https://ria.ru/20210311/plen-1600816643.html

Баку освободил женщин армянского происхождения, плененных в Карабахе

Баку освободил женщин армянского происхождения, плененных в Карабахе

Официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила РИА Новости, что Баку освободил всех женщин армянского происхождения, попавших в плен во... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T17:33

2021-03-11T17:33

2021-03-11T17:36

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

валентина матвиенко

совет федерации рф

наира зограбян

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 11 мар – РИА Новости. Официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила РИА Новости, что Баку освободил всех женщин армянского происхождения, попавших в плен во время эскалации конфликта в Карабахе осенью прошлого года.Ранее депутат от партии "Процветающая Армения" Наира Зограбян сообщила, что ливанскую армянку Марал Наджарян, задержанную в ходе нагорно-карабахского конфликта, удалось освободить благодаря работе правительства Ливана, отдельных лиц в Армении, а также спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко. Ранее Матвиенко в интервью РИА Новости рассказала, что обсуждала с председателем парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой возможность возвращения на родину армянских женщин, задержанных в ходе нагорно-карабахского конфликта. Имена женщин не назывались."Уроженка ливанского города Бурдж Хаммуд Марал Наджарян имеет как армянское, так и ливанское гражданство. Она была задержана в бывшей зоне конфликта правоохранительными органами Азербайджана вместе со своим сожителем, гражданином Ливана армянского происхождения. Она дала показания в связи с незаконным проникновением на территорию Азербайджана и совершением других действий, являющихся нарушением законодательства Азербайджана", - заявила Абдуллаева.По ее словам, "в результате гуманизма, продемонстрированного азербайджанской стороной, М.Наджарян была освобождена 10 марта"."Хотим отметить, что она лично предпочла вернуться не в Армению, а в Ливан. Также следует отметить, что в результате обсуждений с российской стороной не удалось отправить ее через территорию России, так как она является гражданкой Ливана. По этой причине Наджарян была отправлена обратно в Ливан через Турцию. В целом, хотим отметить, что в настоящее время в Азербайджане нет удерживаемых женщин армянского происхождения. Пятеро женщин, задержанных в ходе Отечественной войны, были освобождены даже в ходе военных действий", - отметила представитель МИД.Наджарян после взрыва 4 августа 2020 года в порту Бейруте она вместе с сестрой переехала в Армению. Семья выразила желание жить в Карабахе, и уже через месяц их разместили в одной из гостиниц города Шуши. Там они ожидали, пока будет сдан в эксплуатацию дом, где их собирались расселить. После эскалации конфликта Наджарян перебралась в армянский Горис, однако после заявления о прекращении огня 9 ноября вернулась в Шуши за вещами, где попала в плен.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210227/azerbaydzhan--1599261295.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, валентина матвиенко, совет федерации рф, наира зограбян, азербайджан, армения, в мире