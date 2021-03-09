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Россия установила рекорд по поставкам продовольствия за рубеж
Россия установила рекорд по поставкам продовольствия за рубеж
Россия в 2020 году стала рекордсменом по экспорту продовольствия, сообщил РБК со ссылкой на федеральный центр "Агроэкспорт" Минсельхоза. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T09:59
2021-03-09T09:59
2021-03-09T10:43
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
китай
турция
казахстан
экономика
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Россия в 2020 году стала рекордсменом по экспорту продовольствия, сообщил РБК со ссылкой на федеральный центр "Агроэкспорт" Минсельхоза.В прошлом году за рубеж поставили 79 миллионов тонн сельскохозяйственных товаров на общую сумму 30,7 миллиарда долларов — на 20 процентов больше, чем в 2019-м.Таким образом, страна впервые за постсоветскую историю заработала на продаже продукции АПК за границу больше, чем потратила на импорт.В "Агроэкспорте" уточнили, что российское продовольствие закупили 150 стран. Крупнейшим импортером остается Китай, на долю которого приходится 13 процентов всех поставок. За ним следует Турция с десятью процентами закупок, на третьем месте — Казахстан с почти семью процентами. В Минсельхозе объяснили рекордные показатели хорошими темпами развития отрасли в целом, а также стремлением многих стран нарастить запасы на фоне пандемии.
https://ria.ru/20210301/pshenitsa-1599362631.html
китай
турция
казахстан
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министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), китай, турция, казахстан, экономика