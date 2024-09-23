Стипендия студентам в 2025 году: кому положена, как получить, размер выплат

МОСКВА — РИА Новости. Стипендия – постоянное денежное пособие, выдаваемое учащимся в учебном заведении. Какой размер государственной академической стипендии в 2025 году в колледжах и вузах, кто имеет право на получение социальной выплаты, сколько видов стипендий для студентов существует в России, каковы условия их получения – в материале РИА Новости.

Что такое стипендия и зачем она нужна студентам?

Этот вид социальной поддержки чаще всего привязан к успеваемости студента.

“Стипендии положены тем, кто обучается на бюджетной основе, а также аспирантам, докторантам, ординаторам и ассистентам-стажерам, – рассказал РИА Новости юрист Александр Иванов. – Такие выплаты для российских и иностранных студентов регулируются статьей 36 закона “Об образовании в Российской Федерации” и другими нормативными актами. Данная мера поддержки призвана стимулировать обучение студентов на выбранной специальности, поэтому чем больше учащийся преуспевает, тем больше средств может получить в виде государственной материальной помощи”.

Какие стипендии бывают для студентов в 2025 году?

Статья 36 ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. “Об образовании в Российской Федерации” выделяет следующие виды стипендий:

государственная академическая стипендия студентам;

государственная социальная стипендия студентам;

стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях, предусмотренных настоящим федеральным законом;

государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам;

стипендии президента Российской Федерации и стипендии правительства РФ;

именные стипендии;

стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими лицами, в том числе направившими их на обучение.

С 1 сентября 2025 года размер президентской стипендии составляет 30 000 рублей в месяц, а правительственной — 20 000 рублей. Общее число получателей не превысит 3400 и 5700 человек соответственно. Повышенная социальная стипендия доходит до прожиточного минимума – 15 453 рублей. Размер академической стипендии зависит от вуза, но не может быть ниже минимальной суммы, зафиксированной на федеральном уровне, – 2224 рубля.

Лишить стипендии могут за неудовлетворительные оценки после сдачи экзаменов, а также при наличии академических “хвостов”. Социальной выплаты лишат, если кончилось действие документа, подтверждающего право на материальную помощь.

Работающие студенты также могут получать стипендию, но не от государства, а от работодателя. Если человек обучается очно, у него есть возможность получить грант, а также некоторые другие льготы

“Например, компенсации работникам, совмещающим работу с получением высшего образования или среднего профессионального образования, – рассказал Александр Иванов. – В таком случае, человеку оплачивают часы учебы в размере 50%, но не ниже минимального размера оплаты труда, могут компенсировать оплату проезда до вуза или колледжа”.

Государственная академическая стипендия

Академическая стипендия – базовая выплата, доступная студентам, которые обучаются на бюджетной основе, не имеют неудовлетворительных оценок и долгов по сдаче экзаменов за предыдущие сессии. В вузах минимальный размер государственной стипендии составляет 2224 рубля. Размер стипендии может различаться в зависимости от образовательного учреждения, но он не может быть ниже суммы, установленной государством. Кроме того, если студент учится на “отлично”, то стипендия будет выше.

Например, Московский авиационный институт платит 12 000 рублей до первой промежуточной аттестации первокурсникам, которые набрали 270+ баллов и/или являются победителями/призерами Всероссийской олимпиады школьников или победителями/призерами олимпиад школьников, зачисленным без прохождения вступительных испытаний.

Иностранным студентам, которые учатся по квотам Министерства науки и высшего образования, такую выплату начисляют вне зависимости от успеваемости на протяжении всего обучения.

Государственная академическая стипендия назначается автоматически после сессии.

Социальная стипендия для студентов

Социальная стипендия – это вид государственной материальной поддержки для отдельных категорий студентов. К ним относятся:

дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица, потерявшие обоих или единственного родителя в период обучения;

дети-инвалиды, инвалиды с детства, инвалиды первой и второй групп;

инвалиды, получившие военную травму или заболевание вследствие прохождения военной службы;

ветераны боевых действий;

студенты, которые служили по контракту не менее трех лет и покинули службу, если ухудшилось здоровье, закончился контракт и т.д.

“При этом, если студент потерял одного из родителей и получает соответствующее пособие, то такую стипендию ему также могут назначить”, – пояснил эксперт.

Минимальный размер государственной социальной стипендии в вузе составляет 3340 рублей. Перечень документов и оформление материальной помощи зависит от основания ее получения. Например, студентам с инвалидностью нужно подтвердить ее факт справкой, для сирот или детей, оставшихся без родителей, могут понадобиться документы из органов ЗАГС или решение суда.

Студенты до 20 лет, имеющие только одного родителя – инвалида I группы и обучающиеся на первом и втором курсе без троек, могут претендовать на социальную стипендию в повышенном размере – 15 453 рубля в 2025 году. Эта сумма составляет величину прожиточного минимума на душу населения в целом по России за IV квартал предшествующего года. Основание – приказ Минобрнауки от 27.12.2016 года №1663

"В Москве предусмотрены стипендии участникам проекта "Социальный контракт" в период их обучения по программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, а также инвалидам, обучающимся в рамках Пилотной программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования инвалидов", – поясняет Оксана Васильева, кандидат юридических наук, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.

Президентская стипендия РФ в 2025 году

С 1 сентября 2025 года стипендия Президента РФ положена студентам, курсантам и слушателям российских вузов, обучающимся очно по специальностям и направлениям, связанным с перспективной научно-исследовательской деятельностью. Сумма президентской стипендии – 30 000 рублей ежемесячно. Квота – не более 3400 стипендий на год. Основание – Указ президента РФ от 25.12.2024 №1106

Правительственная стипендия РФ

Стипендия правительства РФ считается аналогом президентской, поэтому студент не может получать обе. Правительственная стипендия назначается студентам-очникам по направлениям подготовки, включенным в перечень , имеющим значительные достижения: победы на олимпиадах, награды за результаты научно-исследовательской работы, публикации в научных изданиях, гранты на исследовательскую работу.

Как правило, руководство вуза выдвигает на стипендию правительства лучших студентов, которые учатся на третьем курсе и старше. Размер стипендии – 20 000 рублей в месяц. Квота – не более 5700 человек. Основание – постановление правительства РФ от 23.12.2024 №1861

Стипендия правительства Москвы и других регионов

На стипендию правительства Москвы могут претендовать студенты-бюджетники, которые обучаются на важных для города специальностях, по большей части, технических. Список приведен в распоряжении правительства Москвы.

Чтобы ее получить, нужно:

для первокурсников — иметь школьную медаль “За особые успехи в обучении”, учрежденную правительством Москвы;

для студентов 2-4 курсов — сдать сессии без троек за все время обучения и участвовать в общественно значимых мероприятиях.

Стипендия правительства Москвы выплачивается равными частями два раза в учебном году. Размер каждой части — 39 000 рублей. Квоты для студентов всех московских вузов: 1 курс – 1000 стипендий, 2 курс – 500 стипендий, 3 курс – 300 стипендий, 4 курс – 200 стипендий.

Региональные стипендии есть не во всех субъектах России и назначаются местными властями. Например, в Самаре выплачивают 30 000 рублей в семестр студентам, занявшим призовые места в конкурсах с научными докладами.

Губернаторские стипендии за успехи в учебе и общественной деятельности и их размер устанавливают главы регионов. Например, в Пермском крае молодые люди, набравшие 225+ баллов при сдаче ЕГЭ (225+ баллов для будущих студентов технических и естественнонаучных направлений, 240+ баллов – для педагогического, гуманитарного направлений, языкознания, искусства и культуры, 260+ баллов – для экономики, менеджмента, юриспруденции, журналистики, ГМУ), могут рассчитывать на доплату от губернатора в первые два года обучения 6500 рублей ежемесячно. Также 200 первокурсников могут претендовать на дополнительную повышенную стипендию 12 700 рублей ежемесячно (актуально для приоритетных для региона направлений). Кроме того, с сентября 2025 года студенты-целевики педагогических направлений получают 10 000 рублей в месяц, квота – 60 человек.

Студенты Московского авиационного института с высокими баллами ЕГЭ могут получать до 12 000 рублей в месяц, а в МГПУ предусмотрены повышенные стипендии до 40 000 рублей за выдающиеся достижения. В ВШЭ студентам, демонстрирующим выдающиеся успехи в обучении, выплачиваются стипендии в размере до 18 000 рублей.

Именные стипендии: Лихачева, Собчака, Королева, Жириновского

Именная стипендия носит имя конкретного человека: выдающегося ученого, политического деятеля. Она назначается студентам, чтобы поощрить и поддержать их в освоении образовательных программ определенной области науки.

Стипендия имени Д.С. Лихачева

Доступна по направлениям "История", "История искусств", "Культурология", "Лингвистика", "Педагогическое образование", "Теория и история искусств", "Фундаментальная и прикладная лингвистика" и "Филология" на конкурсной основе студентам очного отделения старше первого курса, которых рекомендовал вуз. Для получения нужно учиться без троек и заниматься научной деятельностью. Ее размер составляет 15 000 рублей в месяц. Квота – 10 человек.

Стипендия имени А.А. Собчака

Доступна по направлению “Юриспруденция” на конкурсной основе студентам очного отделения старше первого курса, выдвинутых их образовательной организацией. Для получения нужно иметь награду за исследование, опубликовать научные статьи или победить в олимпиаде, а также учиться на “хорошо” и “отлично”. Стипендиатам выплачивают 15 000 рублей ежемесячно. Квота – 10 человек.

Стипендия имени С.П. Королёва

Отбор на стипендию проводит конкурсная комиссия Минобрнауки РФ среди студентов, имеющих значительные достижения в области инженерного дела. Претендовать на присуждение стипендии могут студенты очного отделения, начиная со второго курса и имеющие только “хорошо” и “отлично”. Ее размер составляет 15 000 рублей в месяц. Квота – 10 человек.

Стипендия имени В.В. Жириновского

Стипендия присуждается студентам-очникам, начиная со второго курса, учащимся без троек и имеющим научные достижения или победы в международных или всероссийских конкурсах. Отбор кандидатов будет проходить на конкурсной основе среди студентов, рекомендованных советами их вузов. Стипендия имени В.В. Жириновского учреждена в 2025 году , размер – 15 000 рублей ежемесячно, квота – 10 человек.

Стипендии от компаний и фондов

Такие стипендии предусмотрены некоторыми российскими компаниями, решение об их назначении принимают работодатели. Например, тем учащимся технических факультетов Высшей школы экономики, кто отличился в учебе и научной деятельности, такую выплату перечисляет Яндекс . В некоторых случаях придется составлять договор, по которому могут потребовать отработать несколько лет в компании или пройти стажировку. Если студент не выполнит условия, то он будет должен вернуть обратно деньги, полученные в виде стипендии.

Стипендиальная программа компании "Росгосстрах" подразумевает сотрудничество не только с вузами, но и с колледжами. Всего в нее входит 400 учебных учреждений. А стипендиаты компании "Мираторг" не только получают ежемесячную материальную поддержку, но и занимаются с индивидуальными наставниками на производстве.

Корпоративные стипендии, когда коммерческая компания платит студентам вузов за хорошую учебу, обычно приняты в фирмах, где существует системный подход к найму и развитию сотрудников без опыта работы.

Можно ли получать стипендию на платной основе в 2025 году?

Студенты, которые сами платят за учебу по очной или заочной форме, не смогут получать академическую и социальную стипендию. Получение этих выплат возможно только при обучении на бюджете.

Однако коммерческие студенты могут участвовать в конкурсных отборах на президентскую, правительственную, именные и корпоративные стипендии.

На какую карту начисляют стипендию студентам?

Все государственные выплаты приходят на карты с национальной платежной системой "Мир", оформить которые можно в любом отделении банка.

Как оформить стипендию: пошаговая инструкция

Академическую обычно начисляют автоматически по результатам сессии. Другие виды стипендий начисляются организациями, которые их назначают.

Например, чтобы получить социальную стипендию, студенту нужно выполнить ряд шагов.

Шаг 1: убедиться, что у него нет академической задолженности.

Шаг 2: Подготовить справку из соцзащиты.

Шаг 3: подать заявление в деканат до 15 сентября.

Документы для получения стипендии

Социальная стипендия выплачивается государством, но документы должен предоставить сам студент. Образец заявления на получение социальной стипендии можно взять у секретаря деканата. Необходимо предоставить:

личное заявление студента;

копию паспорта студента;

справку из управления социальной защиты населения по месту постоянного проживания.

Для получения президентской, правительственной и именных стипендий, помимо заявления и личных документов, нужно предоставить дипломы, публикации, портфолио. Как правило, подробные списки необходимого с контактами и сроками публикуют для своих студентов сами вузы.

Куда обращаться и сроки выплат

Государственная академическая стипендия назначается автоматически.

Для получения государственной социальной стипендии студент должен посетить управление соцзащиты населения по месту жительства или МФЦ и на основании представленных бумаг взять справку, подтверждающую возможность получения социальной стипендии. После этого документы передаются в деканат обучающей организации.

Социальная выплата назначается после предоставления студентом соответствующих документов, решение принимается в течение трех дней (на 1 год), размер стипендии в первый месяц исчисляется пропорционально дням, оставшимся до его конца.

Чтобы попасть в списки кандидатов на именные стипендии, нужно самостоятельно разместить данные и портфолио на сайте фонда конкретной стипендиальной программы.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Собрали ответы на самые частые вопросы читателей РИА Новости.

Можно ли получать несколько стипендий одновременно?

Да, студент может претендовать одновременно на несколько стипендий. Например, академическая + социальная + президентская. Нельзя одновременно получать президентскую и правительственную стипендии.

Платят ли стипендию летом?

Да, стипендию можно получить летом за успешно сданные экзамены. Ее начисляют за июль и август. Некоторые вузы могут это сделать в июне за два месяца или уже осенью, – ответил эксперт РИА Новости, юрист Александр Иванов.

Облагается ли стипендия налогом?

Согласно п.11 ст. 217 НК РФ , а также письма Минфина России от 19 декабря 2018 г. №03-04-06/92694, “не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц: стипендии студентов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам”. Однако она включается в общий доход семьи при оформлении единого пособия.

Что делать, если стипендию не платят?

В случае задержки или невыплаты стипендии можно обратиться в Минобрнауки или по телефону 8-800-222-55-71 (горячая линия Минобрнауки по обеспечению правовой и социальной защиты обучающихся).