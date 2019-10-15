Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-15T11:45Z
https://ria.ru/20191015/1559797690.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155979/78/1559797837_0:216:3082:1950_1036x0_80_0_0_04df8821c7e9006ea5dbec1aaffe8b0a.jpg
РИА Новости
Культура

Зои Кравиц одобрили на роль новой Женщины-кошки

11:08 15.10.2019 (обновлено: 11:45 15.10.2019)
632
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Зои Кравиц
Актриса Зои Кравиц
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Американская актриса Зои Кравиц станет Женщиной-кошкой (Селиной Кайл) в новом фильме о Бэтмене с Робертом Паттинсоном в главной роли, сообщает THR.
Источник рассказал изданию, что звезда сериала "Большая маленькая ложь" прошла пробы на прошлой неделе. Она зачитала эпизод из сценария вместе с Паттинсоном.
Помимо Кравиц на роль одной из самый авторитетных суперзлодеек DC Comics также пробовалась Ана Де Армас ("Достать ножи"), Элла Балинска ("Ангелы Чарли") и Эйса Гонсалес ("Малыш на драйве").
Ранее Женщину-кошку играли Джули Ньюмар, Мишель Пфайффер, Холли Берри и Энн Хэтэуэй.
Достижением Кравиц очень гордится ее отчим — актер Джейсон Момоа, который посвятил ей пост в инстаграме.

"Я так горжусь тобой, медведь Зозо. DC и Warner Brothers — ohana ("семья" в переводе с гавайского, — Прим.ред.), Лола и Вульф, а старшая сестра Женщина-кошка. Невероятно", — написал он.

Выход картины запланирован на июнь 2021 года.
Актер Роберт Паттинсон
4 сентября, 00:20Культура
Роберт Паттинсон рассказал, что всегда мечтал сыграть Бэтмена
110014
КультураАна де АрмасКино и сериалыНовости культурыИнстаграмМишель ПфайфферХолли Берри
Рекомендуем
Девушка с телефоном на кровати
В Приморье заключенный опубликовал в Сети интимные фото учительницы
РИА
Новости
Фотография американца Коди Бишопа, которую опубликовала в Facebook его мать Дженнифер Сальфен-Трейси
Американка выложила жуткое фото, показав, что сделали наркотики с ее сыном
Ксения Каторгина
В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
Просто газа нет: Европа потребовала срочно достроить "Северный поток — 2"
Лента
новостей
Банкноты номиналом 1 доллар США
"Ползучий отказ от доллара" начался: центробанки сдают американскую валюту
Сирийская армия встретилась с отступающими войсками США
Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными
Президент США Дональд Трамп
Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии
Отец Михаила Туватина
Отец Туватина выступил за возвращение смертной казни
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
В инстаграме Заворотнюк появилось новое сообщение о ее болезни
Ксения Каторгина
Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины
Церемония регистрации брака в ЗАГС
Пережившие развод люди назвали признаки неминуемого расставания
Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Ксения Каторгина
Диаспора выяснит причастность таджика к убийству жительницы Екатеринбурга
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:32Норвегия считает необходимым сохранять Турцию в НАТО
15:29В посольстве в Минске заявили, что россиянка Богачева находится на свободе
15:29Более 3,2 миллионов москвичей привились от гриппа с начала сезона
15:28Глава МИД Турции провел переговоры с Помпео на фоне операции в Сирии
15:27Суд взыскал с "Ютэйра" в пользу НИКО-Банка 1,4 млн рублей по синдкредиту
15:27Из школы в Москве эвакуировали людей из-за подозрительного предмета
15:26Международная коалиция во главе с США уже покинула сирийский Манбидж
15:26На увеличение личного состава пожарных инспекторов выделили миллиард рублей
15:25В Уфе задержали подозреваемого в изнасиловании 15-летней иностранки
15:25СК задержал еще одного человека по делу о массовых беспорядках в Москве
15:23Правительство востока Ливии: Триполи не может справиться с миграцией
15:22В Сети высмеяли экипировку Зеленского во время поездки в Донбасс
15:18В Чебоксарах поймали гулявшего по улицам медведя
15:18Госдума приняла в I чтении проект о материальной ответственности военных
15:17RT подарил ушанку Пласидо Доминго
15:16Адвокат: осужденных за подготовку диверсий в Крыму украинцев обменяют
15:15Полиция задержала троих мужчин, привязавших жителя Архангельска к столбу
15:13Медведев поручил Минприроды и МЧС совместно улучшить авиалесоохрану
15:12Путин 16 октября проведет совещание по ликвидации последствий паводков
15:11В Москве из-за предмета, похожего на гранату, эвакуировали детский сад
Лента новостейМолния