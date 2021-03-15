Константин Ивлев тайно обвенчался с молодой женой
13:37 15.03.2021 (обновлено: 13:42 15.03.2021)
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Константин Ивлев — известный шеф-повар и ведущий программ "На ножах" и "Адская кухня" на телеканале "Пятница" в беседе с изданием "7Дней.ru" рассказал, что обвенчался со своей второй женой, 28-летней Валерией Куденковой.
По словам Ивлева, таинство состоялось в Тамани, на родине супруги, сразу после регистрации брака в ЗАГСе (пара поженилась в середине февраля).
"Я хотел, чтобы ее родители и все ее родственники сразу понимали, что мы не просто классно проводим время, а действительно любим друг друга", — объяснил шеф-повар.
Он также сообщил, что на церемонии присутствовали только самые близкие люди и не было "никаких камер".
После венчания пара поехала к гостям, которые встретили их "по всем казачьим традициям". Кроме того, по словам ведущего, на свадьбу они специально выписали музыкальный коллектив из Вологды.
В июне прошлого года стало известно, что Ивлев развелся с женой после почти 23 лет брака. Вскоре выяснилось, что он встречается с Валерией, которая на 18 лет моложе избранника.
В одном из интервью телеведущий рассказывал, что благодаря этим отношениям и "мощнейшей силе воле" он даже сбросил 22 килограмма лишнего веса. Тогда же Ивлев подтвердил, что они с Валерией живут вместе.
Сейчас молодожены отдыхают на Мальдивах. Фотографиями и видео с райского курорта они делятся с подписчиками в Instagram.