https://ria.ru/20210309/manizha-1600433601.html

Неожиданный выбор на Евровидение-2021: что известно о певице Manizha

Неожиданный выбор на Евровидение-2021: что известно о певице Manizha

Manizha (Манижа Сангин) прошла отбор и будет представлять Россию на международном песенном конкурсе Евровидение-2021 в Роттердаме со смелой композицией "Russian РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T14:36

2021-03-09T14:36

2021-03-09T14:36

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Manizha (Манижа Сангин) прошла отбор и будет представлять Россию на международном песенном конкурсе Евровидение-2021 в Роттердаме со смелой композицией "Russian woman". О том, что известно о 29-летней певице, — в материале РИА Новости.Манижа: "нежный, хрупкий камень"В одном из интервью исполнительница рассказывала, что Манижа – ее настоящее имя, которое в переводе с фарси значит "нежная и хрупкая", а фамилия Сангин — "камень". "Я — нежный, хрупкий камень", — так описала себя она.Будущая звезда родилась в Душанбе (Таджикистан) 8 июля 1991 года. В возрасте двух с половиной лет Манижа вместе с родителями переехала в Россию из-за гражданской войны, которая тогда шла в ее стране. Их дом был взорван, что прекрасно запомнила будущая певица.В Москве она поступила в музыкальную школу, где училась игре на фортепиано и пела в хоре. В 12 лет стала лауреатом конкурса "Rainbow Stars", в котором оценивали молодых исполнителей, а также фестиваля "Луч надежды".Клип со Слепаковым и сотрудничество с Майклом СпенсеромС 16 лет Манижа начала писать собственные песни и выступать под псевдонимом РуКола. В 2008-м вышел ее дебютный альбом "Пренебрегаю" и клип на одноименный трек из него. В съемках видео принял участие Семен Слепаков. Песня стала популярной и долгое время находилась на первых строчках российских хит-парадов.После школы Манижа поступила в РГГУ на факультет психологии, но о музыке не забывала. Спустя время певица переехала в Лондон, где прожила несколько лет. В Великобритании Манижа работала с продюсером Майклом Спенсером, который сотрудничал с Кайли Миноуг, Ньютоном Фолкнером, Эмили Санде и другими всемирно известными артистами.Однако вскоре, не согласившись с условиями контракта, певица ушла от Спенсера и вернулась в Россию. Instagram, Manizha и любовь поклонниковПосле возвращения Манижа начала вести блог в Instagram, выкладывая 15-секундные ролики с каверами на песни Элвиса Пресли, Дэвида и других известных исполнителей. В 2016-м певица представила Instagram-альбом "Manuscript" уже как Manizha. Вскоре сборник загрузили на iTunes, и ее песням в стиле соул и этно стали подпевать поклонники по всей России.В 2018 году Manizha порадовала слушателей еще одним интересным альбомом под названием "ЯIAM". Сборник состоит из двух частей, разных по звучанию, манере исполнения и даже по языку.Одним из самых ярких стал трек "Изумруд" и клип на него, представленный в 2017 году. В нем вместе с режиссером Дарьей Балановской певица воссоздает работы Сандро Боттичелли, Фриды Кало, Эжена Делакруа и других великих художников. Активистка и посол доброй воли ООНПомимо музыкальной карьеры, Манижа Сангин, которая является участницей рейтинга Forbes "30 до 30" в категории "Музыка", много занимается общественной деятельностью. Например, в конце февраля 2019 года она запустила приложение, предназначенное для помощи жертвам домашнего насилия, а в декабре 2020-го стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России.Певица часто поддерживает различные благотворительные фонды, принимает участие в благотворительных фестивалях и акциях.Участие в конкурсе Евровидение-2021По результатам зрительского голосования во время специального праздничного шоу на Первом канале Manizha набрала 39,7%. Она соревновалась с группой Therr Maitz, представившей песню "Future is bright", и дуэтом #2Маши, которые исполнили ритмичную "Bitter words". Они набрали 24,6% и 35,7% соответственно.Евровидение-2021 пройдет 18-22 мая в Роттердаме. В нем примут участие исполнители из 41 страны. Как сообщили организаторы, в этом году конкурс состоится в офлайн-формате, однако составы делегаций и количество журналистов сократят. Будет ли на выступлениях присутствовать публика, пока неизвестно.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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