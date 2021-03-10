Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210310/stipendii-1600602661.html
КПРФ внесла в Госдуму проект о приравнивании стипендий к МРОТ
КПРФ внесла в Госдуму проект о приравнивании стипендий к МРОТ
Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается приравнять стипендии к минимальному размеру оплаты труда, кабмин инициативу не поддержал,... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T13:27
2021-03-10T13:47
навигатор абитуриента
россия
алексей куринный
госдума рф
иван мельников
геннадий зюганов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594262579_0:37:3008:1728_1920x0_80_0_0_e56b05d852eb188391104c17f38560c0.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается приравнять стипендии к минимальному размеру оплаты труда, кабмин инициативу не поддержал, документ опубликован в электронной базе данных ГД.Изменения предлагаются в статью 36 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". Авторами законопроекта стали депутаты Геннадий Зюганов, Иван Мельников, Олег Смолин, Николай Коломейцев, Алексей Куринный."Настоящий законопроект направлен на улучшение стипендиального обеспечения обучающихся в Российской Федерации. С этой целью размеры стипендий студентов колледжей и вузов, а также аспирантов, ассистентов-стажеров и ординаторов приводятся в соответствие с размером прожиточного минимума для трудоспособного населения в целом по РФ", - говорится в документе.Согласно статье 1 законопроекта, размеры соцстипендий студентов не должны быть меньше МРОТ в целом по России; академическая стипендия студентов колледжей не должна быть менее 60% размера МРОТ, студентов вузов - 80%. Кроме того, размер госстипендий аспиранта, ассистента-стажера, ординатора не может быть менее 200% размера прожиточного минимума.Законопроектом устанавливается, что часть 1 федерального закона должна вступить в силу с 1 сентября 2023 года. В течение трех лет размеры стипендий поэтапно доводятся до установленных значений."Реализация настоящего законопроекта позволит установить стипендиальное обеспечение обучающихся на достойном уровне, близком к уровню такого обеспечения в советское время, и тем самым значительно поднять качество российского образования", - добавляется в сообщении.Правительство РФ инициативу не поддержало. "Согласно представленному финансово-экономическому обоснованию принятие закона приведет к увеличению расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на выплаты стипендий. При этом источники финансового обеспечения расходных обязательств в нарушение требований статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации не указаны. На основании изложенного правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает", - говорится в отзыве кабмина.
https://ria.ru/20200822/stipendiya-1576187513.html
https://ria.ru/20201217/tseny-1589791000.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594262579_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_1d4754182dd2a0c27f2d2e4c209de32a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
навигатор абитуриента, россия, алексей куринный, госдума рф, иван мельников, геннадий зюганов, общество

КПРФ внесла в Госдуму проект о приравнивании стипендий к МРОТ

13:27 10.03.2021 (обновлено: 13:47 10.03.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступает на XIII пленуме ЦК КПРФ
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступает на XIII пленуме ЦК КПРФ - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается приравнять стипендии к минимальному размеру оплаты труда, кабмин инициативу не поддержал, документ опубликован в электронной базе данных ГД.
Изменения предлагаются в статью 36 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". Авторами законопроекта стали депутаты Геннадий Зюганов, Иван Мельников, Олег Смолин, Николай Коломейцев, Алексей Куринный.
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 22.08.2020
22 августа 2020, 23:20
Онищенко назвал размер достойной стипендии
"Настоящий законопроект направлен на улучшение стипендиального обеспечения обучающихся в Российской Федерации. С этой целью размеры стипендий студентов колледжей и вузов, а также аспирантов, ассистентов-стажеров и ординаторов приводятся в соответствие с размером прожиточного минимума для трудоспособного населения в целом по РФ", - говорится в документе.
Согласно статье 1 законопроекта, размеры соцстипендий студентов не должны быть меньше МРОТ в целом по России; академическая стипендия студентов колледжей не должна быть менее 60% размера МРОТ, студентов вузов - 80%. Кроме того, размер госстипендий аспиранта, ассистента-стажера, ординатора не может быть менее 200% размера прожиточного минимума.
Законопроектом устанавливается, что часть 1 федерального закона должна вступить в силу с 1 сентября 2023 года. В течение трех лет размеры стипендий поэтапно доводятся до установленных значений.
"Реализация настоящего законопроекта позволит установить стипендиальное обеспечение обучающихся на достойном уровне, близком к уровню такого обеспечения в советское время, и тем самым значительно поднять качество российского образования", - добавляется в сообщении.
Правительство РФ инициативу не поддержало. "Согласно представленному финансово-экономическому обоснованию принятие закона приведет к увеличению расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на выплаты стипендий. При этом источники финансового обеспечения расходных обязательств в нарушение требований статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации не указаны. На основании изложенного правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает", - говорится в отзыве кабмина.
Подсолнечное масло в супермаркете - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря 2020, 19:31
Депутаты от КПРФ внесли в ГД свой вариант регулирования цен на продукты
 
Навигатор абитуриентаРоссияАлексей КуринныйГосдума РФИван МельниковГеннадий ЗюгановОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:15Экс-депутат Рады заявил о невозможности восстановить экономику Украины
05:15В Красноярске возбудили третье дело после массового отравления в школах
04:32Саакашвили назвал Украину "государством-кидаловом"
04:23WP: обвиняемый в штурме Капитолия ранее служил в президентской эскадрилье
03:53СМИ: 2020 год стал самым смертоносным в истории США
03:40Директора Приморского океанариума будут судить за взятку
03:26Генконсул России не видит больших изменений в контактах с США при Байдене
03:19США не продлевают разрешения на пребывание в стране российским дипломатам
03:14Чукотского полицейского будут судить за избиение своего поднадзорного
03:11Источники рассказали о переносе одного из трех пусков ракеты "Протон"
03:09"Авроре" поставят более 45 воздушных судов российского производства
03:06Немец прилетел в Россию ради "Спутника V" и поделился впечатлениями
03:05Минтранс работает над заключением договоров о покупке 5% акций "Авроры"
03:04Генконсул заявил, что США отказались от помощи России замерзавшим штатам
03:00В Японии заявили о необходимости блокады Южных Курил
02:56Сахалинская область купила у "Аэрофлота" 51% акций "Авроры" за один рубль
02:33Экс-директора Фонда капремонта Магаданской области обвиняют в растрате
02:17Украинцы высмеяли торжественное открытие туалета в Киеве
02:17В Канаде осудили мужчину, протаранившего резиденцию генерал-губернатора
02:17Специалист научила, как получить доход с кредитки
Лента новостейМолния