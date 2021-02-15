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Шеф-повар Константин Ивлев женился на молодой подруге
Шеф-повар Константин Ивлев женился на молодой подруге
Российский шеф-повар и телеведущий программ "На ножах" и "Адская кухня" (обе выходят на "Пятнице". — Прим. ред.) Константин Ивлев женился на модели Валерии... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T18:56
2021-02-15T18:56
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Российский шеф-повар и телеведущий программ "На ножах" и "Адская кухня" (обе выходят на "Пятнице". — Прим. ред.) Константин Ивлев женился на модели Валерии Куденковой. Об этом сообщает телеканал в своем Instagram-аккаунте. В июне прошлого года стало известно, что Ивлев развелся с женой после почти 23 лет брака (у них двое детей. — Прим. ред.). Вскоре выяснилось, что он встречается с Валерией, которая на 18 лет моложе него. В одном из интервью известный шеф рассказывал, что благодаря этим отношениям и "мощнейшей силе воле" он даже сбросил 22 килограмма. Тогда же он подтвердил, что они с Валерией живут вместе. И хотя многие пользователи все еще осуждают Ивлева за то, что он развелся с супругой, большинство все-таки поздравило молодоженов с радостным событием и отметили, что шеф-повар "похорошел".
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стиль жизни, новости культуры, шоу-бизнес, пятница! (телеканал), свадьба, константин ивлев, знаменитости, звезды

Шеф-повар Константин Ивлев женился на молодой подруге

18:56 15.02.2021
 
© Фото : @fridaytv/InstagramКонстантин Ивлев
Константин Ивлев - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© Фото : @fridaytv/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Российский шеф-повар и телеведущий программ "На ножах" и "Адская кухня" (обе выходят на "Пятнице". — Прим. ред.) Константин Ивлев женился на модели Валерии Куденковой. Об этом сообщает телеканал в своем Instagram-аккаунте.
"Сердце нашего шефа теперь занято официально. Константин Ивлев и Валерия Куденкова поженились! Поздравляем и любим", — говорится в тексте публикации.
В июне прошлого года стало известно, что Ивлев развелся с женой после почти 23 лет брака (у них двое детей. — Прим. ред.).
Вскоре выяснилось, что он встречается с Валерией, которая на 18 лет моложе него. В одном из интервью известный шеф рассказывал, что благодаря этим отношениям и "мощнейшей силе воле" он даже сбросил 22 килограмма. Тогда же он подтвердил, что они с Валерией живут вместе.
И хотя многие пользователи все еще осуждают Ивлева за то, что он развелся с супругой, большинство все-таки поздравило молодоженов с радостным событием и отметили, что шеф-повар "похорошел".
Алина Астровская и Антон Лаврентьев - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
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