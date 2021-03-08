Вся в мать: чего добились дочери знаменитых актрис и супермоделей

Рената Литвинова и Ульяна Добровская

"Когда я увидела ее, новорожденную, в первый раз, то подумала: "Это, наверное, и есть любовь", — говорит актриса и режиссер Рената Литвинова о 19-летней дочери Ульяне.

Как и знаменитая мама, девушка выбрала карьеру актрисы. Тем более что Ульяна унаследовала и внешние данные, и тягу к творческой профессии.

Она уже снялась в четырех фильмах, включая недавнюю ленту Ренаты Литвиновой "Северный ветер", где исполнила роль стюардессы Фанни. Также Ульяна работает как модель.

Кроме того, девушка получила прекрасное образование: окончила элитную школу во Франции и знает несколько языков.