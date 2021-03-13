https://ria.ru/20210313/prestupnost-1601060811.html
Севастополь стал лидером по росту преступности среди российских регионов
Севастополь стал лидером по росту преступности среди российских регионов
Наибольший темп прироста числа выявленных преступлений по итогам 2020 года зафиксировали в Севастополе — там этот показатель вырос на 44 процента, или 6,1... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T12:13
2021-03-13T12:13
2021-03-13T16:48
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республика северная осетия - алания
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Наибольший темп прироста числа выявленных преступлений по итогам 2020 года зафиксировали в Севастополе — там этот показатель вырос на 44 процента, или 6,1 тысячи, а также в Санкт-Петербурге (на 26,1 процента, или 61,3 тысячи) и Ленинградской области (на 12,8 процента, или на 27,4 тысячи), сообщили в Генеральной прокуратуре.Темпы, как указывается в ежемесячном сборнике о состоянии преступности, снизились в Чечне (на 16,9 процента, или 3,1 тысячи), Северной Осетии (на 15 процентов, или 8,1 тысячи) и Адыгее (на 12,4 процента, или 4,1 тысячи).Криминогенная ситуация в целом в России по итогам 2020 года осталась стабильной.Более 1,6 миллиона преступлений (80,4 процента) совершали в городах и поселках городского типа, каждое пятое — в сельской местности (390,3 тысячи). В расчете на 100 тысяч населения зафиксировали 1393 противозаконных деяния, из них 384 — тяжкие и особо тяжкие. За последние пять лет общий уровень преступности снизился с 1608,1 до 1392,7. В ведомстве подчеркнули, что по особо тяжким и тяжким этот показатель вырос с 350,2 до 383,7. Наибольшее значение выявили в Республике Тыва (2634,2), Амурской области (2322,5) и Еврейской автономной области (2309,4).Преступления средней и небольшой тяжести занимают более 72 процентов. Их количество уменьшилось на 1,5 миллиона (3,2 процента), а совокупное число тяжких и особо тяжких выросло на 563,2 тысячи (14 процентов). Больше их совершают в Петербурге — 22,9 тысячи (37,4 процента), Ленинградской области — 10,1 тысячи (36,9 процента) и в Москве — 53,5 тысячи (36,5 процента).
https://ria.ru/20210309/vzyatki-1600397713.html
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общество, россия, республика северная осетия - алания, чеченская республика (чечня), генеральная прокуратура рф, москва, амурская область, ленинградская область, севастополь