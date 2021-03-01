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Зои Кравиц снимется в новом фильме Стивена Содерберга, пишут СМИ
Зои Кравиц снимется в новом фильме Стивена Содерберга, пишут СМИ
СМИ узнали, что оскароносный режиссер Стивен Содерберг снимет триллер "Kimi" для платформы HBO Max со звездой сериала "Большая маленькая ложь" Зои Кравиц в... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T01:11
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дэвид линч
hbo
мерил стрип
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культура
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кино и сериалы
новости культуры
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. СМИ узнали, что оскароносный режиссер Стивен Содерберг снимет триллер "Kimi" для платформы HBO Max со звездой сериала "Большая маленькая ложь" Зои Кравиц в главной роли, сообщает Deadline. Сценарий написал Дэвид Кепп, известный по работе над блокбастером Стивена Спилберга "Парк Юрского периода" (1993). Продюсером выбрали Майкла Полера, участвовавшего в создании триллера Дэвида Линча "Малхолланд Драйв" (2001). В фильме расскажут о технической сотруднице, которая страдает агорафобией (психическое расстройство, связанное со страхом открытых пространств. — Прим. ред.). Во время обычного анализа потока данных она обнаруживает доказательства совершенного насилия. Героиня пытается сообщить об этом руководству своей компании, но сталкивается с рядом проблем, в том числе с бюрократией. Девушка понимает, чтобы открыть правду, ей придется сделать то, чего она боится больше всего, — покинуть квартиру. Пока неизвестно, кто еще снимется с Зои Кравиц, а также когда состоится премьера. Предстоящий фильм станет третьим проектом Стивена Содерберга для платформы HBO Max. В декабре прошлого года на сервисе вышла комедия "Пусть говорят" ("Let Them All Talk") с Мерил Стрип в главной роли. В этом году состоится премьера триллера "Без резких движений" ("No Sudden Move"), в котором снялись Бенисио дель Торо, Дэвид Харбор, Брендан Фрейзер и другие.
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дэвид линч, hbo, мерил стрип, стивен спилберг, зои кравиц, кино и сериалы, новости культуры, стивен содерберг

Зои Кравиц снимется в новом фильме Стивена Содерберга, пишут СМИ

01:11 01.03.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Зои Кравиц
Актриса Зои Кравиц - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. СМИ узнали, что оскароносный режиссер Стивен Содерберг снимет триллер "Kimi" для платформы HBO Max со звездой сериала "Большая маленькая ложь" Зои Кравиц в главной роли, сообщает Deadline.
Сценарий написал Дэвид Кепп, известный по работе над блокбастером Стивена Спилберга "Парк Юрского периода" (1993). Продюсером выбрали Майкла Полера, участвовавшего в создании триллера Дэвида Линча "Малхолланд Драйв" (2001).
В фильме расскажут о технической сотруднице, которая страдает агорафобией (психическое расстройство, связанное со страхом открытых пространств. — Прим. ред.). Во время обычного анализа потока данных она обнаруживает доказательства совершенного насилия.
Героиня пытается сообщить об этом руководству своей компании, но сталкивается с рядом проблем, в том числе с бюрократией. Девушка понимает, чтобы открыть правду, ей придется сделать то, чего она боится больше всего, — покинуть квартиру.
Пока неизвестно, кто еще снимется с Зои Кравиц, а также когда состоится премьера.
Предстоящий фильм станет третьим проектом Стивена Содерберга для платформы HBO Max. В декабре прошлого года на сервисе вышла комедия "Пусть говорят" ("Let Them All Talk") с Мерил Стрип в главной роли. В этом году состоится премьера триллера "Без резких движений" ("No Sudden Move"), в котором снялись Бенисио дель Торо, Дэвид Харбор, Брендан Фрейзер и другие.
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КультураДэвид ЛинчHBOМерил СтрипСтивен СпилбергЗои КравицКино и сериалыНовости культурыСтивен Содерберг
 
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