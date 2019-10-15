Зои Кравиц одобрили на роль новой Женщины-кошки

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Американская актриса Зои Кравиц станет Женщиной-кошкой (Селиной Кайл) в новом фильме о Бэтмене с Робертом Паттинсоном в главной роли, сообщает THR.
Источник рассказал изданию, что звезда сериала "Большая маленькая ложь" прошла пробы на прошлой неделе. Она зачитала эпизод из сценария вместе с Паттинсоном.
Помимо Кравиц на роль одной из самый авторитетных суперзлодеек DC Comics также пробовалась Ана Де Армас ("Достать ножи"), Элла Балинска ("Ангелы Чарли") и Эйса Гонсалес ("Малыш на драйве").
Ранее Женщину-кошку играли Джули Ньюмар, Мишель Пфайффер, Холли Берри и Энн Хэтэуэй.
Достижением Кравиц очень гордится ее отчим — актер Джейсон Момоа, который посвятил ей пост в инстаграме.
"Я так горжусь тобой, медведь Зозо. DC и Warner Brothers — ohana ("семья" в переводе с гавайского, — Прим.ред.), Лола и Вульф, а старшая сестра Женщина-кошка. Невероятно", — написал он.
Выход картины запланирован на июнь 2021 года.