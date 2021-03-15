https://ria.ru/20210315/astrazeneca-1601354633.html

ВОЗ прокомментировала ситуацию с вакциной AstraZeneca

ВОЗ прокомментировала ситуацию с вакциной AstraZeneca

Результаты экспертизы Всемирной организации здравоохранения всех сигналов о безопасности вакцины AstraZeneca появятся в течение недели, заявила РИА Новости... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T17:22

2021-03-15T17:22

2021-03-15T17:28

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ЖЕНЕВА, 15 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Результаты экспертизы Всемирной организации здравоохранения всех сигналов о безопасности вакцины AstraZeneca появятся в течение недели, заявила РИА Новости официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис."На данный момент нет свидетельств того, что инциденты были спровоцированы вакциной, и важно продолжать кампании по вакцинации, чтобы спасать жизни и сдерживать тяжелые формы заболевания", - сказала она.По ее словам, в ряде стран Европы речь идет о приостановке использования определенных партий вакцины, тогда как в других это было сделано в качестве меры предосторожности.Представитель ВОЗ также напомнила, что в Великобритании AstraZeneca привили свыше 10 миллионов человек без каких-либо серьезных побочных эффектов.По данным ВОЗ на 8 марта, в странах ЕС и Великобритании были выявлены 15 случаев тромбоза глубоких вен, а также 22 случая тромбоэмболии лёгочных артерий среди тех, кто получил вакцину AstraZeneca. В тоже время эти заболевания не проявились ни у одного из свыше 17 миллионов человек, привитых в ЕС и Великобритании.Также не было зарегистрировано никаких подтвержденных проблем с какими-либо партиями AstraZeneca, которые были использованы в Европе или в других странах мира. Дополнительное тестирование проводится компанией, а также самостоятельно европейскими органами здравоохранения, и ни одно из этих повторных испытаний не показало оснований для беспокойства.В процессе производства вакцины компанией AstraZeneca ее партнерами и более чем 20 независимыми лабораториями проводится более 60 испытаний качества препарата. Все тесты должны соответствовать строгим критериям контроля качества, и эти данные передаются в регулирующие органы каждой страны или региона для независимой проверки перед тем, как партия может быть направлена в государства.

https://ria.ru/20210315/astrazeneca-1601349012.html

https://ria.ru/20210315/vaktsina-1601311596.html

великобритания

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, маргарет харрис, astrazeneca , воз, великобритания, европа, в мире