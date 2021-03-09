Провалы в прокате. Какие культовые фильмы не оценили зрители

© Pan Européenne (2009)

В "Бойцовском клубе" одну из первых ролей сыграл Джаред Лето. А еще он появился в картине "Господин Никто". В этом фильме бельгийский режиссер Жако Ван Дормаль рассуждает о выборе, судьбе и ее возможных вариантах.

Главный герой Немо просыпается и оказывается в будущем в возрасте 118 лет. Он вспоминает случаи из своей жизни и рассказывает их как разные, параллельные истории, не пересекающиеся между собой.

Фильм с потрясающим визуальным рядом и цветовыми решениями стал одним из самых дорогих в европейском кино (бюджет — примерно 47 миллионов долларов). Но из-за непростого сюжета, философских вопросов и экспериментальной сути не окупился — собрал в Европе 3,5 миллиона долларов.

Несмотря на это, проект получил призы Венецианского фестиваля, киносмотров в Каталонии и Стокгольме.