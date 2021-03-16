https://ria.ru/20210316/vaktsina-1601439718.html
Швеция приостановила использование вакцины AstraZeneca
Швеция приостановила использование вакцины AstraZeneca
Шведское агентство общественного здравоохранения приостановило вакцинацию от COIVD-19 препаратом компании AstraZeneca до завершения расследования сообщений о... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T11:25
2021-03-16T11:25
2021-03-16T12:48
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astrazeneca
швеция
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Шведское агентство общественного здравоохранения приостановило вакцинацию от COIVD-19 препаратом компании AstraZeneca до завершения расследования сообщений о его побочных эффектах. Об этом сообщил телеканал SVT.Это решение — мера предосторожности, пояснил главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.На прошлой неделе Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее зарегистрировали тромбоэмболические осложнения.Ряд стран ЕС, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания отказались от вакцины из этой партии на время расследования, однако ВОЗ рекомендовала продолжить использовать препарат.
https://radiosputnik.ria.ru/20210315/shvetsiya-1601226989.html
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коронавирус covid-19, astrazeneca , швеция, в мире