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Шоубиз
https://ria.ru/20210315/ivlev-1601213743.html
Константин Ивлев тайно обвенчался с молодой женой
Константин Ивлев тайно обвенчался с молодой женой
Константин Ивлев — известный шеф-повар и ведущий программ "На ножах" и "Адская кухня" на телеканале "Пятница" в беседе с изданием "7Дней.ru" рассказал, что... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T13:37
2021-03-15T13:42
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
индийский океан
тамань (станица)
мальдивы
шоубиз
константин ивлев
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Константин Ивлев — известный шеф-повар и ведущий программ "На ножах" и "Адская кухня" на телеканале "Пятница" в беседе с изданием "7Дней.ru" рассказал, что обвенчался со своей второй женой, 28-летней Валерией Куденковой.По словам Ивлева, таинство состоялось в Тамани, на родине супруги, сразу после регистрации брака в ЗАГСе (пара поженилась в середине февраля).Он также сообщил, что на церемонии присутствовали только самые близкие люди и не было "никаких камер".После венчания пара поехала к гостям, которые встретили их "по всем казачьим традициям". Кроме того, по словам ведущего, на свадьбу они специально выписали музыкальный коллектив из Вологды.В июне прошлого года стало известно, что Ивлев развелся с женой после почти 23 лет брака. Вскоре выяснилось, что он встречается с Валерией, которая на 18 лет моложе избранника.В одном из интервью телеведущий рассказывал, что благодаря этим отношениям и "мощнейшей силе воле" он даже сбросил 22 килограмма лишнего веса. Тогда же Ивлев подтвердил, что они с Валерией живут вместе.Сейчас молодожены отдыхают на Мальдивах. Фотографиями и видео с райского курорта они делятся с подписчиками в Instagram.
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шоу-бизнес, знаменитости, звезды, индийский океан, тамань (станица), мальдивы, константин ивлев

Константин Ивлев тайно обвенчался с молодой женой

13:37 15.03.2021 (обновлено: 13:42 15.03.2021)
 
© Фото : @lera_kudenkova/InstagramКонстантин Ивлев и Валерия Куденкова
Константин Ивлев и Валерия Куденкова - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© Фото : @lera_kudenkova/Instagram
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Константин Ивлев — известный шеф-повар и ведущий программ "На ножах" и "Адская кухня" на телеканале "Пятница" в беседе с изданием "7Дней.ru" рассказал, что обвенчался со своей второй женой, 28-летней Валерией Куденковой.
По словам Ивлева, таинство состоялось в Тамани, на родине супруги, сразу после регистрации брака в ЗАГСе (пара поженилась в середине февраля).
"Я хотел, чтобы ее родители и все ее родственники сразу понимали, что мы не просто классно проводим время, а действительно любим друг друга", — объяснил шеф-повар.
Он также сообщил, что на церемонии присутствовали только самые близкие люди и не было "никаких камер".
После венчания пара поехала к гостям, которые встретили их "по всем казачьим традициям". Кроме того, по словам ведущего, на свадьбу они специально выписали музыкальный коллектив из Вологды.
В июне прошлого года стало известно, что Ивлев развелся с женой после почти 23 лет брака. Вскоре выяснилось, что он встречается с Валерией, которая на 18 лет моложе избранника.
В одном из интервью телеведущий рассказывал, что благодаря этим отношениям и "мощнейшей силе воле" он даже сбросил 22 килограмма лишнего веса. Тогда же Ивлев подтвердил, что они с Валерией живут вместе.
Сейчас молодожены отдыхают на Мальдивах. Фотографиями и видео с райского курорта они делятся с подписчиками в Instagram.
Российский шеф-повар, автор книги Кухня настоящих мужчин, шоумен Константин Ивлев - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 14:26Шоубиз
Константин Ивлев объяснил, почему развелся с женой после 23 лет брака
 
ШоубизШоу-бизнесЗнаменитостизвездыИндийский океанТамань (станица)МальдивыКонстантин Ивлев
 
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