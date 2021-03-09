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https://ria.ru/20210309/kino-1600139715.html
Провалы в прокате. Какие культовые фильмы не оценили зрители
Провалы в прокате. Какие культовые фильмы не оценили зрители
Зак Снайдер наконец-то снял режиссерскую версию "Лиги справедливости", и в марте ее покажут в России. Фанаты уже считают картину знаковой, хотя версия 2017 года РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T08:00
2021-03-09T13:08
культура
альфонсо куарон
кино и сериалы
знаменитости
терренс гиллиам
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джейк джилленхол
квентин тарантино
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. Зак Снайдер наконец-то снял режиссерскую версию "Лиги справедливости", и в марте ее покажут в России. Фанаты уже считают картину знаковой, хотя версия 2017 года совсем не окупила бюджет. Такое случалось с "Бойцовским клубом", "Донни Дарко" и "Бегущим по лезвию". О фильмах, которые провалились в прокате, но стали культовыми, — в материале РИА Новости.
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альфонсо куарон, кино и сериалы, знаменитости, терренс гиллиам, стивен кинг, джим джармуш, джейк джилленхол, квентин тарантино, фото, дэвид финчер, джаред лето, андрей тарковский, кристофер нолан, брэд питт (уильям бредли), джонни депп, харрисон форд

Провалы в прокате. Какие культовые фильмы не оценили зрители

08:00 09.03.2021 (обновлено: 13:08 09.03.2021)
 
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. Зак Снайдер наконец-то снял режиссерскую версию "Лиги справедливости", и в марте ее покажут в России. Фанаты уже считают картину знаковой, хотя версия 2017 года совсем не окупила бюджет. Такое случалось с "Бойцовским клубом", "Донни Дарко" и "Бегущим по лезвию". О фильмах, которые провалились в прокате, но стали культовыми, — в материале РИА Новости.
© Fox 2000 Pictures (1999)

Классику Дэвида Финчера, "Бойцовский клуб", поначалу приняли неоднозначно. Фильм собрал в американском прокате 37 миллионов долларов при бюджете в 63.

Неполиткорректная (по сегодняшним меркам) и жестокая картина о сотруднике страховой компании (Эдвард Нортон) и харизматичном торговце мылом (Брэд Питт), которые основывают общество боев без правил.

Фильм обвиняли в пропаганде насилия, СМИ называли его наименее подходящим способом провести свидание.

Но после падения башен-близнецов 11 сентября 2001-го (из-за созвучия с финалом фильма) о картине снова вспомнили. Ее поклонниками называют себя многие режиссеры (например, Квентин Тарантино), а дизайнеры создают одежду с ее символикой (как Донателла Версаче).

Кадр из фильма Бойцовский клуб
1 из 11

Классику Дэвида Финчера, "Бойцовский клуб", поначалу приняли неоднозначно. Фильм собрал в американском прокате 37 миллионов долларов при бюджете в 63.

Неполиткорректная (по сегодняшним меркам) и жестокая картина о сотруднике страховой компании (Эдвард Нортон) и харизматичном торговце мылом (Брэд Питт), которые основывают общество боев без правил.

Фильм обвиняли в пропаганде насилия, СМИ называли его наименее подходящим способом провести свидание.

Но после падения башен-близнецов 11 сентября 2001-го (из-за созвучия с финалом фильма) о картине снова вспомнили. Ее поклонниками называют себя многие режиссеры (например, Квентин Тарантино), а дизайнеры создают одежду с ее символикой (как Донателла Версаче).

© Fox 2000 Pictures (1999)
© Pan Européenne (2009)

В "Бойцовском клубе" одну из первых ролей сыграл Джаред Лето. А еще он появился в картине "Господин Никто". В этом фильме бельгийский режиссер Жако Ван Дормаль рассуждает о выборе, судьбе и ее возможных вариантах.

Главный герой Немо просыпается и оказывается в будущем в возрасте 118 лет. Он вспоминает случаи из своей жизни и рассказывает их как разные, параллельные истории, не пересекающиеся между собой.

Фильм с потрясающим визуальным рядом и цветовыми решениями стал одним из самых дорогих в европейском кино (бюджет — примерно 47 миллионов долларов). Но из-за непростого сюжета, философских вопросов и экспериментальной сути не окупился — собрал в Европе 3,5 миллиона долларов.

Несмотря на это, проект получил призы Венецианского фестиваля, киносмотров в Каталонии и Стокгольме.

Кадр из фильма Господин Никто
2 из 11

В "Бойцовском клубе" одну из первых ролей сыграл Джаред Лето. А еще он появился в картине "Господин Никто". В этом фильме бельгийский режиссер Жако Ван Дормаль рассуждает о выборе, судьбе и ее возможных вариантах.

Главный герой Немо просыпается и оказывается в будущем в возрасте 118 лет. Он вспоминает случаи из своей жизни и рассказывает их как разные, параллельные истории, не пересекающиеся между собой.

Фильм с потрясающим визуальным рядом и цветовыми решениями стал одним из самых дорогих в европейском кино (бюджет — примерно 47 миллионов долларов). Но из-за непростого сюжета, философских вопросов и экспериментальной сути не окупился — собрал в Европе 3,5 миллиона долларов.

Несмотря на это, проект получил призы Венецианского фестиваля, киносмотров в Каталонии и Стокгольме.

© Pan Européenne (2009)
© Norman Lear/Tandem Productions (1982)

Еще одна фантастическая эпопея — "Бегущий по лезвию" Ридли Скотта.

У фильма оценка в 100 процентов на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes и статус легендарного. Но поначалу критики упрекали режиссера, что он слишком ушел от оригинала (картина снята по мотивам романа Филипа Дика "Мечтают ли андроиды об электроовцах?") и сосредоточился на спецэффектах.

Его касса составила около 33 миллионов долларов при производственном бюджете в 28. К тому же в год выхода картины в кинотеатрах шло много фантастических лент: "Инопланетянин", "Трон", "Безумный Макс — 2". Зрителю и без "Бегущего" хватило этого жанра.

Но после выхода проекта Скотта на видеокассетах, да еще и в режиссерской версии (она стала хитом продаж), на него посмотрели иначе. В 1993-м картину даже включили в Национальный реестр фильмов США, а по версии The Guardian она стала лучшей научно-фантастической киноработой всех времен.

Кадр из фильма Бегущий по лезвию
3 из 11

Еще одна фантастическая эпопея — "Бегущий по лезвию" Ридли Скотта.

У фильма оценка в 100 процентов на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes и статус легендарного. Но поначалу критики упрекали режиссера, что он слишком ушел от оригинала (картина снята по мотивам романа Филипа Дика "Мечтают ли андроиды об электроовцах?") и сосредоточился на спецэффектах.

Его касса составила около 33 миллионов долларов при производственном бюджете в 28. К тому же в год выхода картины в кинотеатрах шло много фантастических лент: "Инопланетянин", "Трон", "Безумный Макс — 2". Зрителю и без "Бегущего" хватило этого жанра.

Но после выхода проекта Скотта на видеокассетах, да еще и в режиссерской версии (она стала хитом продаж), на него посмотрели иначе. В 1993-м картину даже включили в Национальный реестр фильмов США, а по версии The Guardian она стала лучшей научно-фантастической киноработой всех времен.

© Norman Lear/Tandem Productions (1982)
© Flower Films (2001)

Культовые картины часто приобретали такой статус после выхода на кассетах или DVD, а не во время показа в кино. Так было с мистическим триллером "Донни Дарко" Ричарда Келли. При бюджете в 4,7 миллиона долларов фильм собрал всего миллион в прокате.

Картину о странноватом школьнике (Джейк Джилленхол) и перемещении во времени сдержанно приняли на фестивале "Сандэнс" в 2001-м, и студия хотела выпускать ее сразу на видео.

Но тут вмешался Кристофер Нолан и убедил показать фильм в кино. Кассы он не сделал, но выход режиссерской версии на видеокассетах и DVD заставил заговорить о картине.

Кадр из фильма Донни Дарко
4 из 11

Культовые картины часто приобретали такой статус после выхода на кассетах или DVD, а не во время показа в кино. Так было с мистическим триллером "Донни Дарко" Ричарда Келли. При бюджете в 4,7 миллиона долларов фильм собрал всего миллион в прокате.

Картину о странноватом школьнике (Джейк Джилленхол) и перемещении во времени сдержанно приняли на фестивале "Сандэнс" в 2001-м, и студия хотела выпускать ее сразу на видео.

Но тут вмешался Кристофер Нолан и убедил показать фильм в кино. Кассы он не сделал, но выход режиссерской версии на видеокассетах и DVD заставил заговорить о картине.

© Flower Films (2001)
© Marc Platt Productions, Big Talk Films (2010)

Еще один фильм про подростка, "Скотт Пилигримм против всех", провалился в прокате, а через десять лет стал культовым.

История парня, который борется с бывшими бойфрендами девушки мечты, не зацепила зрителя. Одни обвиняли актерскую игру исполнителя главной роли Майкла Сера, другие — сюжет. Якобы публика эмоционально не вовлеклась в историю.

И только после выхода на цифровых носителях зрители "распробовали" картину, саундтрек, всевозможные отсылки к поп-культуре (и не только).

Кадр из фильма Скотт Пилигрим против всех
5 из 11

Еще один фильм про подростка, "Скотт Пилигримм против всех", провалился в прокате, а через десять лет стал культовым.

История парня, который борется с бывшими бойфрендами девушки мечты, не зацепила зрителя. Одни обвиняли актерскую игру исполнителя главной роли Майкла Сера, другие — сюжет. Якобы публика эмоционально не вовлеклась в историю.

И только после выхода на цифровых носителях зрители "распробовали" картину, саундтрек, всевозможные отсылки к поп-культуре (и не только).

© Marc Platt Productions, Big Talk Films (2010)
© Pandora Filmproduktion, JVC Entertainment Networks (1995)

Кинофестивали тоже играют свою роль в "сарафане" для фильма. Например, так было с философской драмой "Мертвец" Джима Джармуша.

На Каннском кинофестивале в 1995-м фильм о мистическом путешествии Уильяма Блейка по Дикому Западу не оценили. Так же как и в США: он шел в прокате буквально в нескольких десятках кинотеатров и собрал всего миллион (бюджет был в девять раз больше).

Но спустя время "Мертвеца" наградой отметили нью-йоркские кинокритики и Европейская киноакадемия (аналог "Оскара" в Старом Свете).

Кадр из фильма Мертвец
6 из 11

Кинофестивали тоже играют свою роль в "сарафане" для фильма. Например, так было с философской драмой "Мертвец" Джима Джармуша.

На Каннском кинофестивале в 1995-м фильм о мистическом путешествии Уильяма Блейка по Дикому Западу не оценили. Так же как и в США: он шел в прокате буквально в нескольких десятках кинотеатров и собрал всего миллион (бюджет был в девять раз больше).

Но спустя время "Мертвеца" наградой отметили нью-йоркские кинокритики и Европейская киноакадемия (аналог "Оскара" в Старом Свете).

© Pandora Filmproduktion, JVC Entertainment Networks (1995)
© Rhino Films, Universal Pictures (1998)

Другой культовый и финансово провальный фильм с Джонни Деппом — "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" Терри Гиллиама.

Сатира на Американскую мечту с отсылками к поп-культуре 1960-х стала одной из самых узнаваемых картин в мировом кино. Но поначалу фильм остался не понятым (полупустые залы и 11 миллионов сборов при 18 миллионах бюджета). На Каннском фестивале его обделили призами, хотя критики наперебой восхваляли картину.

"Распробовали" ее со временем. Образы главных героев стали мемами, а их диалоги растащили на цитаты.

Кадр из фильма Страх и ненависть в Лас-Вегасе
7 из 11

Другой культовый и финансово провальный фильм с Джонни Деппом — "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" Терри Гиллиама.

Сатира на Американскую мечту с отсылками к поп-культуре 1960-х стала одной из самых узнаваемых картин в мировом кино. Но поначалу фильм остался не понятым (полупустые залы и 11 миллионов сборов при 18 миллионах бюджета). На Каннском фестивале его обделили призами, хотя критики наперебой восхваляли картину.

"Распробовали" ее со временем. Образы главных героев стали мемами, а их диалоги растащили на цитаты.

© Rhino Films, Universal Pictures (1998)
© Hit & Run Productions, Strike Entertainment (2006)

Время выхода фильма в кинотеатрах имеет значение. Не повезло картине "Дитя человеческое" Альфонсо Куарона.

Научно-фантастическая лента о суровом будущем Земли, где люди живут в своеобразном военном лагере, а дети перестали появляться на свет уже почти 20 лет.

В прокате фильм показали под Рождество — время, когда кассу делают комедии и ромкомы. Так что депрессивная притча Куарона заработала 70 миллионов долларов при производственном бюджете в 76 миллионов.

Кадр из фильма Дитя человеческое
8 из 11

Время выхода фильма в кинотеатрах имеет значение. Не повезло картине "Дитя человеческое" Альфонсо Куарона.

Научно-фантастическая лента о суровом будущем Земли, где люди живут в своеобразном военном лагере, а дети перестали появляться на свет уже почти 20 лет.

В прокате фильм показали под Рождество — время, когда кассу делают комедии и ромкомы. Так что депрессивная притча Куарона заработала 70 миллионов долларов при производственном бюджете в 76 миллионов.

© Hit & Run Productions, Strike Entertainment (2006)
© Mercury Productions (1941)

Классика, предвосхитившая современный Голливуд, "Гражданин Кейн" Орсона Уэллса, в свое время не выстрелил. Хотя теперь картину называют в числе любимых многие критики.

Фильм — о медиамагнате Чарльзе Фостере Кейне, чьим прототипом стал реальный человек Уильям Херст. Последнему кино не понравилось, и он начал кампанию против проекта. В принадлежащих ему СМИ выходили обличительные рецензии, критики упрекали картину в формализме и вторичности сюжетов, некоторые газеты объявили бойкот. А крупные кинотеатры под давлением Херста фильм и вовсе не показывали.

Так что "Гражданин Кейн" с треском провалился. "Отбиться" удалось только спустя время, после серии повторных прокатов и показу по ТВ.

Кадр из фильма Гражданин Кейн
9 из 11

Классика, предвосхитившая современный Голливуд, "Гражданин Кейн" Орсона Уэллса, в свое время не выстрелил. Хотя теперь картину называют в числе любимых многие критики.

Фильм — о медиамагнате Чарльзе Фостере Кейне, чьим прототипом стал реальный человек Уильям Херст. Последнему кино не понравилось, и он начал кампанию против проекта. В принадлежащих ему СМИ выходили обличительные рецензии, критики упрекали картину в формализме и вторичности сюжетов, некоторые газеты объявили бойкот. А крупные кинотеатры под давлением Херста фильм и вовсе не показывали.

Так что "Гражданин Кейн" с треском провалился. "Отбиться" удалось только спустя время, после серии повторных прокатов и показу по ТВ.

© Mercury Productions (1941)
© Castle Rock Entertainment (1994)

Провалилась в прокате и адаптация повести Стивена Кинга "Побег из Шоушенка".

Хотя критики и кинематографисты восторгались работой режиссера Фрэнка Дарабонта, обычные зрители в кинотеатры не стремились. В итоге картина собрала 28 миллионов при 20-миллионном бюджете.

Есть теория, что это из-за предубеждения — мол, достойных экранизаций работ Кинга не было. Да и имя начинающего режиссера не внушало доверия.

Только после семи номинаций на "Оскар" и наград от всевозможных гильдий Голливуда (киноактеров, режиссеров, сценаристов) появился интерес. В 1995-м "Побег" стал, наверное, самым популярным фильмом в прокате. А с 2008 года занимает первое место в топ-250 IMDb (база данных и сайт о кино).

Кадр из фильма Побег из Шоушенка
10 из 11

Провалилась в прокате и адаптация повести Стивена Кинга "Побег из Шоушенка".

Хотя критики и кинематографисты восторгались работой режиссера Фрэнка Дарабонта, обычные зрители в кинотеатры не стремились. В итоге картина собрала 28 миллионов при 20-миллионном бюджете.

Есть теория, что это из-за предубеждения — мол, достойных экранизаций работ Кинга не было. Да и имя начинающего режиссера не внушало доверия.

Только после семи номинаций на "Оскар" и наград от всевозможных гильдий Голливуда (киноактеров, режиссеров, сценаристов) появился интерес. В 1995-м "Побег" стал, наверное, самым популярным фильмом в прокате. А с 2008 года занимает первое место в топ-250 IMDb (база данных и сайт о кино).

© Castle Rock Entertainment (1994)
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Российская картина, которая тоже входит в топ-250 IMDb, — "Андрей Рублев" Тарковского.

Об этой философской драме пишут диссертации и цитируют в современном кино. А между тем в СССР фильм подвергся жесткой критике и цензуре, режиссера обвиняли в жестоком обращении с животными, мрачности и непатриотичности.

Бюджет картины составил тогда около миллиона рублей, точную цифру сборов установить непросто, но в США она собрала порядка 21 тысячи долларов.

Сразу после премьеры на Каннском фестивале фильм отметили наградой (ассоциации прессы ФИПРЕССИ), потом — несколькими европейскими призами, а иностранные критики отмечали уникальность и аутентичность работы.

Кадр из фильма Андрей Рублев
11 из 11

Российская картина, которая тоже входит в топ-250 IMDb, — "Андрей Рублев" Тарковского.

Об этой философской драме пишут диссертации и цитируют в современном кино. А между тем в СССР фильм подвергся жесткой критике и цензуре, режиссера обвиняли в жестоком обращении с животными, мрачности и непатриотичности.

Бюджет картины составил тогда около миллиона рублей, точную цифру сборов установить непросто, но в США она собрала порядка 21 тысячи долларов.

Сразу после премьеры на Каннском фестивале фильм отметили наградой (ассоциации прессы ФИПРЕССИ), потом — несколькими европейскими призами, а иностранные критики отмечали уникальность и аутентичность работы.

© РИА Новости
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