Вся в мать: чего добились дочери знаменитых актрис и супермоделей
Рената Литвинова и Ульяна Добровская
"Когда я увидела ее, новорожденную, в первый раз, то подумала: "Это, наверное, и есть любовь", — говорит актриса и режиссер Рената Литвинова о 19-летней дочери Ульяне.
Как и знаменитая мама, девушка выбрала карьеру актрисы. Тем более что Ульяна унаследовала и внешние данные, и тягу к творческой профессии.
Она уже снялась в четырех фильмах, включая недавнюю ленту Ренаты Литвиновой "Северный ветер", где исполнила роль стюардессы Фанни. Также Ульяна работает как модель.
Кроме того, девушка получила прекрасное образование: окончила элитную школу во Франции и знает несколько языков.
Рената Литвинова и Ульяна Добровская
"Когда я увидела ее, новорожденную, в первый раз, то подумала: "Это, наверное, и есть любовь", — говорит актриса и режиссер Рената Литвинова о 19-летней дочери Ульяне.
Как и знаменитая мама, девушка выбрала карьеру актрисы. Тем более что Ульяна унаследовала и внешние данные, и тягу к творческой профессии.
Она уже снялась в четырех фильмах, включая недавнюю ленту Ренаты Литвиновой "Северный ветер", где исполнила роль стюардессы Фанни. Также Ульяна работает как модель.
Кроме того, девушка получила прекрасное образование: окончила элитную школу во Франции и знает несколько языков.
Анастасия и Анна Заворотнюк
С самого детства к Анне — дочери Анастасии Заворотнюк — было приковано внимание поклонников знаменитой матери. Теперь его стало еще больше: девушка выросла настоящей красавицей, строит карьеру актрисы, модели и телеведущей.
В последнее время Анна все больше внимания уделяет соцсетям. Девушка активно делится с подписчиками историями из жизни и интересными снимками.
Много публикаций посвящает знаменитой маме — Анастасии Заворотнюк, которая более двух лет борется с тяжелым онкологическим заболеванием.
"В жизни каждого мама — самый важный и родной человек. Моя сейчас тяжело больна, но мы победим все плохое, я уверена в этом", — написала Анна в одном из постов.
Девушка защищает имя матери от нападок хейтеров и назойливых СМИ. Также раньше в соцсетях заступалась за дочь и Анастасия Заворотнюк.
Анастасия и Анна Заворотнюк
С самого детства к Анне — дочери Анастасии Заворотнюк — было приковано внимание поклонников знаменитой матери. Теперь его стало еще больше: девушка выросла настоящей красавицей, строит карьеру актрисы, модели и телеведущей.
В последнее время Анна все больше внимания уделяет соцсетям. Девушка активно делится с подписчиками историями из жизни и интересными снимками.
Много публикаций посвящает знаменитой маме — Анастасии Заворотнюк, которая более двух лет борется с тяжелым онкологическим заболеванием.
"В жизни каждого мама — самый важный и родной человек. Моя сейчас тяжело больна, но мы победим все плохое, я уверена в этом", — написала Анна в одном из постов.
Девушка защищает имя матери от нападок хейтеров и назойливых СМИ. Также раньше в соцсетях заступалась за дочь и Анастасия Заворотнюк.
Лиза Боне и Зои Кравиц
Один из самых гармоничных тандемов матери и дочери. Актрис часто называют близнецами, настолько совпадают их стиль и образ жизни.
И это неудивительно, ведь звезда сериала "Большая маленькая ложь" Зои Кравиц всегда восхищалась матерью — модной иконой и участницей ситкома "Шоу Косби" Лизой Боне.
С самого детства Зои сопровождала ее на красной дорожке и слышала, как знаменитости обсуждают смелые модные образы: актриса могла спокойно появиться на светском мероприятии в мешковатом комбинезоне и с дредами. Позже и Кравиц переняла этот бунтарский дух.
В карьере она даже превзошла маму. Лиза Боне давно оставила кино и полностью посвятила себя семье — актеру Джейсону Момоа (отчиму Зои) и их детям.
В 2019-м стало известно, что Зои Кравиц утвердили на роль Женщины-кошки в новом фильме Мэтта Ривза о Бэтмене, а недавно СМИ узнали, что актриса снимется в новом фильме оскароносного режиссера Стивена Содерберга.
Лиза Боне и Зои Кравиц
Один из самых гармоничных тандемов матери и дочери. Актрис часто называют близнецами, настолько совпадают их стиль и образ жизни.
И это неудивительно, ведь звезда сериала "Большая маленькая ложь" Зои Кравиц всегда восхищалась матерью — модной иконой и участницей ситкома "Шоу Косби" Лизой Боне.
С самого детства Зои сопровождала ее на красной дорожке и слышала, как знаменитости обсуждают смелые модные образы: актриса могла спокойно появиться на светском мероприятии в мешковатом комбинезоне и с дредами. Позже и Кравиц переняла этот бунтарский дух.
В карьере она даже превзошла маму. Лиза Боне давно оставила кино и полностью посвятила себя семье — актеру Джейсону Момоа (отчиму Зои) и их детям.
В 2019-м стало известно, что Зои Кравиц утвердили на роль Женщины-кошки в новом фильме Мэтта Ривза о Бэтмене, а недавно СМИ узнали, что актриса снимется в новом фильме оскароносного режиссера Стивена Содерберга.
Синди Кроуфорд и Кайя Гербер
Супермодель и ее 19-летняя дочь, которая добилась не меньшего признания в фешен-сообществе, ярко сияют вместе.
Синди Кроуфорд — одна из легендарных супермоделей 90-х. С подиума она ушла в бизнес, пробовала себя в роли телеведущей.
Спустя три десятилетия моделью стала и Кайя. Дебютировав на показе коллекции Calvin Klein Spring 2017, она покорила мир моды, как когда-то и знаменитая мама.
Сейчас Кайя участвует во всех мировых Неделях моды, сотрудничает с крупными брендами, снимается для глянца, и Синди Кроуфорд ее в этом только поддерживает.
Синди Кроуфорд и Кайя Гербер
Супермодель и ее 19-летняя дочь, которая добилась не меньшего признания в фешен-сообществе, ярко сияют вместе.
Синди Кроуфорд — одна из легендарных супермоделей 90-х. С подиума она ушла в бизнес, пробовала себя в роли телеведущей.
Спустя три десятилетия моделью стала и Кайя. Дебютировав на показе коллекции Calvin Klein Spring 2017, она покорила мир моды, как когда-то и знаменитая мама.
Сейчас Кайя участвует во всех мировых Неделях моды, сотрудничает с крупными брендами, снимается для глянца, и Синди Кроуфорд ее в этом только поддерживает.
Хайди и Лени Клум
Еще одна фешен-династия. Немецкая супермодель Хайди Клум в одном из интервью призналась, что ее старшая дочь — 17-летняя Хелена (Лени) — много лет "умоляла" мать разрешить ей стать моделью.
Клум согласилась, но лишь когда девушке исполнилось 16. Зато теперь ведущая шоу "Топ-модель по-американски" очень гордится тем, что Лени пошла по ее стопам.
Девушка уверенно дебютировала на Неделе моды в Берлине, а за несколько недель до этого вместе с мамой появилась на обложке немецкого Vogue. Радостной новостью Хайди Клум поделилась с подписчиками в Instagram.
"Я уверена, у тебя все впереди!" — обратилась она к Лени.
Хайди и Лени Клум
Еще одна фешен-династия. Немецкая супермодель Хайди Клум в одном из интервью призналась, что ее старшая дочь — 17-летняя Хелена (Лени) — много лет "умоляла" мать разрешить ей стать моделью.
Клум согласилась, но лишь когда девушке исполнилось 16. Зато теперь ведущая шоу "Топ-модель по-американски" очень гордится тем, что Лени пошла по ее стопам.
Девушка уверенно дебютировала на Неделе моды в Берлине, а за несколько недель до этого вместе с мамой появилась на обложке немецкого Vogue. Радостной новостью Хайди Клум поделилась с подписчиками в Instagram.
"Я уверена, у тебя все впереди!" — обратилась она к Лени.
Энди Макдауэлл с дочерьми Рэйни и Маргарет
В середине 1980-х Энди Макдауэлл ворвалась в Голливуд, снявшись в фильме Джоэла Шумахера "Огни святого Эльма". На актрису сразу обратили внимание и другие режиссеры.
Вскоре она появилась в оскароносной ленте Стивена Содерберга "Секс, ложь и видео", комедии "День сурка" (вместе с Биллом Мюрреем) и в других кассовых картинах. На протяжении многих десятилетий Макдауэлл была востребованной актрисой и моделью, но сейчас ушла в тень. Ее дело продолжили дочери — красавицы Рэйни и Маргарет.
Обе стали актрисами, хотя все детство провели на семейном ранчо, вдали от ярких огней Лос-Анджелеса. Это было осознанное решение Энди.
В 2012-м старшая дочь Рэйни вместе с матерью снялась в комедии "Могущественная красота", затем еще в нескольких лентах, но позже увлеклась музыкой. О младшей дочери, Маргарет, зрители узнали после того, как она сыграла у Квентина Тарантино в "Однажды в... Голливуде" (2019). Сейчас о ней много пишут таблоиды из-за романа со скандально известным актером Шаей Лабафом.
Энди Макдауэлл с дочерьми Рэйни и Маргарет
В середине 1980-х Энди Макдауэлл ворвалась в Голливуд, снявшись в фильме Джоэла Шумахера "Огни святого Эльма". На актрису сразу обратили внимание и другие режиссеры.
Вскоре она появилась в оскароносной ленте Стивена Содерберга "Секс, ложь и видео", комедии "День сурка" (вместе с Биллом Мюрреем) и в других кассовых картинах. На протяжении многих десятилетий Макдауэлл была востребованной актрисой и моделью, но сейчас ушла в тень. Ее дело продолжили дочери — красавицы Рэйни и Маргарет.
Обе стали актрисами, хотя все детство провели на семейном ранчо, вдали от ярких огней Лос-Анджелеса. Это было осознанное решение Энди.
В 2012-м старшая дочь Рэйни вместе с матерью снялась в комедии "Могущественная красота", затем еще в нескольких лентах, но позже увлеклась музыкой. О младшей дочери, Маргарет, зрители узнали после того, как она сыграла у Квентина Тарантино в "Однажды в... Голливуде" (2019). Сейчас о ней много пишут таблоиды из-за романа со скандально известным актером Шаей Лабафом.
Ванесса Паради и Лили-Роуз Депп
Две очаровательные француженки, которых объединяет нежная красота, прочные отношения с крупнейшими представителями мира моды и кинематографа, а также романы с ведущими красавчиками Голливуда.
Ванесса Паради — бывшая жена Джонни Деппа (расстались в 2012 году), в союзе с которым родилась Лили-Роуз. Некоторое время девушка встречалась с номинантом на премию "Оскар" Тимоти Шаламе.
И мать, и дочь тесно сотрудничают с модным домом Chanel. Например, Паради стала лицом одного из известных ароматов бренда в возрасте 18 лет. А через 25 уже Лили Роуз в том же возрасте продвигала коллекцию очков марки.
Но самое главное, конечно же, карьера в кино. В 1990-м Ванесса Паради получила премию "Сезар" как "Самая многообещающая актриса" за дебютную роль в фильме "Белая свадьба" (1989), а затем сыграла еще в более чем 20 проектах. Лили-Роуз впервые появилась на большом экране в 2014-м. Тогда она снялась в комедийном фильме ужасов "Бивень". Затем сыграла вместе с родителями в фильме "Йоганутые" (2016), драме "Король" (2019) с Тимоти Шаламе и в других лентах. Одним из последних стал триллер "Поколение Вояджер", премьера которого состоится в этом году.
У себя в Instagram Лили-Роуз Депп часто выкладывает снимки знаменитой мамы и восхищается ее шармом.
Ванесса Паради и Лили-Роуз Депп
Две очаровательные француженки, которых объединяет нежная красота, прочные отношения с крупнейшими представителями мира моды и кинематографа, а также романы с ведущими красавчиками Голливуда.
Ванесса Паради — бывшая жена Джонни Деппа (расстались в 2012 году), в союзе с которым родилась Лили-Роуз. Некоторое время девушка встречалась с номинантом на премию "Оскар" Тимоти Шаламе.
И мать, и дочь тесно сотрудничают с модным домом Chanel. Например, Паради стала лицом одного из известных ароматов бренда в возрасте 18 лет. А через 25 уже Лили Роуз в том же возрасте продвигала коллекцию очков марки.
Но самое главное, конечно же, карьера в кино. В 1990-м Ванесса Паради получила премию "Сезар" как "Самая многообещающая актриса" за дебютную роль в фильме "Белая свадьба" (1989), а затем сыграла еще в более чем 20 проектах. Лили-Роуз впервые появилась на большом экране в 2014-м. Тогда она снялась в комедийном фильме ужасов "Бивень". Затем сыграла вместе с родителями в фильме "Йоганутые" (2016), драме "Король" (2019) с Тимоти Шаламе и в других лентах. Одним из последних стал триллер "Поколение Вояджер", премьера которого состоится в этом году.
У себя в Instagram Лили-Роуз Депп часто выкладывает снимки знаменитой мамы и восхищается ее шармом.