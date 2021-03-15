https://ria.ru/20210315/ivlev-1601213743.html

Константин Ивлев тайно обвенчался с молодой женой

Константин Ивлев тайно обвенчался с молодой женой

Константин Ивлев — известный шеф-повар и ведущий программ "На ножах" и "Адская кухня" на телеканале "Пятница" в беседе с изданием "7Дней.ru" рассказал, что... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T13:37

2021-03-15T13:37

2021-03-15T13:42

шоу-бизнес

знаменитости

звезды

индийский океан

тамань (станица)

мальдивы

шоубиз

константин ивлев

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Константин Ивлев — известный шеф-повар и ведущий программ "На ножах" и "Адская кухня" на телеканале "Пятница" в беседе с изданием "7Дней.ru" рассказал, что обвенчался со своей второй женой, 28-летней Валерией Куденковой.По словам Ивлева, таинство состоялось в Тамани, на родине супруги, сразу после регистрации брака в ЗАГСе (пара поженилась в середине февраля).Он также сообщил, что на церемонии присутствовали только самые близкие люди и не было "никаких камер".После венчания пара поехала к гостям, которые встретили их "по всем казачьим традициям". Кроме того, по словам ведущего, на свадьбу они специально выписали музыкальный коллектив из Вологды.В июне прошлого года стало известно, что Ивлев развелся с женой после почти 23 лет брака. Вскоре выяснилось, что он встречается с Валерией, которая на 18 лет моложе избранника.В одном из интервью телеведущий рассказывал, что благодаря этим отношениям и "мощнейшей силе воле" он даже сбросил 22 килограмма лишнего веса. Тогда же Ивлев подтвердил, что они с Валерией живут вместе.Сейчас молодожены отдыхают на Мальдивах. Фотографиями и видео с райского курорта они делятся с подписчиками в Instagram.

https://ria.ru/20210225/ivlev-1598909873.html

индийский океан

тамань (станица)

мальдивы

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шоу-бизнес, знаменитости, звезды, индийский океан, тамань (станица), мальдивы, константин ивлев