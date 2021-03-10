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Пашинян объявил об увольнении главы Генштаба Армении
Пашинян объявил об увольнении главы Генштаба Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что руководитель Генерального штаба Оник Гаспарян покинул пост. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T08:11
2021-03-10T10:10
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 10 мар — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что руководитель Генерального штаба Оник Гаспарян покинул пост.Ранее президент Армении Армен Саркисян отказался подписывать соответствующий указ, но не направил документ в Конституционный суд, что привело к автоматической отставке военачальника.Как заявляли в пресс-службе главы государства, он оспорил в Конституционном суде не сам проект указа, а положения закона "О военной службе и статусе военнослужащего", регулирующие кадровые вопросы в ВС."Принимая во внимание тот факт, что президент республики не подписал представленный премьер-министром проект указа в сроки, установленные законом "О военной службе и статусе военнослужащего", и не обратился в Конституционный суд, &lt;...&gt; начальник Генерального штаба ВС Республики Армения Оник Гаспарян с 10 марта силой закона освобожден от занимаемой должности", — говорится в сегодняшнем заявлении Пашиняна на сайте кабмина.Известно, что Саркисян уже обратился в Конституционный суд, чтобы оспорить увольнение Гаспаряна.Политический кризис в АрменииОчередные акции протеста начались в Ереване после высказывания армянского премьера о российских "Искандерах": он заявил, что техника была неисправна во время боев в Нагорном Карабахе. Позже — после разговора с Владимиром Путиным — Пашинян сказал, что его дезинформировали.По данным СМИ, замначальника Генштаба Армении Тиран Хачатрян высмеял премьера, за что Пашинян отправил его в отставку. Следом за ним оставить должность предложили Гаспаряну.После этого ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента. Митингующие не настроены на переговоры с властью и требуют отставки главы кабмина, популярность которого упала после подписания перемирия с Баку.
https://radiosputnik.ria.ru/20210309/ultimatum-1600536841.html
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армения, в мире

Пашинян объявил об увольнении главы Генштаба Армении

08:11 10.03.2021 (обновлено: 10:10 10.03.2021)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване
Премьер-министр Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 10 мар — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что руководитель Генерального штаба Оник Гаспарян покинул пост.
Ранее президент Армении Армен Саркисян отказался подписывать соответствующий указ, но не направил документ в Конституционный суд, что привело к автоматической отставке военачальника.
Как заявляли в пресс-службе главы государства, он оспорил в Конституционном суде не сам проект указа, а положения закона "О военной службе и статусе военнослужащего", регулирующие кадровые вопросы в ВС.
"Принимая во внимание тот факт, что президент республики не подписал представленный премьер-министром проект указа в сроки, установленные законом "О военной службе и статусе военнослужащего", и не обратился в Конституционный суд, <...> начальник Генерального штаба ВС Республики Армения Оник Гаспарян с 10 марта силой закона освобожден от занимаемой должности", — говорится в сегодняшнем заявлении Пашиняна на сайте кабмина.
Известно, что Саркисян уже обратился в Конституционный суд, чтобы оспорить увольнение Гаспаряна.
Участники митинга оппозиции на проспекте Баграмяна в Ереване - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
Вчера, 22:21
Оппозиция Армении рассказала, когда "откроет дорогу" в парламент Пашиняну

Политический кризис в Армении

Очередные акции протеста начались в Ереване после высказывания армянского премьера о российских "Искандерах": он заявил, что техника была неисправна во время боев в Нагорном Карабахе. Позже — после разговора с Владимиром Путиным — Пашинян сказал, что его дезинформировали.
По данным СМИ, замначальника Генштаба Армении Тиран Хачатрян высмеял премьера, за что Пашинян отправил его в отставку. Следом за ним оставить должность предложили Гаспаряну.
После этого ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы.
Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента. Митингующие не настроены на переговоры с властью и требуют отставки главы кабмина, популярность которого упала после подписания перемирия с Баку.
"Конец бархату": ситуация в Ереване
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Генштаб Вооруженных сил Армении в четверг потребовал отставки Никола Пашиняна. Глава кабмина назвал случившееся попыткой переворота и призвал тех, кто его поддерживает, собраться у здания правительства.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе со своими сторонниками на улице Еревана
1 из 14

Генштаб Вооруженных сил Армении в четверг потребовал отставки Никола Пашиняна. Глава кабмина назвал случившееся попыткой переворота и призвал тех, кто его поддерживает, собраться у здания правительства.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Пашинян около часа водил сторонников по центру Еревана, а потом выступил перед собравшимися на площади Республики. Требование об отставке премьер назвал эмоциональным решением военных.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вышел к протестующим на улице Еревана
2 из 14

Пашинян около часа водил сторонников по центру Еревана, а потом выступил перед собравшимися на площади Республики. Требование об отставке премьер назвал эмоциональным решением военных.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

"Вопрос моего ухода должен решить только народ, — сказал Пашинян. — Пусть народ потребует, пусть народ осудит меня, пусть расстреляет меня на площади".

Мужчина с национальным флагом на проспекте Баграмяна в Ереване
3 из 14

"Вопрос моего ухода должен решить только народ, — сказал Пашинян. — Пусть народ потребует, пусть народ осудит меня, пусть расстреляет меня на площади".

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Говоря об угрозах гражданских столкновений, Пашинян признал, что такая опасность есть. "Но мы должны договориться, что у нас такого не будет. Внутри Армении у нас нет врагов", — подчеркнул он.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе со своими сторонниками на улице Еревана
4 из 14

Говоря об угрозах гражданских столкновений, Пашинян признал, что такая опасность есть. "Но мы должны договориться, что у нас такого не будет. Внутри Армении у нас нет врагов", — подчеркнул он.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Противникам Пашинян пригрозил арестами: "У грабивших народ нет возможности вернуться к власти… Если кто-то перейдет границы политических заявлений, будет арестован. Конец бархату", — заявил премьер, пришедший к власти после "бархатной революции".

Противники политики премьер-министра Армении Никола Пашиняна на улице Еревана
5 из 14

Противникам Пашинян пригрозил арестами: "У грабивших народ нет возможности вернуться к власти… Если кто-то перейдет границы политических заявлений, будет арестован. Конец бархату", — заявил премьер, пришедший к власти после "бархатной революции".

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Солдатам и офицерам Пашинян приказал заниматься их делом — охраной границ и территориальной целостности Армении.

Сотрудники полиции возле Дома правительства в Ереване
6 из 14

Солдатам и офицерам Пашинян приказал заниматься их делом — охраной границ и территориальной целостности Армении.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

"Армия не может участвовать в политических процессах. Армия должна подчиняться народу и избранным народом властям", — добавил Пашинян.

Протестующие перекрыли проспект Баграмяна в Ереване
7 из 14

"Армия не может участвовать в политических процессах. Армия должна подчиняться народу и избранным народом властям", — добавил Пашинян.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц  / Перейти в фотобанк

Председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по обороне и безопасности Андраник Кочарян возле здания парламента.

Председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по обороне и безопасности Андраник Кочарян возле здания парламента в Ереване
8 из 14

Председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по обороне и безопасности Андраник Кочарян возле здания парламента.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Пашинян напомнил, что предлагал рассмотреть возможность проведения внеочередных парламентских выборов, но оппозиция воспользовалась этим, чтобы радикализировать ситуацию, поэтому вопрос снят с повестки.

Протестующие возле Дома правительства в Ереване
9 из 14

Пашинян напомнил, что предлагал рассмотреть возможность проведения внеочередных парламентских выборов, но оппозиция воспользовалась этим, чтобы радикализировать ситуацию, поэтому вопрос снят с повестки.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Премьер призвал оппозицию прекратить протесты и приступить к диалогу с властями.

Противники политики премьер-министра Армении Никола Пашиняна на улице Еревана
10 из 14

Премьер призвал оппозицию прекратить протесты и приступить к диалогу с властями.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Супруга премьер-министра Армении Анна Акопян, дочь Мариам Пашинян и сын Ашот Пашинян на митинге в Ереване.

Супруга премьер-министра Армении Николы Пашиняна Анна Акопян, дочь Мариам Пашинян и сын Ашот Пашинян во время митинга в Ереване
11 из 14

Супруга премьер-министра Армении Анна Акопян, дочь Мариам Пашинян и сын Ашот Пашинян на митинге в Ереване.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Перейти в фотобанк

Популярность Пашиняна сильно упала после 10 ноября, когда было подписано соглашение с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Премьер-министр Никола Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване
12 из 14

Популярность Пашиняна сильно упала после 10 ноября, когда было подписано соглашение с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

© Sputnik
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Тогда Армения потеряла контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.

Сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна на улице Еревана
13 из 14

Тогда Армения потеряла контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Митингующие в Ереване.

Сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна на улице Еревана
14 из 14

Митингующие в Ереване.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
1 из 14

Генштаб Вооруженных сил Армении в четверг потребовал отставки Никола Пашиняна. Глава кабмина назвал случившееся попыткой переворота и призвал тех, кто его поддерживает, собраться у здания правительства.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
2 из 14

Пашинян около часа водил сторонников по центру Еревана, а потом выступил перед собравшимися на площади Республики. Требование об отставке премьер назвал эмоциональным решением военных.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
3 из 14

"Вопрос моего ухода должен решить только народ, — сказал Пашинян. — Пусть народ потребует, пусть народ осудит меня, пусть расстреляет меня на площади".

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
4 из 14

Говоря об угрозах гражданских столкновений, Пашинян признал, что такая опасность есть. "Но мы должны договориться, что у нас такого не будет. Внутри Армении у нас нет врагов", — подчеркнул он.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
5 из 14

Противникам Пашинян пригрозил арестами: "У грабивших народ нет возможности вернуться к власти… Если кто-то перейдет границы политических заявлений, будет арестован. Конец бархату", — заявил премьер, пришедший к власти после "бархатной революции".

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
6 из 14

Солдатам и офицерам Пашинян приказал заниматься их делом — охраной границ и территориальной целостности Армении.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
7 из 14

"Армия не может участвовать в политических процессах. Армия должна подчиняться народу и избранным народом властям", — добавил Пашинян.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
8 из 14

Председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по обороне и безопасности Андраник Кочарян возле здания парламента.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
9 из 14

Пашинян напомнил, что предлагал рассмотреть возможность проведения внеочередных парламентских выборов, но оппозиция воспользовалась этим, чтобы радикализировать ситуацию, поэтому вопрос снят с повестки.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
10 из 14

Премьер призвал оппозицию прекратить протесты и приступить к диалогу с властями.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
11 из 14

Супруга премьер-министра Армении Анна Акопян, дочь Мариам Пашинян и сын Ашот Пашинян на митинге в Ереване.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
12 из 14

Популярность Пашиняна сильно упала после 10 ноября, когда было подписано соглашение с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
13 из 14

Тогда Армения потеряла контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
14 из 14

Митингующие в Ереване.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
 
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