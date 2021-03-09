Провалы в прокате. Какие культовые фильмы не оценили зрители
Классику Дэвида Финчера, "Бойцовский клуб", поначалу приняли неоднозначно. Фильм собрал в американском прокате 37 миллионов долларов при бюджете в 63.
Неполиткорректная (по сегодняшним меркам) и жестокая картина о сотруднике страховой компании (Эдвард Нортон) и харизматичном торговце мылом (Брэд Питт), которые основывают общество боев без правил.
Фильм обвиняли в пропаганде насилия, СМИ называли его наименее подходящим способом провести свидание.
Но после падения башен-близнецов 11 сентября 2001-го (из-за созвучия с финалом фильма) о картине снова вспомнили. Ее поклонниками называют себя многие режиссеры (например, Квентин Тарантино), а дизайнеры создают одежду с ее символикой (как Донателла Версаче).
Классику Дэвида Финчера, "Бойцовский клуб", поначалу приняли неоднозначно. Фильм собрал в американском прокате 37 миллионов долларов при бюджете в 63.
Неполиткорректная (по сегодняшним меркам) и жестокая картина о сотруднике страховой компании (Эдвард Нортон) и харизматичном торговце мылом (Брэд Питт), которые основывают общество боев без правил.
Фильм обвиняли в пропаганде насилия, СМИ называли его наименее подходящим способом провести свидание.
Но после падения башен-близнецов 11 сентября 2001-го (из-за созвучия с финалом фильма) о картине снова вспомнили. Ее поклонниками называют себя многие режиссеры (например, Квентин Тарантино), а дизайнеры создают одежду с ее символикой (как Донателла Версаче).
В "Бойцовском клубе" одну из первых ролей сыграл Джаред Лето. А еще он появился в картине "Господин Никто". В этом фильме бельгийский режиссер Жако Ван Дормаль рассуждает о выборе, судьбе и ее возможных вариантах.
Главный герой Немо просыпается и оказывается в будущем в возрасте 118 лет. Он вспоминает случаи из своей жизни и рассказывает их как разные, параллельные истории, не пересекающиеся между собой.
Фильм с потрясающим визуальным рядом и цветовыми решениями стал одним из самых дорогих в европейском кино (бюджет — примерно 47 миллионов долларов). Но из-за непростого сюжета, философских вопросов и экспериментальной сути не окупился — собрал в Европе 3,5 миллиона долларов.
Несмотря на это, проект получил призы Венецианского фестиваля, киносмотров в Каталонии и Стокгольме.
В "Бойцовском клубе" одну из первых ролей сыграл Джаред Лето. А еще он появился в картине "Господин Никто". В этом фильме бельгийский режиссер Жако Ван Дормаль рассуждает о выборе, судьбе и ее возможных вариантах.
Главный герой Немо просыпается и оказывается в будущем в возрасте 118 лет. Он вспоминает случаи из своей жизни и рассказывает их как разные, параллельные истории, не пересекающиеся между собой.
Фильм с потрясающим визуальным рядом и цветовыми решениями стал одним из самых дорогих в европейском кино (бюджет — примерно 47 миллионов долларов). Но из-за непростого сюжета, философских вопросов и экспериментальной сути не окупился — собрал в Европе 3,5 миллиона долларов.
Несмотря на это, проект получил призы Венецианского фестиваля, киносмотров в Каталонии и Стокгольме.
Еще одна фантастическая эпопея — "Бегущий по лезвию" Ридли Скотта.
У фильма оценка в 100 процентов на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes и статус легендарного. Но поначалу критики упрекали режиссера, что он слишком ушел от оригинала (картина снята по мотивам романа Филипа Дика "Мечтают ли андроиды об электроовцах?") и сосредоточился на спецэффектах.
Его касса составила около 33 миллионов долларов при производственном бюджете в 28. К тому же в год выхода картины в кинотеатрах шло много фантастических лент: "Инопланетянин", "Трон", "Безумный Макс — 2". Зрителю и без "Бегущего" хватило этого жанра.
Но после выхода проекта Скотта на видеокассетах, да еще и в режиссерской версии (она стала хитом продаж), на него посмотрели иначе. В 1993-м картину даже включили в Национальный реестр фильмов США, а по версии The Guardian она стала лучшей научно-фантастической киноработой всех времен.
Еще одна фантастическая эпопея — "Бегущий по лезвию" Ридли Скотта.
У фильма оценка в 100 процентов на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes и статус легендарного. Но поначалу критики упрекали режиссера, что он слишком ушел от оригинала (картина снята по мотивам романа Филипа Дика "Мечтают ли андроиды об электроовцах?") и сосредоточился на спецэффектах.
Его касса составила около 33 миллионов долларов при производственном бюджете в 28. К тому же в год выхода картины в кинотеатрах шло много фантастических лент: "Инопланетянин", "Трон", "Безумный Макс — 2". Зрителю и без "Бегущего" хватило этого жанра.
Но после выхода проекта Скотта на видеокассетах, да еще и в режиссерской версии (она стала хитом продаж), на него посмотрели иначе. В 1993-м картину даже включили в Национальный реестр фильмов США, а по версии The Guardian она стала лучшей научно-фантастической киноработой всех времен.
Культовые картины часто приобретали такой статус после выхода на кассетах или DVD, а не во время показа в кино. Так было с мистическим триллером "Донни Дарко" Ричарда Келли. При бюджете в 4,7 миллиона долларов фильм собрал всего миллион в прокате.
Картину о странноватом школьнике (Джейк Джилленхол) и перемещении во времени сдержанно приняли на фестивале "Сандэнс" в 2001-м, и студия хотела выпускать ее сразу на видео.
Но тут вмешался Кристофер Нолан и убедил показать фильм в кино. Кассы он не сделал, но выход режиссерской версии на видеокассетах и DVD заставил заговорить о картине.
Культовые картины часто приобретали такой статус после выхода на кассетах или DVD, а не во время показа в кино. Так было с мистическим триллером "Донни Дарко" Ричарда Келли. При бюджете в 4,7 миллиона долларов фильм собрал всего миллион в прокате.
Картину о странноватом школьнике (Джейк Джилленхол) и перемещении во времени сдержанно приняли на фестивале "Сандэнс" в 2001-м, и студия хотела выпускать ее сразу на видео.
Но тут вмешался Кристофер Нолан и убедил показать фильм в кино. Кассы он не сделал, но выход режиссерской версии на видеокассетах и DVD заставил заговорить о картине.
Еще один фильм про подростка, "Скотт Пилигримм против всех", провалился в прокате, а через десять лет стал культовым.
История парня, который борется с бывшими бойфрендами девушки мечты, не зацепила зрителя. Одни обвиняли актерскую игру исполнителя главной роли Майкла Сера, другие — сюжет. Якобы публика эмоционально не вовлеклась в историю.
И только после выхода на цифровых носителях зрители "распробовали" картину, саундтрек, всевозможные отсылки к поп-культуре (и не только).
Еще один фильм про подростка, "Скотт Пилигримм против всех", провалился в прокате, а через десять лет стал культовым.
История парня, который борется с бывшими бойфрендами девушки мечты, не зацепила зрителя. Одни обвиняли актерскую игру исполнителя главной роли Майкла Сера, другие — сюжет. Якобы публика эмоционально не вовлеклась в историю.
И только после выхода на цифровых носителях зрители "распробовали" картину, саундтрек, всевозможные отсылки к поп-культуре (и не только).
Кинофестивали тоже играют свою роль в "сарафане" для фильма. Например, так было с философской драмой "Мертвец" Джима Джармуша.
На Каннском кинофестивале в 1995-м фильм о мистическом путешествии Уильяма Блейка по Дикому Западу не оценили. Так же как и в США: он шел в прокате буквально в нескольких десятках кинотеатров и собрал всего миллион (бюджет был в девять раз больше).
Но спустя время "Мертвеца" наградой отметили нью-йоркские кинокритики и Европейская киноакадемия (аналог "Оскара" в Старом Свете).
Кинофестивали тоже играют свою роль в "сарафане" для фильма. Например, так было с философской драмой "Мертвец" Джима Джармуша.
На Каннском кинофестивале в 1995-м фильм о мистическом путешествии Уильяма Блейка по Дикому Западу не оценили. Так же как и в США: он шел в прокате буквально в нескольких десятках кинотеатров и собрал всего миллион (бюджет был в девять раз больше).
Но спустя время "Мертвеца" наградой отметили нью-йоркские кинокритики и Европейская киноакадемия (аналог "Оскара" в Старом Свете).
Другой культовый и финансово провальный фильм с Джонни Деппом — "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" Терри Гиллиама.
Сатира на Американскую мечту с отсылками к поп-культуре 1960-х стала одной из самых узнаваемых картин в мировом кино. Но поначалу фильм остался не понятым (полупустые залы и 11 миллионов сборов при 18 миллионах бюджета). На Каннском фестивале его обделили призами, хотя критики наперебой восхваляли картину.
"Распробовали" ее со временем. Образы главных героев стали мемами, а их диалоги растащили на цитаты.
Другой культовый и финансово провальный фильм с Джонни Деппом — "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" Терри Гиллиама.
Сатира на Американскую мечту с отсылками к поп-культуре 1960-х стала одной из самых узнаваемых картин в мировом кино. Но поначалу фильм остался не понятым (полупустые залы и 11 миллионов сборов при 18 миллионах бюджета). На Каннском фестивале его обделили призами, хотя критики наперебой восхваляли картину.
"Распробовали" ее со временем. Образы главных героев стали мемами, а их диалоги растащили на цитаты.
Время выхода фильма в кинотеатрах имеет значение. Не повезло картине "Дитя человеческое" Альфонсо Куарона.
Научно-фантастическая лента о суровом будущем Земли, где люди живут в своеобразном военном лагере, а дети перестали появляться на свет уже почти 20 лет.
В прокате фильм показали под Рождество — время, когда кассу делают комедии и ромкомы. Так что депрессивная притча Куарона заработала 70 миллионов долларов при производственном бюджете в 76 миллионов.
Время выхода фильма в кинотеатрах имеет значение. Не повезло картине "Дитя человеческое" Альфонсо Куарона.
Научно-фантастическая лента о суровом будущем Земли, где люди живут в своеобразном военном лагере, а дети перестали появляться на свет уже почти 20 лет.
В прокате фильм показали под Рождество — время, когда кассу делают комедии и ромкомы. Так что депрессивная притча Куарона заработала 70 миллионов долларов при производственном бюджете в 76 миллионов.
Классика, предвосхитившая современный Голливуд, "Гражданин Кейн" Орсона Уэллса, в свое время не выстрелил. Хотя теперь картину называют в числе любимых многие критики.
Фильм — о медиамагнате Чарльзе Фостере Кейне, чьим прототипом стал реальный человек Уильям Херст. Последнему кино не понравилось, и он начал кампанию против проекта. В принадлежащих ему СМИ выходили обличительные рецензии, критики упрекали картину в формализме и вторичности сюжетов, некоторые газеты объявили бойкот. А крупные кинотеатры под давлением Херста фильм и вовсе не показывали.
Так что "Гражданин Кейн" с треском провалился. "Отбиться" удалось только спустя время, после серии повторных прокатов и показу по ТВ.
Классика, предвосхитившая современный Голливуд, "Гражданин Кейн" Орсона Уэллса, в свое время не выстрелил. Хотя теперь картину называют в числе любимых многие критики.
Фильм — о медиамагнате Чарльзе Фостере Кейне, чьим прототипом стал реальный человек Уильям Херст. Последнему кино не понравилось, и он начал кампанию против проекта. В принадлежащих ему СМИ выходили обличительные рецензии, критики упрекали картину в формализме и вторичности сюжетов, некоторые газеты объявили бойкот. А крупные кинотеатры под давлением Херста фильм и вовсе не показывали.
Так что "Гражданин Кейн" с треском провалился. "Отбиться" удалось только спустя время, после серии повторных прокатов и показу по ТВ.
Провалилась в прокате и адаптация повести Стивена Кинга "Побег из Шоушенка".
Хотя критики и кинематографисты восторгались работой режиссера Фрэнка Дарабонта, обычные зрители в кинотеатры не стремились. В итоге картина собрала 28 миллионов при 20-миллионном бюджете.
Есть теория, что это из-за предубеждения — мол, достойных экранизаций работ Кинга не было. Да и имя начинающего режиссера не внушало доверия.
Только после семи номинаций на "Оскар" и наград от всевозможных гильдий Голливуда (киноактеров, режиссеров, сценаристов) появился интерес. В 1995-м "Побег" стал, наверное, самым популярным фильмом в прокате. А с 2008 года занимает первое место в топ-250 IMDb (база данных и сайт о кино).
Провалилась в прокате и адаптация повести Стивена Кинга "Побег из Шоушенка".
Хотя критики и кинематографисты восторгались работой режиссера Фрэнка Дарабонта, обычные зрители в кинотеатры не стремились. В итоге картина собрала 28 миллионов при 20-миллионном бюджете.
Есть теория, что это из-за предубеждения — мол, достойных экранизаций работ Кинга не было. Да и имя начинающего режиссера не внушало доверия.
Только после семи номинаций на "Оскар" и наград от всевозможных гильдий Голливуда (киноактеров, режиссеров, сценаристов) появился интерес. В 1995-м "Побег" стал, наверное, самым популярным фильмом в прокате. А с 2008 года занимает первое место в топ-250 IMDb (база данных и сайт о кино).
Российская картина, которая тоже входит в топ-250 IMDb, — "Андрей Рублев" Тарковского.
Об этой философской драме пишут диссертации и цитируют в современном кино. А между тем в СССР фильм подвергся жесткой критике и цензуре, режиссера обвиняли в жестоком обращении с животными, мрачности и непатриотичности.
Бюджет картины составил тогда около миллиона рублей, точную цифру сборов установить непросто, но в США она собрала порядка 21 тысячи долларов.
Сразу после премьеры на Каннском фестивале фильм отметили наградой (ассоциации прессы ФИПРЕССИ), потом — несколькими европейскими призами, а иностранные критики отмечали уникальность и аутентичность работы.
Российская картина, которая тоже входит в топ-250 IMDb, — "Андрей Рублев" Тарковского.
Об этой философской драме пишут диссертации и цитируют в современном кино. А между тем в СССР фильм подвергся жесткой критике и цензуре, режиссера обвиняли в жестоком обращении с животными, мрачности и непатриотичности.
Бюджет картины составил тогда около миллиона рублей, точную цифру сборов установить непросто, но в США она собрала порядка 21 тысячи долларов.
Сразу после премьеры на Каннском фестивале фильм отметили наградой (ассоциации прессы ФИПРЕССИ), потом — несколькими европейскими призами, а иностранные критики отмечали уникальность и аутентичность работы.