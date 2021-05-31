https://ria.ru/20210531/stipendiya-1734931836.html

Стипендия для студентов в 2021: размер и виды выплат

Стипендия для студентов в 2021: размер, виды и право самостоятельно распоряжаться

Стипендия для студентов в 2021: размер и виды выплат

Стипендия студентам - это мера социальной поддержки учащихся колледжей, техникумов, училищ и высших учебных заведений. О том, каков ее размер в 2021 году и как... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T15:19

2021-05-31T15:19

2021-05-31T15:19

россия

социальные выплаты

образование - общество

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Стипендия студентам - это мера социальной поддержки учащихся колледжей, техникумов, училищ и высших учебных заведений. О том, каков ее размер в 2021 году и как ее получить - в материале РИА Новости.Стипендия для студентов в 2021 годуТакой вид социальной поддержки чаще всего привязан к успеваемости к студента. “Стипендии положены тем, кто обучается на бюджетной основе, а также аспирантам, докторантам, ординаторам и ассистентам-стажерам, - рассказал РИА Новости юрист Александр Иванов. - Такие выплаты регулируются статьей 36 закона “Об образовании в Российской Федерации” и другими нормативными актами. Данная мера поддержки призвана стимулировать обучение студентов на выбранной специальности, поэтому чем больше учащийся преуспевает, тем больше средств может получить в виде государственной материальной помощи”. Право на стипендиюАкадемическая стипендия доступна всем, кто обучается на бюджетной основе, не имеет неудовлетворительных оценок и долгов по сдаче экзаменов за предыдущие сессии. При этом иностранным студентам, которые учатся по квотам Министерства науки и высшего образования, такую выплату начисляют все зависимости от успеваемости на протяжении всего обучения. Лица, которые сами платят за учебу по очной или заочной форме, не смогут получать академическую стипендию.Стипендия в колледже, техникуме и училищеРазмер стипендии в колледже и техникуме меньше, чем в высшем учебном заведении. На нее могут рассчитывать только те, кто учится “хорошо” и “отлично”. Минимальный размер такой выплаты составляет 890 рублей. Кроме этого, можно получить социальную стипендию, если человек является сиротой, а также лицам, потерявшим обоих или единственного родителя в период обучения. Размер государственной социальной стипендии - 936 рублей. Для студентов, получающих среднее профессиональное образование, доступна выплата правительства РФ за хорошую учебу и научно-исследовательскую деятельность по направлениям модернизации и технологического развития экономики. Ее размер составляет 4 000 рублей. В кадетском училище можно получать стипендию от 1000 до 2000 рублей в месяц.Стипендия в вузахГосударственные стипендии индексируются каждый год, в размере инфляции или выше. Так, в прошлом году их повысили на 4% 1 сентября. В высших учебных заведениях помимо академической и социальной стипендии студентам доступна материальная помощь. Ее размер обычно не ниже 2 200 рублей, но университеты могут ее повышать. Она доступна для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.Виды стипендийГосударственная академическая стипендия Такая выплата положена студентам, которые учатся на бюджете на очной основе. “Государственная академическая стипендия считается базовой, согласно приказу Минобрнауки “Об утверждении порядка назначения государственной академической стипендии”, - пояснил юрист. - Ее минимальный размер составляет около 1 500 рублей, хотя руководство вуза вправе повышать выплату. Чтобы получить такую стипендию, необходимо сдать сессию на “хорошо” или “отлично”, не должно быть “хвостов” по итогам промежуточных аттестаций”.Социальная стипендияСоциальная стипендия - это один из видов государственной материальной поддержки для отдельных категорий студентов. К ним относятся:Стипендия президента РФДля получения такой стипендии нужно не просто хорошо учиться, но и заниматься перспективной научно-исследовательской деятельностью, писать научные статьи в авторитетные журналы и т.д. Если человек занимается по направлениям модернизации российской экономики, то он может получить выплату в размере 22 800 рублей в месяц. Ее дают до 35 лет. Кроме этого, есть и другие фиксированные стипендии президента РФ для приоритетных экономических специальностей - 7 000 рублей в месяц для студентов и 14 000 рублей в месяц для аспирантов. По другим направлениям, если молодой человек имеет выдающиеся успехи, занимается научной деятельностью, побеждал во всероссийских и международных олимпиадах, оформил патент на изобретение и т.д., ему доступно 2 200 рублей в месяц и 4 500 рублей в месяц для аспирантов. Обычно такие выплаты присуждают конкурсным отбором и начисляются в течение целого года. Стипендия правительства РФСтипендия правительства РФ считается аналогом президентской, поэтому студент не может получать обе. В этом случае также нужно изучать приоритетные направления экономики для ее модернизации в РФ. При наличии хороших оценок, побед на олимпиадах, наград за результаты научно-исследовательской работы, публикаций в научных изданиях, гранта на исследовательскую работу, студент вуза может получить 5 000 рублей, аспирант - 10 000 рублей в месяц. Для других специальностей размер выплаты составляет 1 440 рублей и 3 600 рублей соответственно. Как правило, руководство вуза выдвигает на стипендию правительства лучших студентов, которые учатся на третьем курсе и старше. Если человек учится на платной основе, он все еще может участвовать в различных конкурсах на получение именных стипендий. Например, при высоких результатах в учебной деятельности, участия в различных конференциях, олимпиадах, форумах, слетах, творческих фестивалях и т.д.Стипендия правительства МосквыСтипендия правительства Москвы составляет 6 500 рублей в месяц, на нее претендуют только студенты-бюджетники. Такую выплату дают на один год тем, кто обучается на важных для города специальностях, по большей части, технических. Чтобы ее получить, нужно:Губернаторская стипендияГубернаторские стипендии за успехи в учебе и общественной деятельности и их размер устанавливают главы регионов. Такие выплаты есть не во всех субъектах России. Например, в прошлом году Тюменское правительство приостановило выплату, размер которой составлял 12 000 рублей. Не во всех регионах такая большая стипендия, она может равняться и 2 000, 3 000 рублей в месяц в зависимости от решения властей. Именные стипендии и грантыГранты президента России могут получить студенты, которые победили в олимпиадах, интеллектуальных, творческих, спортивных и других конкурсах. При этом право на такую выплату придется ежегодно подтверждать. Кроме этого, есть и именные стипендии по разным направлениям обучения, которые учреждены государством, коммерческими организациями, фондами и т.д. Например:Повышенная стипендияЕсли студент учится на отлично, имеет достижения в научно-исследовательской, общественной, спортивной или культурно-творческой деятельности, то он может рассчитывать на повышенную выплату. Ее размер устанавливает руководство вуза. В среднем такие стипендии выше 2000 рублей. Условия также могут различаться. Например, в некоторых вузах повышенную академическую стипендию дают только на третьем и четвертом курсе.Стипендия работающему студентуРаботающие студенты также могут получать стипендию, но не от государства, а от работодателя. Если человек обучается очно, у него есть возможность получить грант, а также некоторые другие льготы. Стипендии компанийТакие стипендии предусмотрены некоторыми российскими компаниями, решение об их назначении принимают работодатели. Например, учащимся технических факультетов Высшей школы экономики такую выплату перечисляет Яндекс. Но не все, а только тем, кто отличился в учебе и научной деятельности. В некоторых случаях придется составлять договор, по которому могут потребовать отработать несколько лет в компании или пройти стажировку. Если студент не выполнит условия, то ему придется вернуть обратно деньги, полученные в виде стипендии. Другие стипендииРяд вузов имеют и свои собственные стипендии. Сумму денежной поддержки и условия назначения определяет руководство университета.Размер стипендииРазмер стипендии может различаться в зависимости от вуза, но он не может быть ниже суммы, установленной государством - 1 484 рубля.Как правило, выплата основывается на уровне успеваемости и, если студент учится на отлично, то у него академическая стипендия будет выше. В среднем по стране сумма стипендии составляет около 3500 рублей. Минимальная стипендияВ 2020 году минимальный размер академической стипендии составлял 1484 рубля в месяц. В этом году ее планируют проиндексировать на 3,7% с сентября. Кроме этого, весной 2021 года в Госдуму внесли законопроект о повышении стипендии до прожиточного минимума, но ранее все подобные инициативы отклонялись. Как получить стипендиюДля получения социальной стипендии нужно обратиться в деканат высшего учебного заведения. Академическую обычно начисляют автоматически по результатам сессии. ДокументыЧтобы получить социальную стипендию, необходимо предоставить:Право распоряжаться стипендиейСогласно Гражданскому кодексу РФ, по достижении 14 лет человек сам вправе распоряжаться доходами, например, стипендией и другим заработком, без согласия родителей, усыновителей или попечителя.Лишение стипендииЛишить стипендии могут за неудовлетворительные оценки после сдачи экзаменов, а также при наличие академических “хвостов”. Социальной выплаты лишат, если кончилось действие документа, подтверждающего право на материальную помощь. Налогообложение стипендииСогласно п.11 ст. 217 НК РФ, а также письма Минфина России от 19 декабря 2018 г. №03-04-06/92694, “не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц: стипендии студентов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам”.Платят ли стипендию летом?- Да, стипендию можно получить летом за успешно сданные экзамены. Ее начисляют за июль и август. Некоторые вузы могут это сделать в июне за два месяца или уже осенью, - ответил юрист Александр Иванов.Платят ли стипендию на платном обучении?- Стипендию на платном обучении не выплачивают, получить ее можно, если перейти на бесплатную основу. Однако, например, на сайте Высшей школы экономики указывается, что “коммерческий студент имеет право участвовать в конкурсах на получение именных стипендий и стипендий фондов”, - рассказал специалист.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, социальные выплаты, образование - общество