https://ria.ru/20210310/stipendii-1600602661.html
КПРФ внесла в Госдуму проект о приравнивании стипендий к МРОТ
КПРФ внесла в Госдуму проект о приравнивании стипендий к МРОТ
Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается приравнять стипендии к минимальному размеру оплаты труда, кабмин инициативу не поддержал,... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T13:27
2021-03-10T13:27
2021-03-10T13:47
навигатор абитуриента
россия
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госдума рф
иван мельников
геннадий зюганов
общество
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается приравнять стипендии к минимальному размеру оплаты труда, кабмин инициативу не поддержал, документ опубликован в электронной базе данных ГД.Изменения предлагаются в статью 36 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". Авторами законопроекта стали депутаты Геннадий Зюганов, Иван Мельников, Олег Смолин, Николай Коломейцев, Алексей Куринный."Настоящий законопроект направлен на улучшение стипендиального обеспечения обучающихся в Российской Федерации. С этой целью размеры стипендий студентов колледжей и вузов, а также аспирантов, ассистентов-стажеров и ординаторов приводятся в соответствие с размером прожиточного минимума для трудоспособного населения в целом по РФ", - говорится в документе.Согласно статье 1 законопроекта, размеры соцстипендий студентов не должны быть меньше МРОТ в целом по России; академическая стипендия студентов колледжей не должна быть менее 60% размера МРОТ, студентов вузов - 80%. Кроме того, размер госстипендий аспиранта, ассистента-стажера, ординатора не может быть менее 200% размера прожиточного минимума.Законопроектом устанавливается, что часть 1 федерального закона должна вступить в силу с 1 сентября 2023 года. В течение трех лет размеры стипендий поэтапно доводятся до установленных значений."Реализация настоящего законопроекта позволит установить стипендиальное обеспечение обучающихся на достойном уровне, близком к уровню такого обеспечения в советское время, и тем самым значительно поднять качество российского образования", - добавляется в сообщении.Правительство РФ инициативу не поддержало. "Согласно представленному финансово-экономическому обоснованию принятие закона приведет к увеличению расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на выплаты стипендий. При этом источники финансового обеспечения расходных обязательств в нарушение требований статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации не указаны. На основании изложенного правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает", - говорится в отзыве кабмина.
https://ria.ru/20200822/stipendiya-1576187513.html
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навигатор абитуриента, россия, алексей куринный, госдума рф, иван мельников, геннадий зюганов, общество
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости.
Депутаты КПРФ внесли в Госдуму
законопроект, которым предлагается приравнять стипендии к минимальному размеру оплаты труда, кабмин инициативу не поддержал, документ опубликован в электронной базе данных ГД.
Изменения предлагаются в статью 36 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". Авторами законопроекта стали депутаты Геннадий Зюганов
, Иван Мельников
, Олег Смолин
, Николай Коломейцев
, Алексей Куринный
.
"Настоящий законопроект направлен на улучшение стипендиального обеспечения обучающихся в Российской Федерации
. С этой целью размеры стипендий студентов колледжей и вузов, а также аспирантов, ассистентов-стажеров и ординаторов приводятся в соответствие с размером прожиточного минимума для трудоспособного населения в целом по РФ", - говорится в документе.
Согласно статье 1 законопроекта, размеры соцстипендий студентов не должны быть меньше МРОТ в целом по России; академическая стипендия студентов колледжей не должна быть менее 60% размера МРОТ, студентов вузов - 80%. Кроме того, размер госстипендий аспиранта, ассистента-стажера, ординатора не может быть менее 200% размера прожиточного минимума.
Законопроектом устанавливается, что часть 1 федерального закона должна вступить в силу с 1 сентября 2023 года. В течение трех лет размеры стипендий поэтапно доводятся до установленных значений.
"Реализация настоящего законопроекта позволит установить стипендиальное обеспечение обучающихся на достойном уровне, близком к уровню такого обеспечения в советское время, и тем самым значительно поднять качество российского образования", - добавляется в сообщении.
Правительство РФ инициативу не поддержало. "Согласно представленному финансово-экономическому обоснованию принятие закона приведет к увеличению расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на выплаты стипендий. При этом источники финансового обеспечения расходных обязательств в нарушение требований статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации не указаны. На основании изложенного правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает", - говорится в отзыве кабмина.