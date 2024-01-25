https://ria.ru/20240125/stipendiya-1923480559.html
На повышение стипендии дополнительно выделят более 2,3 миллиарда рублей
На повышение стипендии дополнительно выделят более 2,3 миллиарда рублей - РИА Новости, 25.01.2024
На повышение стипендии дополнительно выделят более 2,3 миллиарда рублей
Более 2 миллиардов рублей будет выделено из федерального бюджета ежегодно на повышение стипендий студентам, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T17:35
2024-01-25T17:35
2024-01-25T18:09
общество
россия
дмитрий чернышенко
владимир путин
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Более 2 миллиардов рублей будет выделено из федерального бюджета ежегодно на повышение стипендий студентам, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.В аппарате вице-премьера напомнили, что президент России Владимир Путин объявил о повышении президентской стипендии, теперь она составит 30 тысяч рублей, увеличение затронет и правительственные стипендии - до 20 тысяч рублей."Дополнительно на указанные цели из федерального бюджета будет выделено более 2,3 миллиарда рублей ежегодно", - сказал Чернышенко, его слова приводят в его аппарате.Вице-премьер отметил, что решение о повышении стипендий позволит поддержать студентов всех направлений и специальностей, проявивших выдающиеся достижения в учебе и науке, а значит усилить подготовку высококвалифицированных кадров для достижения технологического суверенитета страны."Государство инвестирует в свое будущее, считаю это залогом поступательного развития российской экономики", - заключил Чернышенко.В аппарате вице-премьера пояснили, что в настоящее время размер базовой стипендии президента для студентов составляет 2200 рублей, размер стипендии по приоритетным направлениям - 7000 рублей, данный вид стипендии получает 3400 человек. Таким образом, увеличение стипендии составит от 4,3 до 13,6 раз. Получателями стипендий правительства являются 5700 человек, а ее базовый размер составляет 1440 рублей и 5000 рублей - для студентов, обучающихся по приоритетным направлениям, увеличение размера стипендии составит от 4 до 14,3 раз.
https://ria.ru/20240125/stipendiya-1923451618.html
https://ria.ru/20231127/stipendiya-1912215927.html
https://ria.ru/20230914/stipendiya-1896389640.html
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общество, россия, дмитрий чернышенко, владимир путин
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин
На повышение стипендии дополнительно выделят более 2,3 миллиарда рублей
На повышение стипендии дополнительно выделят более 2,3 миллиарда рублей ежегодно
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Более 2 миллиардов рублей будет выделено из федерального бюджета ежегодно на повышение стипендий студентам, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
В аппарате вице-премьера напомнили, что президент России Владимир Путин
объявил о повышении президентской стипендии, теперь она составит 30 тысяч рублей, увеличение затронет и правительственные стипендии - до 20 тысяч рублей.
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"Дополнительно на указанные цели из федерального бюджета будет выделено более 2,3 миллиарда рублей ежегодно", - сказал Чернышенко, его слова приводят в его аппарате.
Вице-премьер отметил, что решение о повышении стипендий позволит поддержать студентов всех направлений и специальностей, проявивших выдающиеся достижения в учебе и науке, а значит усилить подготовку высококвалифицированных кадров для достижения технологического суверенитета страны.
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"Государство инвестирует в свое будущее, считаю это залогом поступательного развития российской экономики", - заключил Чернышенко.
В аппарате вице-премьера пояснили, что в настоящее время размер базовой стипендии президента для студентов составляет 2200 рублей, размер стипендии по приоритетным направлениям - 7000 рублей, данный вид стипендии получает 3400 человек. Таким образом, увеличение стипендии составит от 4,3 до 13,6 раз. Получателями стипендий правительства являются 5700 человек, а ее базовый размер составляет 1440 рублей и 5000 рублей - для студентов, обучающихся по приоритетным направлениям, увеличение размера стипендии составит от 4 до 14,3 раз.
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