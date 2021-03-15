https://ria.ru/20210315/astrazeneca-1601354633.html
ВОЗ прокомментировала ситуацию с вакциной AstraZeneca
ВОЗ прокомментировала ситуацию с вакциной AstraZeneca
Результаты экспертизы Всемирной организации здравоохранения всех сигналов о безопасности вакцины AstraZeneca появятся в течение недели, заявила РИА Новости... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T17:22
2021-03-15T17:22
2021-03-15T17:28
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
маргарет харрис
astrazeneca
воз
великобритания
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ЖЕНЕВА, 15 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Результаты экспертизы Всемирной организации здравоохранения всех сигналов о безопасности вакцины AstraZeneca появятся в течение недели, заявила РИА Новости официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис."На данный момент нет свидетельств того, что инциденты были спровоцированы вакциной, и важно продолжать кампании по вакцинации, чтобы спасать жизни и сдерживать тяжелые формы заболевания", - сказала она.По ее словам, в ряде стран Европы речь идет о приостановке использования определенных партий вакцины, тогда как в других это было сделано в качестве меры предосторожности.Представитель ВОЗ также напомнила, что в Великобритании AstraZeneca привили свыше 10 миллионов человек без каких-либо серьезных побочных эффектов.По данным ВОЗ на 8 марта, в странах ЕС и Великобритании были выявлены 15 случаев тромбоза глубоких вен, а также 22 случая тромбоэмболии лёгочных артерий среди тех, кто получил вакцину AstraZeneca. В тоже время эти заболевания не проявились ни у одного из свыше 17 миллионов человек, привитых в ЕС и Великобритании.Также не было зарегистрировано никаких подтвержденных проблем с какими-либо партиями AstraZeneca, которые были использованы в Европе или в других странах мира. Дополнительное тестирование проводится компанией, а также самостоятельно европейскими органами здравоохранения, и ни одно из этих повторных испытаний не показало оснований для беспокойства.В процессе производства вакцины компанией AstraZeneca ее партнерами и более чем 20 независимыми лабораториями проводится более 60 испытаний качества препарата. Все тесты должны соответствовать строгим критериям контроля качества, и эти данные передаются в регулирующие органы каждой страны или региона для независимой проверки перед тем, как партия может быть направлена в государства.
https://ria.ru/20210315/astrazeneca-1601349012.html
https://ria.ru/20210315/vaktsina-1601311596.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус covid-19, маргарет харрис, astrazeneca , воз, великобритания, европа, в мире
ЖЕНЕВА, 15 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова.
Результаты экспертизы Всемирной организации здравоохранения всех сигналов о безопасности вакцины AstraZeneca
появятся в течение недели, заявила РИА Новости официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис
.
"Консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин систематически рассматривает все сигналы о безопасности, которые касаются вакцин от COVID-19, и делает рекомендации ВОЗ о любых новых сигналах безопасности. Комитет тщательно изучает нынешние сообщения, связанные с вакциной AstraZeneca. Как только ВОЗ получит полное понимание ситуации, результаты будут незамедлительно преданы огласке. Мы ожидаем, что это произойдет примерно в течение недели", - сказала она.
"На данный момент нет свидетельств того, что инциденты были спровоцированы вакциной, и важно продолжать кампании по вакцинации, чтобы спасать жизни и сдерживать тяжелые формы заболевания", - сказала она.
По ее словам, в ряде стран Европы
речь идет о приостановке использования определенных партий вакцины, тогда как в других это было сделано в качестве меры предосторожности.
"ВОЗ в курсе, что ряд стран ЕС, а также Таиланд приостановили использование вакцины AstraZeneca, основываясь на сообщениях редкой проблемы свертываемости крови у тех, кто был привит. Это было сделано в качестве меры предосторожности, пока идет расследование", - отметила Харрис.
Представитель ВОЗ
также напомнила, что в Великобритании
AstraZeneca привили свыше 10 миллионов человек без каких-либо серьезных побочных эффектов.
По данным ВОЗ на 8 марта, в странах ЕС и Великобритании были выявлены 15 случаев тромбоза глубоких вен, а также 22 случая тромбоэмболии лёгочных артерий среди тех, кто получил вакцину AstraZeneca. В тоже время эти заболевания не проявились ни у одного из свыше 17 миллионов человек, привитых в ЕС и Великобритании.
Также не было зарегистрировано никаких подтвержденных проблем с какими-либо партиями AstraZeneca, которые были использованы в Европе или в других странах мира. Дополнительное тестирование проводится компанией, а также самостоятельно европейскими органами здравоохранения, и ни одно из этих повторных испытаний не показало оснований для беспокойства.
В процессе производства вакцины компанией AstraZeneca ее партнерами и более чем 20 независимыми лабораториями проводится более 60 испытаний качества препарата. Все тесты должны соответствовать строгим критериям контроля качества, и эти данные передаются в регулирующие органы каждой страны или региона для независимой проверки перед тем, как партия может быть направлена в государства.