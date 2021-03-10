Пашинян объявил об увольнении главы Генштаба Армении

ЕРЕВАН, 10 мар — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что руководитель Генерального штаба Оник Гаспарян покинул пост.Ранее президент Армении Армен Саркисян отказался подписывать соответствующий указ, но не направил документ в Конституционный суд, что привело к автоматической отставке военачальника.Как заявляли в пресс-службе главы государства, он оспорил в Конституционном суде не сам проект указа, а положения закона "О военной службе и статусе военнослужащего", регулирующие кадровые вопросы в ВС."Принимая во внимание тот факт, что президент республики не подписал представленный премьер-министром проект указа в сроки, установленные законом "О военной службе и статусе военнослужащего", и не обратился в Конституционный суд, <...> начальник Генерального штаба ВС Республики Армения Оник Гаспарян с 10 марта силой закона освобожден от занимаемой должности", — говорится в сегодняшнем заявлении Пашиняна на сайте кабмина.Известно, что Саркисян уже обратился в Конституционный суд, чтобы оспорить увольнение Гаспаряна.Политический кризис в АрменииОчередные акции протеста начались в Ереване после высказывания армянского премьера о российских "Искандерах": он заявил, что техника была неисправна во время боев в Нагорном Карабахе. Позже — после разговора с Владимиром Путиным — Пашинян сказал, что его дезинформировали.По данным СМИ, замначальника Генштаба Армении Тиран Хачатрян высмеял премьера, за что Пашинян отправил его в отставку. Следом за ним оставить должность предложили Гаспаряну.После этого ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента. Митингующие не настроены на переговоры с властью и требуют отставки главы кабмина, популярность которого упала после подписания перемирия с Баку.
ЕРЕВАН, 10 мар — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что руководитель Генерального штаба Оник Гаспарян покинул пост.
Ранее президент Армении Армен Саркисян отказался подписывать соответствующий указ, но не направил документ в Конституционный суд, что привело к автоматической отставке военачальника.
Как заявляли в пресс-службе главы государства, он оспорил в Конституционном суде не сам проект указа, а положения закона "О военной службе и статусе военнослужащего", регулирующие кадровые вопросы в ВС.
"Принимая во внимание тот факт, что президент республики не подписал представленный премьер-министром проект указа в сроки, установленные законом "О военной службе и статусе военнослужащего", и не обратился в Конституционный суд, <...> начальник Генерального штаба ВС Республики Армения Оник Гаспарян с 10 марта силой закона освобожден от занимаемой должности", — говорится в сегодняшнем заявлении Пашиняна на сайте кабмина.
Известно, что Саркисян уже обратился в Конституционный суд, чтобы оспорить увольнение Гаспаряна.
Очередные акции протеста начались в Ереване после высказывания армянского премьера о российских "Искандерах": он заявил, что техника была неисправна во время боев в Нагорном Карабахе. Позже — после разговора с Владимиром Путиным — Пашинян сказал, что его дезинформировали.
По данным СМИ, замначальника Генштаба Армении Тиран Хачатрян высмеял премьера, за что Пашинян отправил его в отставку. Следом за ним оставить должность предложили Гаспаряну.
После этого ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы.
Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента. Митингующие не настроены на переговоры с властью и требуют отставки главы кабмина, популярность которого упала после подписания перемирия с Баку.
Генштаб Вооруженных сил Армении в четверг потребовал отставки Никола Пашиняна. Глава кабмина назвал случившееся попыткой переворота и призвал тех, кто его поддерживает, собраться у здания правительства.
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Генштаб Вооруженных сил Армении в четверг потребовал отставки Никола Пашиняна. Глава кабмина назвал случившееся попыткой переворота и призвал тех, кто его поддерживает, собраться у здания правительства.
Противникам Пашинян пригрозил арестами: "У грабивших народ нет возможности вернуться к власти… Если кто-то перейдет границы политических заявлений, будет арестован. Конец бархату", — заявил премьер, пришедший к власти после "бархатной революции".
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Противникам Пашинян пригрозил арестами: "У грабивших народ нет возможности вернуться к власти… Если кто-то перейдет границы политических заявлений, будет арестован. Конец бархату", — заявил премьер, пришедший к власти после "бархатной революции".
Пашинян напомнил, что предлагал рассмотреть возможность проведения внеочередных парламентских выборов, но оппозиция воспользовалась этим, чтобы радикализировать ситуацию, поэтому вопрос снят с повестки.
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Пашинян напомнил, что предлагал рассмотреть возможность проведения внеочередных парламентских выборов, но оппозиция воспользовалась этим, чтобы радикализировать ситуацию, поэтому вопрос снят с повестки.
Генштаб Вооруженных сил Армении в четверг потребовал отставки Никола Пашиняна. Глава кабмина назвал случившееся попыткой переворота и призвал тех, кто его поддерживает, собраться у здания правительства.
Противникам Пашинян пригрозил арестами: "У грабивших народ нет возможности вернуться к власти… Если кто-то перейдет границы политических заявлений, будет арестован. Конец бархату", — заявил премьер, пришедший к власти после "бархатной революции".
Пашинян напомнил, что предлагал рассмотреть возможность проведения внеочередных парламентских выборов, но оппозиция воспользовалась этим, чтобы радикализировать ситуацию, поэтому вопрос снят с повестки.
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