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https://ria.ru/20210309/manizha-1600433601.html
Неожиданный выбор на Евровидение-2021: что известно о певице Manizha
Неожиданный выбор на Евровидение-2021: что известно о певице Manizha
Manizha (Манижа Сангин) прошла отбор и будет представлять Россию на международном песенном конкурсе Евровидение-2021 в Роттердаме со смелой композицией "Russian РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T14:36
2021-03-09T14:36
новости культуры
семен слепаков
therr maitz
эжен делакруа
itunes
элвис пресли
таджикистан
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шоубиз
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Manizha (Манижа Сангин) прошла отбор и будет представлять Россию на международном песенном конкурсе Евровидение-2021 в Роттердаме со смелой композицией "Russian woman". О том, что известно о 29-летней певице, — в материале РИА Новости.Манижа: "нежный, хрупкий камень"В одном из интервью исполнительница рассказывала, что Манижа – ее настоящее имя, которое в переводе с фарси значит "нежная и хрупкая", а фамилия Сангин — "камень". "Я — нежный, хрупкий камень", — так описала себя она.Будущая звезда родилась в Душанбе (Таджикистан) 8 июля 1991 года. В возрасте двух с половиной лет Манижа вместе с родителями переехала в Россию из-за гражданской войны, которая тогда шла в ее стране. Их дом был взорван, что прекрасно запомнила будущая певица.В Москве она поступила в музыкальную школу, где училась игре на фортепиано и пела в хоре. В 12 лет стала лауреатом конкурса "Rainbow Stars", в котором оценивали молодых исполнителей, а также фестиваля "Луч надежды".Клип со Слепаковым и сотрудничество с Майклом СпенсеромС 16 лет Манижа начала писать собственные песни и выступать под псевдонимом РуКола. В 2008-м вышел ее дебютный альбом "Пренебрегаю" и клип на одноименный трек из него. В съемках видео принял участие Семен Слепаков. Песня стала популярной и долгое время находилась на первых строчках российских хит-парадов.После школы Манижа поступила в РГГУ на факультет психологии, но о музыке не забывала. Спустя время певица переехала в Лондон, где прожила несколько лет. В Великобритании Манижа работала с продюсером Майклом Спенсером, который сотрудничал с Кайли Миноуг, Ньютоном Фолкнером, Эмили Санде и другими всемирно известными артистами.Однако вскоре, не согласившись с условиями контракта, певица ушла от Спенсера и вернулась в Россию. Instagram, Manizha и любовь поклонниковПосле возвращения Манижа начала вести блог в Instagram, выкладывая 15-секундные ролики с каверами на песни Элвиса Пресли, Дэвида и других известных исполнителей. В 2016-м певица представила Instagram-альбом "Manuscript" уже как Manizha. Вскоре сборник загрузили на iTunes, и ее песням в стиле соул и этно стали подпевать поклонники по всей России.В 2018 году Manizha порадовала слушателей еще одним интересным альбомом под названием "ЯIAM". Сборник состоит из двух частей, разных по звучанию, манере исполнения и даже по языку.Одним из самых ярких стал трек "Изумруд" и клип на него, представленный в 2017 году. В нем вместе с режиссером Дарьей Балановской певица воссоздает работы Сандро Боттичелли, Фриды Кало, Эжена Делакруа и других великих художников. Активистка и посол доброй воли ООНПомимо музыкальной карьеры, Манижа Сангин, которая является участницей рейтинга Forbes "30 до 30" в категории "Музыка", много занимается общественной деятельностью. Например, в конце февраля 2019 года она запустила приложение, предназначенное для помощи жертвам домашнего насилия, а в декабре 2020-го стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России.Певица часто поддерживает различные благотворительные фонды, принимает участие в благотворительных фестивалях и акциях.Участие в конкурсе Евровидение-2021По результатам зрительского голосования во время специального праздничного шоу на Первом канале Manizha набрала 39,7%. Она соревновалась с группой Therr Maitz, представившей песню "Future is bright", и дуэтом #2Маши, которые исполнили ритмичную "Bitter words". Они набрали 24,6% и 35,7% соответственно.Евровидение-2021 пройдет 18-22 мая в Роттердаме. В нем примут участие исполнители из 41 страны. Как сообщили организаторы, в этом году конкурс состоится в офлайн-формате, однако составы делегаций и количество журналистов сократят. Будет ли на выступлениях присутствовать публика, пока неизвестно.
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новости культуры, семен слепаков, therr maitz, эжен делакруа, itunes, элвис пресли, таджикистан, оон, manizha (манижа сангин), евровидение-2021, музыка, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, москва, лондон, душанбе

Неожиданный выбор на Евровидение-2021: что известно о певице Manizha

14:36 09.03.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРоссийская pre-party конкурса "Евровидение-2018"
Российская pre-party конкурса Евровидение-2018 - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Manizha (Манижа Сангин) прошла отбор и будет представлять Россию на международном песенном конкурсе Евровидение-2021 в Роттердаме со смелой композицией "Russian woman". О том, что известно о 29-летней певице, — в материале РИА Новости.

Манижа: "нежный, хрупкий камень"

В одном из интервью исполнительница рассказывала, что Манижа – ее настоящее имя, которое в переводе с фарси значит "нежная и хрупкая", а фамилия Сангин — "камень". "Я — нежный, хрупкий камень", — так описала себя она.
Будущая звезда родилась в Душанбе (Таджикистан) 8 июля 1991 года. В возрасте двух с половиной лет Манижа вместе с родителями переехала в Россию из-за гражданской войны, которая тогда шла в ее стране. Их дом был взорван, что прекрасно запомнила будущая певица.
"Было очень страшно. Слава богу, сейчас я могу сказать, что такого больше в моей жизни не было. Но это впечатление до сих пор держит меня в создании музыки", — вспоминала Манижа.
В Москве она поступила в музыкальную школу, где училась игре на фортепиано и пела в хоре. В 12 лет стала лауреатом конкурса "Rainbow Stars", в котором оценивали молодых исполнителей, а также фестиваля "Луч надежды".

Клип со Слепаковым и сотрудничество с Майклом Спенсером

С 16 лет Манижа начала писать собственные песни и выступать под псевдонимом РуКола. В 2008-м вышел ее дебютный альбом "Пренебрегаю" и клип на одноименный трек из него. В съемках видео принял участие Семен Слепаков. Песня стала популярной и долгое время находилась на первых строчках российских хит-парадов.
После школы Манижа поступила в РГГУ на факультет психологии, но о музыке не забывала.
Спустя время певица переехала в Лондон, где прожила несколько лет. В Великобритании Манижа работала с продюсером Майклом Спенсером, который сотрудничал с Кайли Миноуг, Ньютоном Фолкнером, Эмили Санде и другими всемирно известными артистами.
Однако вскоре, не согласившись с условиями контракта, певица ушла от Спенсера и вернулась в Россию.

Instagram, Manizha и любовь поклонников

После возвращения Манижа начала вести блог в Instagram, выкладывая 15-секундные ролики с каверами на песни Элвиса Пресли, Дэвида и других известных исполнителей.
В 2016-м певица представила Instagram-альбом "Manuscript" уже как Manizha. Вскоре сборник загрузили на iTunes, и ее песням в стиле соул и этно стали подпевать поклонники по всей России.
В 2018 году Manizha порадовала слушателей еще одним интересным альбомом под названием "ЯIAM". Сборник состоит из двух частей, разных по звучанию, манере исполнения и даже по языку.
Одним из самых ярких стал трек "Изумруд" и клип на него, представленный в 2017 году. В нем вместе с режиссером Дарьей Балановской певица воссоздает работы Сандро Боттичелли, Фриды Кало, Эжена Делакруа и других великих художников.

Активистка и посол доброй воли ООН

Помимо музыкальной карьеры, Манижа Сангин, которая является участницей рейтинга Forbes "30 до 30" в категории "Музыка", много занимается общественной деятельностью. Например, в конце февраля 2019 года она запустила приложение, предназначенное для помощи жертвам домашнего насилия, а в декабре 2020-го стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России.
Певица часто поддерживает различные благотворительные фонды, принимает участие в благотворительных фестивалях и акциях.

Участие в конкурсе Евровидение-2021

По результатам зрительского голосования во время специального праздничного шоу на Первом канале Manizha набрала 39,7%. Она соревновалась с группой Therr Maitz, представившей песню "Future is bright", и дуэтом #2Маши, которые исполнили ритмичную "Bitter words". Они набрали 24,6% и 35,7% соответственно.
Евровидение-2021 пройдет 18-22 мая в Роттердаме. В нем примут участие исполнители из 41 страны. Как сообщили организаторы, в этом году конкурс состоится в офлайн-формате, однако составы делегаций и количество журналистов сократят. Будет ли на выступлениях присутствовать публика, пока неизвестно.
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ШоубизНовости культурыСемен СлепаковTherr MaitzЭжен ДелакруаiTunesЭлвис ПреслиТаджикистанООНManizha (Манижа Сангин)Евровидение-2021МузыкаШоу-бизнесЗнаменитостизвездыМоскваЛондонДушанбе
 
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