается в неменьшей степени. Сообщения о случаях тяжелых побочных эффектов и даже смертей привившихся людей регулярно поступали с самого начала вакцинации, однако столь радикальный шаг, как приостановка использования препарата, Германия, Франция и другие ведущие европейские страны совершили, когда возникли политические условия, подтолкнувшие их к этому.
Вакцинация в ЕС фактически проваливается, о чем уже громко говорят ведущие мировые СМИ и влиятельные политические фигуры. Основная вина, безусловно, лежит на Брюсселе, Берлине и других западноевропейских столицах, принимавших самое активное участие в выработке соответствующих решений, и одной из их главных ошибок как раз и стала ставка на AstraZeneca.
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
15 марта, 17:22Распространение коронавируса
ВОЗ прокомментировала ситуацию с вакциной AstraZeneca
Полбеды, что компания вышла на рынок с готовым продуктом с некоторым запозданием, что сдвинуло график производства. Главное — она оказалась в принципе неспособна выполнить свои обязательства перед Евросоюзом.
Первый скандал вспыхнул еще в январе, когда AstraZeneca уведомила Брюссель, что из-за производственно-логистических проблем на ближайшие месяцы вынуждена сократить поставки на 60 процентов от оговоренных контрактом.
Положение усугубляется тем, что Великобритания заключила собственное соглашение с AstraZeneca, согласно которому страна имеет приоритетное право на препарат, произведенный на ее территории. Это обеспечило Лондону закрытие потребностей в вакцине во много раз лучше, чем на континенте. Понятно, что в свете завершившегося Brexit картина сложилась откровенно не в пользу ЕС.
Очередь на вакцинацию в Берлине - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января, 08:00
Запад готов воевать за вакцину
Так что в последние недели Европа давила на все возможные рычаги, добиваясь от компании соблюдения договоренностей.
Результатом стало еще большее ухудшение ситуации.
В прошлую пятницу агентство Reuters сообщило, что AstraZeneca дополнительно сократила поставки своей вакцины в страны ЕС. Еще 25 февраля руководитель компании Паскаль Сорио обещал Европарламенту, что они постараются поставить ЕС 40 миллионов доз за первый квартал — вместо изначально планировавшихся 90 миллионов. К концу прошлой недели стало понятно, что этот показатель едва дотянет до 30 миллионов.
Ну а в понедельник европейские государства, включая лидеров ЕС, стали дружно приостанавливать использование AstraZeneca под предлогом проверки безопасности препарата.
По репутации вакцины нанесен тяжелейший удар.
Канцлер Австрии Себастьян Курц выступает на пресс-конференции, посвященной текущей ситуации с поставками вакцин от COVID-19 в Вене. 12 марта 2021 года - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 08:00Распространение коронавируса
"Безвыходное положение". Кто в ЕС заинтересовался "Спутником V"
Но вряд ли его стоит считать роковым. С большой вероятностью в поддержку AstraZeneca впишутся крупные международные структуры и другие влиятельные западные державы. Причем речь не только о Великобритании, для которой это главный препарат вакцинации. Вчера компания распространила пресс-релиз, в котором сообщила о соглашении с правительством США о дополнительных поставках своего медикамента.
Вся эта ситуация наиболее интересна как очередное подтверждение нарастающих непреодолимых противоречий внутри Запада. Еще несколько недель назад любые разногласия между трансатлантическими партнерами было принято списывать на вредоносную деятельность Дональда Трампа. Однако хотя тот и покинул Белый дом, конфликты между Европой и Штатами и не думают рассасываться, касается ли это "Северного потока — 2" или расходов на оборону. Скандал же вокруг AstraZeneca — принципиально новый фактор, вину за который ну никак нельзя возложить на ушедшего президента США.
Потому что в основе всего — объективно нарастающий дефицит ресурсов, борьба за которые становится все острее, и каждому из участников остается только под привычные мантры о западной солидарности все интенсивнее тянуть одеяло на себя и все чаще прибегать к "неконвенциональным" мерам.
Правда, вряд ли там признают столь угнетающую реальность. Куда вероятнее, что в очередной раз будет включена поднадоевшая пластинка о "руке Москвы", сеющей рознь внутри единого в своих целях и ценностях Запада.
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 13:12Распространение коронавируса
В Кремле рассказали о работе по одобрению "Спутника V" в Евросоюзе
В данном случае это будет особенно легко сделать, поскольку, совершив столь враждебный демарш против AstraZeneca, Европа имеет несколько запасных вариантов, которыми можно заменить не оправдавшую высокого доверия вакцину. А российский "Спутник V" возглавляет данный список.
 
Вакцина AstraZenecaЕвропарламентAstraZenecaВОЗЕвросоюзЛондонБерлин (город)АвторыМнение - Авторы
 
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