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Телеведущий Константин Ивлев развелся после 23 лет брака
Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев развелся с женой Марией. Об этом сообщил "Московский комсомолец". РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:23
культура
константин ивлев
шоу-бизнес
тимирязевский суд г. москвы
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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константин ивлев, шоу-бизнес, тимирязевский суд г. москвы, москва

Телеведущий Константин Ивлев развелся после 23 лет брака

13:08 26.06.2020 (обновлено: 13:23 26.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРоссийский шеф-повар, автор книги "Кухня настоящих мужчин", шоумен Константин Ивлев
Российский шеф-повар, автор книги Кухня настоящих мужчин, шоумен Константин Ивлев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев развелся с женой Марией. Об этом сообщил "Московский комсомолец".
В Тимирязевском суде Москвы подтвердили, что инстанция удовлетворила иск супруги. Бракоразводный процесс длился с марта этого года.
Супруги состояли в браке почти 23 года. У них двое общих детей — дочь Мария и сын Матвей.
На телевидении Константин Ивлев известен по проектам "На ножах" и "Адская кухня". В ресторанном бизнесе он с 1996 года.
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КультураКонстантин ИвлевШоу-бизнесТимирязевский суд г. МосквыМосква
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