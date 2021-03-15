Навальный содержится в колонии во Владимирской области
13:52 15.03.2021 (обновлено: 16:18 15.03.2021)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Алексей Навальный содержится в колонии в Покрове (Владимирская область), говорится в документе 235-го Гарнизонного военного суда, опубликованном в соцсетях его защитой.
В письме, адресованном начальнику колонии, речь идет о предстоящем 16 марта судебном заседании.
"Прошу обеспечить участие в судебном заседании Навального А. А. посредством видео-конференц-связи", — указывается в сообщении суда.
Ранее сегодня адвокат Навального Вадим Кобзев сообщил РИА Новости, что он с коллегами приехал к колонии в Покрове, где, предположительно, находится Навальный. Внутрь их не пускают и официальной информации не дают.
По сложившейся практике перед распределением в колонию осужденных помещают в СИЗО на карантин, ранее защита сообщала, что блогера заключили в СИЗО "Кольчугино", а затем куда-то увезли.
Навальный должен отбывать срок в колонии общего режима, их во Владимирской области две: № 2 в городе Покрове и № 5 — во Владимире. СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что блогера отправили в первую из них.
Официально ФСИН ситуацию не комментирует. В ведомстве утверждают, что не вправе раскрывать место отбывания наказания никому, кроме родственников.
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Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН: по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Кроме того, Навальный должен выплатить за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко 850 тысяч рублей. Защита обжаловала приговор, апелляцию должен будет рассмотреть Бабушкинский суд Москвы. Будет ли в заседании очно или по видеосвязи участвовать сам Навальный, решит суд.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК России, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное — у Межрегиональной процессинговой компании, ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
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