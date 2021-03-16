Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210316/vaktsina-1601439718.html
Швеция приостановила использование вакцины AstraZeneca
Швеция приостановила использование вакцины AstraZeneca
Шведское агентство общественного здравоохранения приостановило вакцинацию от COIVD-19 препаратом компании AstraZeneca до завершения расследования сообщений о... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T11:25
2021-03-16T12:48
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
швеция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600999322_0:0:2883:1621_1920x0_80_0_0_4b02ac8c085074e14757fb56d043e4d5.jpg
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Шведское агентство общественного здравоохранения приостановило вакцинацию от COIVD-19 препаратом компании AstraZeneca до завершения расследования сообщений о его побочных эффектах. Об этом сообщил телеканал SVT.Это решение — мера предосторожности, пояснил главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.На прошлой неделе Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее зарегистрировали тромбоэмболические осложнения.Ряд стран ЕС, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания отказались от вакцины из этой партии на время расследования, однако ВОЗ рекомендовала продолжить использовать препарат.
https://radiosputnik.ria.ru/20210315/shvetsiya-1601226989.html
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600999322_2:0:2731:2047_1920x0_80_0_0_a5b069ebd07dc5a210f885dc09a501b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, astrazeneca , швеция, в мире

Швеция приостановила использование вакцины AstraZeneca

11:25 16.03.2021 (обновлено: 12:48 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Шведское агентство общественного здравоохранения приостановило вакцинацию от COIVD-19 препаратом компании AstraZeneca до завершения расследования сообщений о его побочных эффектах. Об этом сообщил телеканал SVT.
Это решение — мера предосторожности, пояснил главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.
На прошлой неделе Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее зарегистрировали тромбоэмболические осложнения.
Ряд стран ЕС, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания отказались от вакцины из этой партии на время расследования, однако ВОЗ рекомендовала продолжить использовать препарат.
Вакцина Sputnik V - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
Вчера, 12:21
В Швеции обозначили вероятные сроки получения российской вакцины от COVID
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19AstraZenecaШвецияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:27"Спутник V" защищает от британского штамма коронавируса, заявил Гинцбург
13:26Источник сообщил, кто распылил едкое вещество у редакции "Новой газеты"
13:25В Кремле выступили против конкуренции вакцин
13:23Суд признал продление ареста бизнесмену Быкову законным
13:20В Италии расследуют смерти восьми человек после прививки АstraZeneca
13:17Вице-премьер призвала запретить выпуск пластиковых трубочек
13:15В Кремле прокомментируют оборонную стратегию Британии после ее объявления
13:14Политолог оценил условие признания Крыма на Западе
13:13Гинцбург предсказал затяжной дефицит вакцин от COVID-19 в мире
13:12Нарышкин сравнил политику Варшавы с действиями Польши при Пилсудском
13:12В Кремле рассказали о работе по одобрению "Спутника V" в Евросоюзе
13:11Xiaomi научит смартфоны защищаться от стороннего взгляда
13:10В школе под Красноярском, где отравились дети, уволили повара
13:03Главы ФЕОР и ПАСЕ договорились провести в Страсбурге выставку о Холокосте
13:01Песков переадресовал вопрос о массовых мероприятиях в Крыму Аксенову
13:01В Кремле выступили против политизации ситуации с вакцинами от COVID-19
12:59В Кремле назвали конституционный комитет Сирии безальтернативным
12:59Eurockot удалила информацию о первом пуске ракеты "Рокот"
12:58Названы популярные города России для путешествий на майские праздники
12:57В Кремле не допускают возможности референдума по выходу из состава России
Лента новостейМолния