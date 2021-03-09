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Умерла писательница Татьяна Полякова
Умерла писательница Татьяна Полякова
Российская писательница Татьяна Полякова умерла на 62-м году жизни, сообщила ГТРК "Владимир". РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T11:53
2021-03-09T11:53
2021-03-09T19:45
культура
владимир
общество
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российская писательница Татьяна Полякова умерла на 62-м году жизни, сообщила ГТРК "Владимир".Последние несколько лет она боролась с онкологическим заболеванием. Прощание пройдет 10 марта во владимирском Свято-Успенском Княгинином монастыре.Татьяна Полякова родилась 14 сентября 1959 года во Владимире. Она окончила филологический факультет и, прежде чем опубликовать первую книгу, которую написала на спор, 14 лет проработала в детском саду. Писательница создала более 90 романов в жанре "авантюрного детектива". Она неоднократно занимала лидирующие места в рейтингах самых издаваемых авторов России. Общий тираж ее книг превысил 30 миллионов экземпляров.По произведениям Поляковой сняли фильмы "Тонкая штучка" с Александрой Захаровой в главной роли и "Черта с два", а также сериалы "Как бы не так", "Тень стрекозы", "Барышня и хулиган" и "Строптивая мишень".
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владимир, общество
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости.
Российская писательница Татьяна Полякова
умерла на 62-м году жизни, сообщила
ГТРК "Владимир".
Последние несколько лет она боролась с онкологическим заболеванием. Прощание пройдет 10 марта во владимирском Свято-Успенском Княгинином монастыре.
Татьяна Полякова родилась 14 сентября 1959 года во Владимире. Она окончила филологический факультет и, прежде чем опубликовать первую книгу, которую написала на спор, 14 лет проработала в детском саду.
Писательница создала более 90 романов в жанре "авантюрного детектива". Она неоднократно занимала лидирующие места в рейтингах самых издаваемых авторов России. Общий тираж ее книг превысил 30 миллионов экземпляров.
По произведениям Поляковой сняли фильмы "Тонкая штучка" с Александрой Захаровой в главной роли и "Черта с два", а также сериалы "Как бы не так", "Тень стрекозы", "Барышня и хулиган" и "Строптивая мишень".