https://ria.ru/20240923/stipendiya-1734931836.html

Стипендия студентам в 2024 году: изменение размера и видов выплат

Стипендия для студентов 2024: социальная, государственная академическая, размеры выплат

Стипендия студентам в 2024 году: изменение размера и видов выплат

Стипендия - постоянное денежное пособие, выдаваемое учащимся в учебном заведении. Какой размер государственной академической стипендии в 2024 году в колледжах и РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T17:21

2024-09-23T17:21

2024-09-23T17:21

образование - общество

социальные выплаты

россия

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Стипендия - постоянное денежное пособие, выдаваемое учащимся в учебном заведении. Какой размер государственной академической стипендии в 2024 году в колледжах и вузах, кто имеет право на получение социальной выплаты, сколько видов стипендий для студентов существует в России, каковы условия их получения - в материале РИА Новости.СтипендияЭтот вид социальной поддержки чаще всего привязан к успеваемости студента.“Стипендии положены тем, кто обучается на бюджетной основе, а также аспирантам, докторантам, ординаторам и ассистентам-стажерам, - рассказал РИА Новости юрист Александр Иванов. - Такие выплаты для российских и иностранных студентов регулируются статьей 36 закона “Об образовании в Российской Федерации” и другими нормативными актами. Данная мера поддержки призвана стимулировать обучение студентов на выбранной специальности, поэтому чем больше учащийся преуспевает, тем больше средств может получить в виде государственной материальной помощи”.В настоящее время в Минобрнауки России работает специальная группа по повышению эффективности мер государственной поддержки студентов и аспирантов, которая занимается изменением условий назначения и увеличением размера стипендий.Стипендия в колледже, техникуме и училищеРазмер стипендии в колледже и техникуме меньше, чем в высшем учебном заведении. На нее могут рассчитывать только те, кто учится на “хорошо” и “отлично”. Минимальный размер академической стипендии в колледжах составляет 890 рублей. Кроме этого, можно получить социальную стипендию, если человек является сиротой либо лицом, потерявшим обоих или единственного родителя в период обучения. Размер государственной социальной стипендии 1037 рубля. Для студентов, получающих среднее профессиональное образование, доступна выплата правительства РФ за хорошую учебу и научно-исследовательскую деятельность по направлениям модернизации и технологического развития экономики. Ее размер составляет 5 000 рублей. В кадетском училище можно получать стипендию от 1085 до 2170 рублей в месяц.Стипендия в вузахГосударственные стипендии индексируются каждый год, в размере инфляции или выше. В высших учебных заведениях помимо академической и социальной стипендии студентам доступна материальная помощь. Ее размер обычно не ниже 2 200 рублей, но университеты могут ее повышать. Она доступна для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.Виды стипендийСтатья 36 ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. “Об образовании в Российской Федерации” выделяет следующие виды стипендий:Кроме государственных стипендий, одаренные студенты и аспиранты могут получать дополнительные выплаты от президента и правительства Российской Федерации, а также именные гранты.Государственная академическаяТакая выплата положена студентам, которые учатся на бюджете на очной основе.“Государственная академическая стипендия считается базовой, согласно приказу Минобрнауки “Об утверждении порядка назначения государственной академической стипендии”, - пояснил юрист. - Ее минимальный размер в этом году составляет 1967 рублей, хотя руководство вуза вправе повышать выплату. Чтобы получить такую стипендию, необходимо сдать сессию на “хорошо” или “отлично”, не должно быть “хвостов” по итогам промежуточных аттестаций”.СоциальнаяСоциальная стипендия - это один из видов государственной материальной поддержки для отдельных категорий студентов. К ним относятся:“При этом, если студент потерял одного из родителей и получает соответствующее пособие, то такую стипендию ему также могут назначить, - пояснил эксперт. - Как правило, минимальный размер выплаты составляет 2953 рубля. Перечень документов и оформление материальной помощи зависит от основания ее получения. Например, студентам с инвалидностью нужно подтвердить ее факт справкой, для сирот или детей, оставшихся без родителей, могут понадобиться документы из органов ЗАГС или решение суда”."В Москве предусмотрены стипендии участникам проекта "Социальный контракт" в период их обучения по программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, а также инвалидам, обучающимся в рамках Пилотной программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования инвалидов. В 2023 году данная стипендия составляла 12 792 рубля", - поясняет Оксана Васильева, кандидат юридических наук,доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.Правительственные стипендииПравительственные стипендии - престижная мера поддержки одаренных студентов, которые проходят образовательную программу в приоритетном для государства направлении.Стипендия президента РФДля получения такой стипендии нужно не просто хорошо учиться, но и заниматься перспективной научно-исследовательской деятельностью, писать научные статьи в авторитетные журналы и т.д. Если человек занимается по направлениям модернизации российской экономики, то он может получить выплату в размере 22 800 рублей в месяц. Ее дают до 35 лет. 25 января 2024 года Владимир Путин объявил о повышении президентской стипендии, теперь она составит 30 000 рублей, увеличение затронет и правительственные стипендии - до 20 000 рублей. Размер президентской стипендии до повышения составлял 2200 руб., правительственной - 1440 руб.По другим направлениям, если молодой человек имеет выдающиеся успехи, занимается научной деятельностью, побеждал во всероссийских и международных олимпиадах, оформил патент на изобретение и т.д., ему доступно 2 200 рублей в месяц и 4 500 рублей в месяц для аспирантов. Обычно такие выплаты присуждают конкурсным отбором и начисляются в течение целого года.Кроме того, в ноябре 2023 года президент РФ Владимир Путин утвердил стипендию в размере 75 000 рублей для аспирантов и адъюнктов, которые проводят научные исследования в научно-технической сфере. Число получающих выплаты не может превышать 2 тыс. человек в год.Стипендия правительства РФСтипендия правительства РФ считается аналогом президентской, поэтому студент не может получать обе. В этом случае также нужно изучать приоритетные направления экономики для ее модернизации в РФ. При наличии хороших оценок, побед на олимпиадах, наград за результаты научно-исследовательской работы, публикаций в научных изданиях, гранта на исследовательскую работу, студент вуза может получить 5 000 рублей, аспирант - 10 000 рублей в месяц. Как правило, руководство вуза выдвигает на стипендию правительства лучших студентов, которые учатся на третьем курсе и старше. В 2024 году правительственную стипендию намерены повысить до 20 000 рублей.Если человек учится на платной основе, он тоже может участвовать в различных конкурсах на получение именных стипендий. Например, при высоких результатах в учебной деятельности, участии в различных конференциях, олимпиадах, форумах, слетах, творческих фестивалях и т.д.Стипендия правительства МосквыСтипендия правительства Москвы составляет 6 500 рублей в месяц, на нее могут претендовать только студенты-бюджетники. Такую выплату дают на один год тем, кто обучается на важных для города специальностях, по большей части, технических. Чтобы ее получить, нужно:Губернаторская стипендияГубернаторские стипендии за успехи в учебе и общественной деятельности и их размер устанавливают главы регионов. Такие выплаты есть не во всех субъектах России. Например, в Пермском крае молодые люди, набравшие большее количество баллов при сдаче ЕГЭ, чем установленный минимум, могут рассчитывать на доплату от губернатора в сумме 7500 рублей (с 1 по 3 курс), повышенная губернаторская стипендия здесь составляет 11500 руб. Не во всех регионах такая большая стипендия, она может равняться и 2 000, 3 000 рублей в месяц в зависимости от решения властей.Региональные стипендииРегиональные стипендии назначаются руководителями регионов и местными правительствами. Например, в Самаре выплачивают 30000 рублей в семестр студентам, занявшим призовые места в конкурсах с научными докладами, в Перми - 5750 рублей в месяц выпускникам, набравшим 225 баллов и больше при сдаче ЕГЭ по дисциплинам естественного цикла и 260 баллов для гуманитарных направлений. В Свердловской области губернаторскую стипендию получают в конце года. В 2023 году ее размер составил 24000 рублей для аспирантов, для студентов вузов и студентов организаций СПО - 18000 тысяч рублей и 10800 тысяч рублей соответственно.Именные стипендии и грантыГранты президента России могут получить студенты, которые победили в олимпиадах, интеллектуальных, творческих, спортивных и других конкурсах. При этом право на такую выплату придется ежегодно подтверждать. Кроме этого, есть и именные стипендии по разным направлениям обучения, которые учреждены государством, коммерческими организациями, фондами и т.д. До 2023 года размер именных стипендий составлял в среднем от 1500 до 25000 рублей в месяц. В новой редакции проекта Указа Президента "О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации" предлагается увеличить суммы и количество именных стипендий для студентов и аспирантов.Стипендия имени Е.Т. ГайдараТакую выплату могут получить обучающиеся по экономическим направлениям. На нее могут рассчитывать только десять студентов. Ее размер составляет 1500 рублей.Стипендия имени В.И. ВернадскогоЕе дают студентам, которые занимаются проблемами экологии и топливно-энергетического комплекса России. Ее размер может доходить до 15 000 рублей в месяц.Стипендия имени А.А. ВознесенскогоНазначается студентам по специальностям “Литературное творчество”, “Журналистика” и “Военная журналистика”. Ее присуждают всего десяти студентам.Размер стипендий имени А.А. Вознесенского составляет 1 500 рублей в месяц.Стипендия В.О. ПотанинаДоступна студентам 75 вузов России. Чтобы ее получить, нужно участвовать в конкурсе, который проходит в два этапа. Размер стипендии - 25 000 рублей в месяц.Стипендия имени Д.С. ЛихачеваДоступна по направлениям “Филология” и “Культурология”. Для получения нужно учиться на отлично и заниматься научной деятельностью. Ее размер составляет 5000 рублей в месяц.Стипендия имени А.А. СобчакаСоставляет 5000 рублей. Она полагается студентам юридических направлений. Для этого нужно получить награду за исследование, опубликовать научные статьи или победить в олимпиаде. Для будущих юристов есть и стипендия имени В.А. Туманова. Ее размер составляет 5000 рублей в месяц для студентов и 10000 рублей - для аспирантов.Стипендии компанийТакие стипендии предусмотрены некоторыми российскими компаниями, решение об их назначении принимают работодатели. Например, тем учащимся технических факультетов Высшей школы экономики, кто отличился в учебе и научной деятельности, такую выплату перечисляет Яндекс. В некоторых случаях придется составлять договор, по которому могут потребовать отработать несколько лет в компании или пройти стажировку. Если студент не выполнит условия, то он будет должен вернуть обратно деньги, полученные в виде стипендии.Стипендиальная программа компании "Росгосстрах" подразумевает сотрудничество не только с вузами, но и с колледжами. Всего в нее входит 400 учебных учреждений. А стипендиаты компании "Мираторг" не только получают ежемесячную материальную поддержку, но и занимаются с индивидуальными наставниками на производстве.Корпоративные стипендии, когда коммерческая компания платит студентам вузов за хорошую учебу, обычно приняты в фирмах, где существует системный подход к найму и развитию сотрудников без опыта работы.Повышенная стипендияЕсли студент учится на “отлично”, имеет достижения в научно-исследовательской, общественной, спортивной или культурно-творческой деятельности, то он может рассчитывать на повышенную выплату. Ее размер устанавливает руководство вуза. В среднем такие стипендии составляют от 3000 до 10000 рублей. Условия также могут различаться. Например, в некоторых вузах повышенную академическую стипендию дают только на третьем и четвертом курсе.Стипендия работающему студентуРаботающие студенты также могут получать стипендию, но не от государства, а от работодателя. Если человек обучается очно, у него есть возможность получить грант, а также некоторые другие льготы.“Например, компенсации работникам, совмещающим работу с получением высшего образования или среднего профессионального образования, - рассказал Александр Иванов. - В таком случае, человеку оплачивают часы учебы в размере 50%, но не ниже минимального размера оплаты труда, могут компенсировать оплату проезда до вуза или колледжа”.Государственные стипендии для аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров“Данные стипендии назначаются аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет федерального бюджета, при отсутствии у них академической задолженности и оценок "удовлетворительно" по итогам промежуточной аттестации. При этом с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной аттестации стипендия выплачивается всем аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам первого года обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет федерального бюджета”, - поясняет Оксана Васильева. Размеры стипендий определяются образовательной организацией и не могут быть меньше установленных нормативов (в 2024 году размер составляет 3873 рубля).Условия начисленияАкадемическая стипендия доступна всем, кто обучается на бюджетной основе, не имеет неудовлетворительных оценок и долгов по сдаче экзаменов за предыдущие сессии. При этом иностранным студентам, которые учатся по квотам Министерства науки и высшего образования, такую выплату начисляют вне зависимости от успеваемости на протяжении всего обучения. Лица, которые сами платят за учебу по очной или заочной форме, не смогут получать академическую стипендию.Размер стипендииРазмер стипендии может различаться в зависимости от вуза, но он не может быть ниже суммы, установленной государством - 1967 рублей.Как правило, выплата основывается на уровне успеваемости и, если студент учится на “отлично”, то у него академическая стипендия будет выше. В среднем по стране сумма стипендии составляет около 3500 рублей.Минимальная стипендияВ 2024 году размер минимальной академической стипендии составляет 1967 рублей.Как получить стипендиюАкадемическую обычно начисляют автоматически по результатам сессии. Другие виды стипендий начисляются организациями, которые их назначают. Социальная стипендия выплачивается государством, но документы должен предоставить сам студент.Куда обращатьсяСтудент должен посетить управление соцзащиты населения по месту жительства или МФЦ и на основании представленных бумаг взять справку, подтверждающую возможность получения социальной стипендии. После этого документы передаются в деканат обучающей организации.Необходимые документыЧтобы получить социальную стипендию, необходимо предоставить:ЗаявлениеОбразец заявления на получение социальной стипендии можно взять у секретаря деканата.Карта для стипендииВсе государственные выплаты приходят на карты с платежной системой "Мир", оформить которые можно в любом отделении банка.СрокиСоциальная выплата назначается после предоставления студентом соответствующих документов, решение принимается в течение трех дней (на 1 год), размер стипендии в первый месяц исчисляется пропорционально дням, оставшимся до его конца.Справка о стипендииСправка о стипендии может понадобиться при назначении некоторых материальных выплат и субсидий. Правила и сроки ее получения зависят от учебного заведения. Обычно ее можно взять в деканате у методиста, заказать в студенческом электронном кабинете или в бухгалтерии. Как правило, ее выдают в течение 2-3 дней после обращения.Право распоряжаться стипендиейСогласно Гражданскому кодексу РФ по достижении 14 лет человек сам вправе распоряжаться доходами, например, стипендией и другим заработком, без согласия родителей, усыновителей или попечителя.Лишение стипендииЛишить стипендии могут за неудовлетворительные оценки после сдачи экзаменов, а также при наличии академических “хвостов”. Социальной выплаты лишат, если кончилось действие документа, подтверждающего право на материальную помощь.Налогообложение стипендииСогласно п.11 ст. 217 НК РФ, а также письма Минфина России от 19 декабря 2018 г. №03-04-06/92694, “не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц: стипендии студентов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам”.Платят ли стипендию летом- Да, стипендию можно получить летом за успешно сданные экзамены. Ее начисляют за июль и август. Некоторые вузы могут это сделать в июне за два месяца или уже осенью, - ответил юрист Александр Иванов.Платят ли стипендию на платном обучении- Стипендию на платном обучении не выплачивают, получить ее можно, если перейти на бесплатную основу. Однако, например, на сайте Высшей школы экономики указывается, что “коммерческий студент имеет право участвовать в конкурсах на получение именных стипендий и стипендий фондов”, - рассказал специалист.Изменения в 2024 годуВ новой редакции Указа "О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации" с 2023 года увеличилось количество и суммы ряда именных стипендий для студентов и аспирантов. Кроме того, для некоторых аспирантов стипендия теперь составят 75000 рублей в месяц.Также в 2023-2024 году предусмотрена стипендия имени выдающегося ученого Сергея Королева в размере 15000 рублей ежемесячно для студентов и 20000 рублей для аспирантов, имеющих значительные достижения в области инженерного дела. Выплаты будут назначаться ведомством на конкурсной основе. Претендовать на присуждение стипендии могут магистранты и аспиранты - с первого года обучения, а студенты бакалавриата и специалитета - со второго курса. Всего таких стипендий 20: по 10 для студентов и аспирантов.Стипендия имени Камиля Валиева предназначена для учащихся, имеющих достижения в области электронной промышленности. Всего предусмотрено 80 стипендий: 50 для студентов по 55 тыс. рублей в месяц и 30 для аспирантов по 75 тыс. рублей в месяц.Другое нововведение: с 1 января 2024 года от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) освобождены выплаты материальной помощи нуждающимся студентам колледжей и вузов.

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образование - общество, социальные выплаты, россия