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Вся в мать: чего добились дочери знаменитых актрис и супермоделей
Вся в мать: чего добились дочери знаменитых актрис и супермоделей
Мать и дочь — один из самых прочных союзов, какой только может быть. Поэтому нередко дочери выбирают тот же путь, что и любящие матери, особенно если те... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T08:10
2021-03-08T08:10
кино и сериалы
мода
знаменитости
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости, Галина Соколова. Мать и дочь — один из самых прочных союзов, какой только может быть. Поэтому нередко дочери выбирают тот же путь, что и любящие матери, особенно если те добились больших успехов, а отношения в семье — доверительные. О знаменитых актрисах и супермоделях и их столь же успешных наследницах — в материале РИА Новости.
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кино и сериалы, мода, знаменитости, звезды, анна заворотнюк, зои кравиц, стиль жизни, шоу-бизнес, синди кроуфорд, энди макдауэлл, международный женский день, ванесса паради, рената литвинова, анастасия заворотнюк, семья, 8 марта, фото, новости культуры

Вся в мать: чего добились дочери знаменитых актрис и супермоделей

08:10 08.03.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости, Галина Соколова. Мать и дочь — один из самых прочных союзов, какой только может быть. Поэтому нередко дочери выбирают тот же путь, что и любящие матери, особенно если те добились больших успехов, а отношения в семье — доверительные. О знаменитых актрисах и супермоделях и их столь же успешных наследницах — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Рената Литвинова и Ульяна Добровская

"Когда я увидела ее, новорожденную, в первый раз, то подумала: "Это, наверное, и есть любовь", — говорит актриса и режиссер Рената Литвинова о 19-летней дочери Ульяне.

Как и знаменитая мама, девушка выбрала карьеру актрисы. Тем более что Ульяна унаследовала и внешние данные, и тягу к творческой профессии.

Она уже снялась в четырех фильмах, включая недавнюю ленту Ренаты Литвиновой "Северный ветер", где исполнила роль стюардессы Фанни. Также Ульяна работает как модель.

Кроме того, девушка получила прекрасное образование: окончила элитную школу во Франции и знает несколько языков.

Актриса Ульяна Добровская и режиссер, сценарист и продюсер Рената Литвинова
1 из 7

Рената Литвинова и Ульяна Добровская

"Когда я увидела ее, новорожденную, в первый раз, то подумала: "Это, наверное, и есть любовь", — говорит актриса и режиссер Рената Литвинова о 19-летней дочери Ульяне.

Как и знаменитая мама, девушка выбрала карьеру актрисы. Тем более что Ульяна унаследовала и внешние данные, и тягу к творческой профессии.

Она уже снялась в четырех фильмах, включая недавнюю ленту Ренаты Литвиновой "Северный ветер", где исполнила роль стюардессы Фанни. Также Ульяна работает как модель.

Кроме того, девушка получила прекрасное образование: окончила элитную школу во Франции и знает несколько языков.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© Фото : @anna_zavorotnyuk / РИА Новости, Екатерина Чеснокова

Анастасия и Анна Заворотнюк

С самого детства к Анне — дочери Анастасии Заворотнюк — было приковано внимание поклонников знаменитой матери. Теперь его стало еще больше: девушка выросла настоящей красавицей, строит карьеру актрисы, модели и телеведущей.

В последнее время Анна все больше внимания уделяет соцсетям. Девушка активно делится с подписчиками историями из жизни и интересными снимками.

Много публикаций посвящает знаменитой маме — Анастасии Заворотнюк, которая более двух лет борется с тяжелым онкологическим заболеванием.

"В жизни каждого мама — самый важный и родной человек. Моя сейчас тяжело больна, но мы победим все плохое, я уверена в этом", — написала Анна в одном из постов.

Девушка защищает имя матери от нападок хейтеров и назойливых СМИ. Также раньше в соцсетях заступалась за дочь и Анастасия Заворотнюк.

Анна и Анастасия Заворотнюк
2 из 7

Анастасия и Анна Заворотнюк

С самого детства к Анне — дочери Анастасии Заворотнюк — было приковано внимание поклонников знаменитой матери. Теперь его стало еще больше: девушка выросла настоящей красавицей, строит карьеру актрисы, модели и телеведущей.

В последнее время Анна все больше внимания уделяет соцсетям. Девушка активно делится с подписчиками историями из жизни и интересными снимками.

Много публикаций посвящает знаменитой маме — Анастасии Заворотнюк, которая более двух лет борется с тяжелым онкологическим заболеванием.

"В жизни каждого мама — самый важный и родной человек. Моя сейчас тяжело больна, но мы победим все плохое, я уверена в этом", — написала Анна в одном из постов.

Девушка защищает имя матери от нападок хейтеров и назойливых СМИ. Также раньше в соцсетях заступалась за дочь и Анастасия Заворотнюк.

© Фото : @anna_zavorotnyuk / РИА Новости, Екатерина Чеснокова
© AP Photo / Invision/Evan Agostini

Лиза Боне и Зои Кравиц

Один из самых гармоничных тандемов матери и дочери. Актрис часто называют близнецами, настолько совпадают их стиль и образ жизни.

И это неудивительно, ведь звезда сериала "Большая маленькая ложь" Зои Кравиц всегда восхищалась матерью — модной иконой и участницей ситкома "Шоу Косби" Лизой Боне.

С самого детства Зои сопровождала ее на красной дорожке и слышала, как знаменитости обсуждают смелые модные образы: актриса могла спокойно появиться на светском мероприятии в мешковатом комбинезоне и с дредами. Позже и Кравиц переняла этот бунтарский дух.

В карьере она даже превзошла маму. Лиза Боне давно оставила кино и полностью посвятила себя семье — актеру Джейсону Момоа (отчиму Зои) и их детям.

В 2019-м стало известно, что Зои Кравиц утвердили на роль Женщины-кошки в новом фильме Мэтта Ривза о Бэтмене, а недавно СМИ узнали, что актриса снимется в новом фильме оскароносного режиссера Стивена Содерберга.

Лиза Боне и Зои Кравиц
3 из 7

Лиза Боне и Зои Кравиц

Один из самых гармоничных тандемов матери и дочери. Актрис часто называют близнецами, настолько совпадают их стиль и образ жизни.

И это неудивительно, ведь звезда сериала "Большая маленькая ложь" Зои Кравиц всегда восхищалась матерью — модной иконой и участницей ситкома "Шоу Косби" Лизой Боне.

С самого детства Зои сопровождала ее на красной дорожке и слышала, как знаменитости обсуждают смелые модные образы: актриса могла спокойно появиться на светском мероприятии в мешковатом комбинезоне и с дредами. Позже и Кравиц переняла этот бунтарский дух.

В карьере она даже превзошла маму. Лиза Боне давно оставила кино и полностью посвятила себя семье — актеру Джейсону Момоа (отчиму Зои) и их детям.

В 2019-м стало известно, что Зои Кравиц утвердили на роль Женщины-кошки в новом фильме Мэтта Ривза о Бэтмене, а недавно СМИ узнали, что актриса снимется в новом фильме оскароносного режиссера Стивена Содерберга.

© AP Photo / Invision/Evan Agostini
© AFP 2021 / Getty Images/Nicholas Hunt

Синди Кроуфорд и Кайя Гербер

Супермодель и ее 19-летняя дочь, которая добилась не меньшего признания в фешен-сообществе, ярко сияют вместе.

Синди Кроуфорд — одна из легендарных супермоделей 90-х. С подиума она ушла в бизнес, пробовала себя в роли телеведущей.

Спустя три десятилетия моделью стала и Кайя. Дебютировав на показе коллекции Calvin Klein Spring 2017, она покорила мир моды, как когда-то и знаменитая мама.

Сейчас Кайя участвует во всех мировых Неделях моды, сотрудничает с крупными брендами, снимается для глянца, и Синди Кроуфорд ее в этом только поддерживает.

Модели Кайя Гербер и Синди Кроуфорд
4 из 7

Синди Кроуфорд и Кайя Гербер

Супермодель и ее 19-летняя дочь, которая добилась не меньшего признания в фешен-сообществе, ярко сияют вместе.

Синди Кроуфорд — одна из легендарных супермоделей 90-х. С подиума она ушла в бизнес, пробовала себя в роли телеведущей.

Спустя три десятилетия моделью стала и Кайя. Дебютировав на показе коллекции Calvin Klein Spring 2017, она покорила мир моды, как когда-то и знаменитая мама.

Сейчас Кайя участвует во всех мировых Неделях моды, сотрудничает с крупными брендами, снимается для глянца, и Синди Кроуфорд ее в этом только поддерживает.

© AFP 2021 / Getty Images/Nicholas Hunt
© Vogue Russia

Хайди и Лени Клум

Еще одна фешен-династия. Немецкая супермодель Хайди Клум в одном из интервью призналась, что ее старшая дочь — 17-летняя Хелена (Лени) — много лет "умоляла" мать разрешить ей стать моделью.

Клум согласилась, но лишь когда девушке исполнилось 16. Зато теперь ведущая шоу "Топ-модель по-американски" очень гордится тем, что Лени пошла по ее стопам.

Девушка уверенно дебютировала на Неделе моды в Берлине, а за несколько недель до этого вместе с мамой появилась на обложке немецкого Vogue. Радостной новостью Хайди Клум поделилась с подписчиками в Instagram.

"Я уверена, у тебя все впереди!" — обратилась она к Лени.

Хайди и Лени Клум. Кадр из видео
5 из 7

Хайди и Лени Клум

Еще одна фешен-династия. Немецкая супермодель Хайди Клум в одном из интервью призналась, что ее старшая дочь — 17-летняя Хелена (Лени) — много лет "умоляла" мать разрешить ей стать моделью.

Клум согласилась, но лишь когда девушке исполнилось 16. Зато теперь ведущая шоу "Топ-модель по-американски" очень гордится тем, что Лени пошла по ее стопам.

Девушка уверенно дебютировала на Неделе моды в Берлине, а за несколько недель до этого вместе с мамой появилась на обложке немецкого Vogue. Радостной новостью Хайди Клум поделилась с подписчиками в Instagram.

"Я уверена, у тебя все впереди!" — обратилась она к Лени.

© Vogue Russia
© AFP 2021 / Getty Images/Emma McIntyre

Энди Макдауэлл с дочерьми Рэйни и Маргарет

В середине 1980-х Энди Макдауэлл ворвалась в Голливуд, снявшись в фильме Джоэла Шумахера "Огни святого Эльма". На актрису сразу обратили внимание и другие режиссеры.

Вскоре она появилась в оскароносной ленте Стивена Содерберга "Секс, ложь и видео", комедии "День сурка" (вместе с Биллом Мюрреем) и в других кассовых картинах. На протяжении многих десятилетий Макдауэлл была востребованной актрисой и моделью, но сейчас ушла в тень. Ее дело продолжили дочери — красавицы Рэйни и Маргарет.

Обе стали актрисами, хотя все детство провели на семейном ранчо, вдали от ярких огней Лос-Анджелеса. Это было осознанное решение Энди.

В 2012-м старшая дочь Рэйни вместе с матерью снялась в комедии "Могущественная красота", затем еще в нескольких лентах, но позже увлеклась музыкой. О младшей дочери, Маргарет, зрители узнали после того, как она сыграла у Квентина Тарантино в "Однажды в... Голливуде" (2019). Сейчас о ней много пишут таблоиды из-за романа со скандально известным актером Шаей Лабафом.

Актриса Энди Макдауэлл с дочерьми Рэйни и Маргарет
6 из 7

Энди Макдауэлл с дочерьми Рэйни и Маргарет

В середине 1980-х Энди Макдауэлл ворвалась в Голливуд, снявшись в фильме Джоэла Шумахера "Огни святого Эльма". На актрису сразу обратили внимание и другие режиссеры.

Вскоре она появилась в оскароносной ленте Стивена Содерберга "Секс, ложь и видео", комедии "День сурка" (вместе с Биллом Мюрреем) и в других кассовых картинах. На протяжении многих десятилетий Макдауэлл была востребованной актрисой и моделью, но сейчас ушла в тень. Ее дело продолжили дочери — красавицы Рэйни и Маргарет.

Обе стали актрисами, хотя все детство провели на семейном ранчо, вдали от ярких огней Лос-Анджелеса. Это было осознанное решение Энди.

В 2012-м старшая дочь Рэйни вместе с матерью снялась в комедии "Могущественная красота", затем еще в нескольких лентах, но позже увлеклась музыкой. О младшей дочери, Маргарет, зрители узнали после того, как она сыграла у Квентина Тарантино в "Однажды в... Голливуде" (2019). Сейчас о ней много пишут таблоиды из-за романа со скандально известным актером Шаей Лабафом.

© AFP 2021 / Getty Images/Emma McIntyre
© AP Photo / Francois Mori

Ванесса Паради и Лили-Роуз Депп

Две очаровательные француженки, которых объединяет нежная красота, прочные отношения с крупнейшими представителями мира моды и кинематографа, а также романы с ведущими красавчиками Голливуда.

Ванесса Паради — бывшая жена Джонни Деппа (расстались в 2012 году), в союзе с которым родилась Лили-Роуз. Некоторое время девушка встречалась с номинантом на премию "Оскар" Тимоти Шаламе.

И мать, и дочь тесно сотрудничают с модным домом Chanel. Например, Паради стала лицом одного из известных ароматов бренда в возрасте 18 лет. А через 25 уже Лили Роуз в том же возрасте продвигала коллекцию очков марки.

Но самое главное, конечно же, карьера в кино. В 1990-м Ванесса Паради получила премию "Сезар" как "Самая многообещающая актриса" за дебютную роль в фильме "Белая свадьба" (1989), а затем сыграла еще в более чем 20 проектах. Лили-Роуз впервые появилась на большом экране в 2014-м. Тогда она снялась в комедийном фильме ужасов "Бивень". Затем сыграла вместе с родителями в фильме "Йоганутые" (2016), драме "Король" (2019) с Тимоти Шаламе и в других лентах. Одним из последних стал триллер "Поколение Вояджер", премьера которого состоится в этом году.

У себя в Instagram Лили-Роуз Депп часто выкладывает снимки знаменитой мамы и восхищается ее шармом.

Французская актриса и певица Ванесса Паради и актриса Лили-Роуз Депп
7 из 7

Ванесса Паради и Лили-Роуз Депп

Две очаровательные француженки, которых объединяет нежная красота, прочные отношения с крупнейшими представителями мира моды и кинематографа, а также романы с ведущими красавчиками Голливуда.

Ванесса Паради — бывшая жена Джонни Деппа (расстались в 2012 году), в союзе с которым родилась Лили-Роуз. Некоторое время девушка встречалась с номинантом на премию "Оскар" Тимоти Шаламе.

И мать, и дочь тесно сотрудничают с модным домом Chanel. Например, Паради стала лицом одного из известных ароматов бренда в возрасте 18 лет. А через 25 уже Лили Роуз в том же возрасте продвигала коллекцию очков марки.

Но самое главное, конечно же, карьера в кино. В 1990-м Ванесса Паради получила премию "Сезар" как "Самая многообещающая актриса" за дебютную роль в фильме "Белая свадьба" (1989), а затем сыграла еще в более чем 20 проектах. Лили-Роуз впервые появилась на большом экране в 2014-м. Тогда она снялась в комедийном фильме ужасов "Бивень". Затем сыграла вместе с родителями в фильме "Йоганутые" (2016), драме "Король" (2019) с Тимоти Шаламе и в других лентах. Одним из последних стал триллер "Поколение Вояджер", премьера которого состоится в этом году.

У себя в Instagram Лили-Роуз Депп часто выкладывает снимки знаменитой мамы и восхищается ее шармом.

© AP Photo / Francois Mori
 
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