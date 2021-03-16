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Туризм
https://ria.ru/20210316/goroda-1601456446.html
Названы популярные города России для путешествий на майские праздники
Названы популярные города России для путешествий на майские праздники
Сервис бронирования жилья определил, какие города популярны у туристов для путешествий на майские праздники в 2021 году, сообщает Tvil.ru. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T12:58
2021-03-16T12:58
ялта
сочи
республика крым
краснодарский край
кисловодск
санкт-петербург
казань
углич
туризм
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Сервис бронирования жилья определил, какие города популярны у туристов для путешествий на майские праздники в 2021 году, сообщает Tvil.ru.Эксперты напомнили, что в 2021 году длинные весенние выходные совпадают с православной Пасхой, празднование которой приходится на 2 мая. Список популярных направлений составлен на основании данных бронирований жилья туристами с 1 по 9 мая 2021 года.Самыми востребованными городами для путешествий стали: Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Кисловодск, Москва, Калининград, Банное, Казань, Углич и Ростов-на-Дону.Туристы чаще всего бронируют номера в отелях — 58,88 процента и квартиры — 31,81 процента, реже дома — 8,61 процента. Большинство предпочитают отдыхать парами — 42,71 процента. Еще 23,73 процента семей планируют поездки в мае с детьми.По статистике сервиса, туристы бронируют жилье на срок от двух до девяти ночей и тратят от 1,2 до 6,8 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в мае в Казани, дороже — в Угличе.
https://ria.ru/20210315/kislovodsk-1600789577.html
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республика крым
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Названы популярные города России для путешествий на майские праздники

12:58 16.03.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на набережную в Ялте
Вид на набережную в Ялте - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Сервис бронирования жилья определил, какие города популярны у туристов для путешествий на майские праздники в 2021 году, сообщает Tvil.ru.
Эксперты напомнили, что в 2021 году длинные весенние выходные совпадают с православной Пасхой, празднование которой приходится на 2 мая.
Список популярных направлений составлен на основании данных бронирований жилья туристами с 1 по 9 мая 2021 года.
Самыми востребованными городами для путешествий стали: Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Кисловодск, Москва, Калининград, Банное, Казань, Углич и Ростов-на-Дону.
Туристы чаще всего бронируют номера в отелях — 58,88 процента и квартиры — 31,81 процента, реже дома — 8,61 процента. Большинство предпочитают отдыхать парами — 42,71 процента. Еще 23,73 процента семей планируют поездки в мае с детьми.
По статистике сервиса, туристы бронируют жилье на срок от двух до девяти ночей и тратят от 1,2 до 6,8 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в мае в Казани, дороже — в Угличе.
Кисловодск - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
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ТуризмЯлтаСочиРеспублика КрымКраснодарский крайКисловодскСанкт-ПетербургКазаньУгличкуда можно лететькуда поехатькуда поехать в выходныеТуризмГородатуристыНовости - ТуризмМоскваРостов-на-ДонуКалининградмайские праздникиОтдых
 
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