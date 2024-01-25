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На повышение стипендии дополнительно выделят более 2,3 миллиарда рублей - РИА Новости, 25.01.2024
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17:35 25.01.2024 (обновлено: 18:09 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/stipendiya-1923480559.html
На повышение стипендии дополнительно выделят более 2,3 миллиарда рублей
На повышение стипендии дополнительно выделят более 2,3 миллиарда рублей - РИА Новости, 25.01.2024
На повышение стипендии дополнительно выделят более 2,3 миллиарда рублей
Более 2 миллиардов рублей будет выделено из федерального бюджета ежегодно на повышение стипендий студентам, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T17:35
2024-01-25T18:09
общество
россия
дмитрий чернышенко
владимир путин
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Более 2 миллиардов рублей будет выделено из федерального бюджета ежегодно на повышение стипендий студентам, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.В аппарате вице-премьера напомнили, что президент России Владимир Путин объявил о повышении президентской стипендии, теперь она составит 30 тысяч рублей, увеличение затронет и правительственные стипендии - до 20 тысяч рублей."Дополнительно на указанные цели из федерального бюджета будет выделено более 2,3 миллиарда рублей ежегодно", - сказал Чернышенко, его слова приводят в его аппарате.Вице-премьер отметил, что решение о повышении стипендий позволит поддержать студентов всех направлений и специальностей, проявивших выдающиеся достижения в учебе и науке, а значит усилить подготовку высококвалифицированных кадров для достижения технологического суверенитета страны."Государство инвестирует в свое будущее, считаю это залогом поступательного развития российской экономики", - заключил Чернышенко.В аппарате вице-премьера пояснили, что в настоящее время размер базовой стипендии президента для студентов составляет 2200 рублей, размер стипендии по приоритетным направлениям - 7000 рублей, данный вид стипендии получает 3400 человек. Таким образом, увеличение стипендии составит от 4,3 до 13,6 раз. Получателями стипендий правительства являются 5700 человек, а ее базовый размер составляет 1440 рублей и 5000 рублей - для студентов, обучающихся по приоритетным направлениям, увеличение размера стипендии составит от 4 до 14,3 раз.
https://ria.ru/20240125/stipendiya-1923451618.html
https://ria.ru/20231127/stipendiya-1912215927.html
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общество, россия, дмитрий чернышенко, владимир путин
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин
На повышение стипендии дополнительно выделят более 2,3 миллиарда рублей

На повышение стипендии дополнительно выделят более 2,3 миллиарда рублей ежегодно

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКупюры
Купюры - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Более 2 миллиардов рублей будет выделено из федерального бюджета ежегодно на повышение стипендий студентам, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
В аппарате вице-премьера напомнили, что президент России Владимир Путин объявил о повышении президентской стипендии, теперь она составит 30 тысяч рублей, увеличение затронет и правительственные стипендии - до 20 тысяч рублей.
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"Дополнительно на указанные цели из федерального бюджета будет выделено более 2,3 миллиарда рублей ежегодно", - сказал Чернышенко, его слова приводят в его аппарате.
Вице-премьер отметил, что решение о повышении стипендий позволит поддержать студентов всех направлений и специальностей, проявивших выдающиеся достижения в учебе и науке, а значит усилить подготовку высококвалифицированных кадров для достижения технологического суверенитета страны.
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"Государство инвестирует в свое будущее, считаю это залогом поступательного развития российской экономики", - заключил Чернышенко.
В аппарате вице-премьера пояснили, что в настоящее время размер базовой стипендии президента для студентов составляет 2200 рублей, размер стипендии по приоритетным направлениям - 7000 рублей, данный вид стипендии получает 3400 человек. Таким образом, увеличение стипендии составит от 4,3 до 13,6 раз. Получателями стипендий правительства являются 5700 человек, а ее базовый размер составляет 1440 рублей и 5000 рублей - для студентов, обучающихся по приоритетным направлениям, увеличение размера стипендии составит от 4 до 14,3 раз.
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ОбществоРоссияДмитрий ЧернышенкоВладимир Путин
 
 
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