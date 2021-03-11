Баку освободил женщин армянского происхождения, плененных в Карабахе
17:33 11.03.2021 (обновлено: 17:36 11.03.2021)
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАлбано-удинский христианский храм-монастырь Агоглан в селе Хусулу Лачинского района
БАКУ, 11 мар – РИА Новости. Официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила РИА Новости, что Баку освободил всех женщин армянского происхождения, попавших в плен во время эскалации конфликта в Карабахе осенью прошлого года.
Ранее депутат от партии "Процветающая Армения" Наира Зограбян сообщила, что ливанскую армянку Марал Наджарян, задержанную в ходе нагорно-карабахского конфликта, удалось освободить благодаря работе правительства Ливана, отдельных лиц в Армении, а также спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко. Ранее Матвиенко в интервью РИА Новости рассказала, что обсуждала с председателем парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой возможность возвращения на родину армянских женщин, задержанных в ходе нагорно-карабахского конфликта. Имена женщин не назывались.
"Уроженка ливанского города Бурдж Хаммуд Марал Наджарян имеет как армянское, так и ливанское гражданство. Она была задержана в бывшей зоне конфликта правоохранительными органами Азербайджана вместе со своим сожителем, гражданином Ливана армянского происхождения. Она дала показания в связи с незаконным проникновением на территорию Азербайджана и совершением других действий, являющихся нарушением законодательства Азербайджана", - заявила Абдуллаева.
По ее словам, "в результате гуманизма, продемонстрированного азербайджанской стороной, М.Наджарян была освобождена 10 марта".
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"Хотим отметить, что она лично предпочла вернуться не в Армению, а в Ливан. Также следует отметить, что в результате обсуждений с российской стороной не удалось отправить ее через территорию России, так как она является гражданкой Ливана. По этой причине Наджарян была отправлена обратно в Ливан через Турцию. В целом, хотим отметить, что в настоящее время в Азербайджане нет удерживаемых женщин армянского происхождения. Пятеро женщин, задержанных в ходе Отечественной войны, были освобождены даже в ходе военных действий", - отметила представитель МИД.
Наджарян после взрыва 4 августа 2020 года в порту Бейруте она вместе с сестрой переехала в Армению. Семья выразила желание жить в Карабахе, и уже через месяц их разместили в одной из гостиниц города Шуши. Там они ожидали, пока будет сдан в эксплуатацию дом, где их собирались расселить. После эскалации конфликта Наджарян перебралась в армянский Горис, однако после заявления о прекращении огня 9 ноября вернулась в Шуши за вещами, где попала в плен.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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