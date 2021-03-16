https://ria.ru/20210316/goroda-1601456446.html

Названы популярные города России для путешествий на майские праздники

Названы популярные города России для путешествий на майские праздники

Сервис бронирования жилья определил, какие города популярны у туристов для путешествий на майские праздники в 2021 году, сообщает Tvil.ru. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T12:58

2021-03-16T12:58

2021-03-16T12:58

ялта

сочи

республика крым

краснодарский край

кисловодск

санкт-петербург

казань

углич

туризм

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Сервис бронирования жилья определил, какие города популярны у туристов для путешествий на майские праздники в 2021 году, сообщает Tvil.ru.Эксперты напомнили, что в 2021 году длинные весенние выходные совпадают с православной Пасхой, празднование которой приходится на 2 мая. Список популярных направлений составлен на основании данных бронирований жилья туристами с 1 по 9 мая 2021 года.Самыми востребованными городами для путешествий стали: Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Кисловодск, Москва, Калининград, Банное, Казань, Углич и Ростов-на-Дону.Туристы чаще всего бронируют номера в отелях — 58,88 процента и квартиры — 31,81 процента, реже дома — 8,61 процента. Большинство предпочитают отдыхать парами — 42,71 процента. Еще 23,73 процента семей планируют поездки в мае с детьми.По статистике сервиса, туристы бронируют жилье на срок от двух до девяти ночей и тратят от 1,2 до 6,8 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в мае в Казани, дороже — в Угличе.

https://ria.ru/20210315/kislovodsk-1600789577.html

ялта

сочи

республика крым

краснодарский край

кисловодск

санкт-петербург

казань

углич

москва

ростов-на-дону

калининград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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