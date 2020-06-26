https://ria.ru/20200626/1573510572.html
Телеведущий Константин Ивлев развелся после 23 лет брака
Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев развелся с женой Марией. Об этом сообщил "Московский комсомолец". РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:08
2020-06-26T13:23
культура
константин ивлев
шоу-бизнес
тимирязевский суд г. москвы
москва
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https://ria.ru/20200622/1573325865.html
13
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
константин ивлев, шоу-бизнес, тимирязевский суд г. москвы, москва