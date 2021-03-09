Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210309/prodovolstvie-1600413266.html
Россия установила рекорд по поставкам продовольствия за рубеж
Россия установила рекорд по поставкам продовольствия за рубеж
Россия в 2020 году стала рекордсменом по экспорту продовольствия, сообщил РБК со ссылкой на федеральный центр "Агроэкспорт" Минсельхоза. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T09:59
2021-03-09T10:43
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
китай
турция
казахстан
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594587047_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6a342099b444980a16b7ac1175d539b.jpg
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Россия в 2020 году стала рекордсменом по экспорту продовольствия, сообщил РБК со ссылкой на федеральный центр "Агроэкспорт" Минсельхоза.В прошлом году за рубеж поставили 79 миллионов тонн сельскохозяйственных товаров на общую сумму 30,7 миллиарда долларов — на 20 процентов больше, чем в 2019-м.Таким образом, страна впервые за постсоветскую историю заработала на продаже продукции АПК за границу больше, чем потратила на импорт.В "Агроэкспорте" уточнили, что российское продовольствие закупили 150 стран. Крупнейшим импортером остается Китай, на долю которого приходится 13 процентов всех поставок. За ним следует Турция с десятью процентами закупок, на третьем месте — Казахстан с почти семью процентами. В Минсельхозе объяснили рекордные показатели хорошими темпами развития отрасли в целом, а также стремлением многих стран нарастить запасы на фоне пандемии.
https://ria.ru/20210301/pshenitsa-1599362631.html
китай
турция
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594587047_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c8d34d6e8adae8e08c7da413e52dbfc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), китай, турция, казахстан, экономика

Россия установила рекорд по поставкам продовольствия за рубеж

09:59 09.03.2021 (обновлено: 10:43 09.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКолосья пшеницы на полях ЗАО птицефабрика "Посевнинская"
Колосья пшеницы на полях ЗАО птицефабрика Посевнинская - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар РИА Новости. Россия в 2020 году стала рекордсменом по экспорту продовольствия, сообщил РБК со ссылкой на федеральный центр "Агроэкспорт" Минсельхоза.
В прошлом году за рубеж поставили 79 миллионов тонн сельскохозяйственных товаров на общую сумму 30,7 миллиарда долларов — на 20 процентов больше, чем в 2019-м.
Таким образом, страна впервые за постсоветскую историю заработала на продаже продукции АПК за границу больше, чем потратила на импорт.
В "Агроэкспорте" уточнили, что российское продовольствие закупили 150 стран. Крупнейшим импортером остается Китай, на долю которого приходится 13 процентов всех поставок. За ним следует Турция с десятью процентами закупок, на третьем месте — Казахстан с почти семью процентами.
В Минсельхозе объяснили рекордные показатели хорошими темпами развития отрасли в целом, а также стремлением многих стран нарастить запасы на фоне пандемии.
Пшеничное поле - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 00:32
В России вдвое повысили пошлину на экспорт пшеницы
 
Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)КитайТурцияКазахстанЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:22SpaceX получила контракт Пентагона на $159 миллионов
05:03Украинцев возмутили слова посла Израиля о стадионе имени Шухевича
04:35Керамическая чаша с барахолки оказалась сокровищем XV века
04:23Украине предрекли деградацию главного национального достояния
04:14Израиль осудил решение присвоить стадиону в Тернополе имя Шухевича
03:51Маск объяснил, почему взорвался прототип корабля Starship
03:41Президент Гондураса заключил контракт на поставку "Спутника V"
03:37НАСА объяснила отправку астронавта на МКС на российском "Союзе"
03:33Исследование: вакцина Pfizer нейтрализует бразильский штамм COVID-19
03:11Врач рассказал, у кого чаще всего находят новые штаммы COVID-19
03:03В "Росатоме" придумали ракету-ловушку для беспилотников
02:43В России готовят мобильное приложение для оплаты услуг "лицом"
02:33Эксперты выдвинули новую версию крушения пропавшего рейса MH370
02:21Bloomberg: хакеры взломали 150 тысяч камер видеонаблюдения Verkada
02:20Для съемок российского фильма в космосе отобраны 20 финалисток
02:20Байден забыл имя своего министра и название Пентагона
02:17Эксперт объяснил, откуда берется "лишний" долг на кредитке
02:11Когда "сушка" организма во вред здоровью
01:51Латвия возобновит авиасообщение с Россией
01:49Астронавт НАСА Марк Ванде Хай полетит в апреле на МКС на "Союзе"
Лента новостейМолния