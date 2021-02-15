https://ria.ru/20210215/svadba-1597556134.html

Шеф-повар Константин Ивлев женился на молодой подруге

Шеф-повар Константин Ивлев женился на молодой подруге

Российский шеф-повар и телеведущий программ "На ножах" и "Адская кухня" (обе выходят на "Пятнице". — Прим. ред.) Константин Ивлев женился на модели Валерии... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T18:56

2021-02-15T18:56

2021-02-15T18:56

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Российский шеф-повар и телеведущий программ "На ножах" и "Адская кухня" (обе выходят на "Пятнице". — Прим. ред.) Константин Ивлев женился на модели Валерии Куденковой. Об этом сообщает телеканал в своем Instagram-аккаунте. В июне прошлого года стало известно, что Ивлев развелся с женой после почти 23 лет брака (у них двое детей. — Прим. ред.). Вскоре выяснилось, что он встречается с Валерией, которая на 18 лет моложе него. В одном из интервью известный шеф рассказывал, что благодаря этим отношениям и "мощнейшей силе воле" он даже сбросил 22 килограмма. Тогда же он подтвердил, что они с Валерией живут вместе. И хотя многие пользователи все еще осуждают Ивлева за то, что он развелся с супругой, большинство все-таки поздравило молодоженов с радостным событием и отметили, что шеф-повар "похорошел".

https://ria.ru/20210202/svadba-1595672330.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, новости культуры, шоу-бизнес, пятница! (телеканал), свадьба, константин ивлев, знаменитости, звезды