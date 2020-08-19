https://ria.ru/20200819/1575989643.html

Повар Константин Ивлев впервые рассказал об отношениях с новой девушкой

Российский шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев в беседе с журналистом из издания Teleprogramma.pro впервые рассказал об отношениях с новой девушкой... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T16:27

2020-08-19T16:27

2020-08-19T16:27

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<strong>МОСКВА, 19 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Российский шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев в беседе с журналистом из издания Teleprogramma.pro впервые <a href="https://teleprogramma.pro/stars/interview/1391834-konstantin-ivlev-u-nas-s-leroy-vse-u612/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop" target="_blank">рассказал</a> об отношениях с новой девушкой Валерией Куденковой, с которой сейчас отдыхает в Турции, и прокомментировал его развод с женой Марией.Так, на вопрос автора интервью о том, что значит для пары дата 1-е июля (в этот день его подруга разместил романтический пост), Ивлев сказал: "Если ты хочешь спросить, не сделал ли я в этот день предложение Валерии, я тебя хочу обломать".Затем ведущий программ "На ножах" и "Адская кухня" опроверг информацию о том, что бывшая супруга разошлась с ним из-за измены: "То, что моя бывшая жена рассказала якобы о причинах нашего развода, я считаю, это слух. Потому что он не правдив". О возможной свадьбе с новой подругой Константин Ивлев намекнул, когда они решат пожениться, то расскажут об этом. По словам шеф-повара, благодаря этим отношениям и "мощнейшей силе воле" он сбросил 22 килограмма. Также оказалось, что Валерия Куденкова еще и неплохо готовит.Новость о том, что телеведущий развелся с женой <a href="https://ria.ru/20200626/1573510572.html" target="_blank">появилась</a> в конце июня. В Тимирязевском суде Москвы подтвердили, что инстанция удовлетворила иск супруги. Бракоразводный процесс длился с марта этого года.Они состояли в браке почти 23 года, у них двое детей — дочь Мария и сын Матвей.

https://ria.ru/20200622/1573317251.html

турция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, константин ивлев, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, турция