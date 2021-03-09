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"ВКонтакте" оштрафовали за невыполнение требования Роскомнадзора
"ВКонтакте" оштрафовали за невыполнение требования Роскомнадзора
Суд в Петербурге оштрафовал на 1,5 миллиона рублей соцсеть "ВКонтакте" за невыполнение требования Роскомнадзора удалить в течение суток материалы с призывами к... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T13:47
2021-03-09T18:51
алексей навальный
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
вконтакте
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мар – РИА Новости. Суд в Петербурге оштрафовал на 1,5 миллиона рублей соцсеть "ВКонтакте" за невыполнение требования Роскомнадзора удалить в течение суток материалы с призывами к участию в несанкционированных акциях, сообщает объединенная пресс-служба городских судов."Мировой судья судебного участка №7 Центрального района Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ООО "ВКонтакте" за совершение правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ "Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ". Суд назначил наказание в виде штрафа в 1 миллион 500 тысяч рублей", - сказано в сообщении.Из протокола следует, что Роскомнадзор 22 января направил уведомление ООО "ВКонтакте" о необходимости удаления информации с призывом к участию граждан в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка. В течение суток эта информация удалена не была.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному.
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алексей навальный, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), вконтакте, санкт-петербург, происшествия

"ВКонтакте" оштрафовали за невыполнение требования Роскомнадзора

13:47 09.03.2021 (обновлено: 18:51 09.03.2021)
 
© Фото : ВКонтактеОфис ВКонтакте
Офис ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© Фото : ВКонтакте
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мар – РИА Новости. Суд в Петербурге оштрафовал на 1,5 миллиона рублей соцсеть "ВКонтакте" за невыполнение требования Роскомнадзора удалить в течение суток материалы с призывами к участию в несанкционированных акциях, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
"Мировой судья судебного участка №7 Центрального района Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ООО "ВКонтакте" за совершение правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ "Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ". Суд назначил наказание в виде штрафа в 1 миллион 500 тысяч рублей", - сказано в сообщении.
Из протокола следует, что Роскомнадзор 22 января направил уведомление ООО "ВКонтакте" о необходимости удаления информации с призывом к участию граждан в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка. В течение суток эта информация удалена не была.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному.
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