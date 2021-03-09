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Биография Татьяны Поляковой
Биография Татьяны Поляковой
Российская писательница Татьяна Викторовна Полякова (девичья фамилия – Роганова) родилась 14 сентября 1959 года во Владимире. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T13:12
2021-03-09T13:12
2021-03-09T13:12
татьяна полякова
владимир
справки
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Российская писательница Татьяна Викторовна Полякова (девичья фамилия – Роганова) родилась 14 сентября 1959 года во Владимире. Окончила филологический факультет Ивановского государственного педагогического института (ныне Ивановский государственный университет).В течение 14 лет работала воспитателем в детском саду.Первые попытки к сочинительству она предпринимала еще в школе, пробуя писать приключенческие романы в духе "Острова сокровищ". В 1997 году выпустила дебютную книгу "Ставка на слабость". В последующем ежегодно выпускала три-четыре книги в год. Полякова писала в жанре "авантюрный детектив". Героиня ее книг – современная интеллигентная авантюристка. Татьяна Полякова написала более 90 детективных романов, которые были проданы суммарным тиражом свыше 42 миллионов экземпляров.Некоторые детективные истории были изданы отдельными сериями: "Анфиса и Женька – сыщицы поневоле", "Таинственная четверка", "Ольга Рязанцева – дама для особых поручений"Одной их самых популярной серией стала "Фенька – Femme Fatale". По книгам Татьяны Поляковой сняты фильмы "Тонкая штучка" (1999), "Черта с два" (2009), сериалы "Как бы не так" (2003), "Алмазы на десерт" (2006), "Тень стрекозы" (2015) "Мавр сделал свое дело" (2016) и др.Татьяна Полякова неоднократно занимала лидирующие места в рейтингах самых издаваемых авторов России. В 2008 году она стала лауреатом польской литературной премии "Большой калибр".В последние годы писательница боролась с онкологическим заболеванием.9 марта 2021 года стало известно, что Татьяна Полякова скончалась. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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татьяна полякова, владимир, справки
Российская писательница Татьяна Викторовна Полякова (девичья фамилия – Роганова) родилась 14 сентября 1959 года
во Владимире.
Окончила филологический факультет Ивановского государственного педагогического института (ныне Ивановский государственный университет).
В течение 14 лет работала воспитателем
в детском саду.
Первые попытки к сочинительству она предпринимала еще в школе, пробуя писать приключенческие романы в духе "Острова сокровищ".
В 1997 году выпустила дебютную книгу "Ставка на слабость". В последующем ежегодно выпускала три-четыре книги в год.
Полякова писала
в жанре "авантюрный детектив". Героиня ее книг – современная интеллигентная авантюристка.
Татьяна Полякова написала
более 90 детективных романов, которые были проданы суммарным тиражом свыше 42 миллионов экземпляров.
Некоторые детективные истории были изданы отдельными сериями: "Анфиса и Женька – сыщицы поневоле", "Таинственная четверка", "Ольга Рязанцева – дама для особых поручений"
Одной их самых популярной серией стала "Фенька – Femme Fatale".
По книгам Татьяны Поляковой
сняты фильмы "Тонкая штучка" (1999
), "Черта с два" (2009
), сериалы "Как бы не так" (2003
), "Алмазы на десерт" (2006
), "Тень стрекозы" (2015
) "Мавр сделал свое дело" (2016
) и др.
Татьяна Полякова неоднократно занимала лидирующие места в рейтингах самых издаваемых авторов России. В 2008 году она стала лауреатом польской литературной премии "Большой калибр".
В последние годы писательница боролась с онкологическим заболеванием.
9 марта 2021 года стало известно, что Татьяна Полякова скончалась
.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников