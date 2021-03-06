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Мы все умрём. Но это не точно
Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают и опасности, которыми могут грозить человечеству.
https://ria.ru/20210306/shum-1600175942.html
Мы все умрём. Шумовое загрязнение
Мы все умрём. Шумовое загрязнение
Согласно классификации ВОЗ, шумовое загрязнение - вторая по серьёзности проблема экологии после загрязнения воздуха. Жители городов подвергаются постоянном шуму, который вызывает стресс, психологические расстройства, мигрени и даже сердечно-сосудистые заболевания. И шум генерирует не только техника, но и люди: коллеги, соседи, прохожие…
2021-03-06T09:20
2021-03-06T09:20
мы все умрём. но это не точно
подкаст
здоровье
воз
технологии
экология
общество
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Мы все умрём. Шумовое загрязнение
Согласно классификации ВОЗ, шумовое загрязнение - вторая по серьёзности проблема экологии после загрязнения воздуха. Жители городов подвергаются постоянном шуму, который вызывает стресс, психологические расстройства, мигрени и даже сердечно-сосудистые заболевания. И шум генерирует не только техника, но и люди: коллеги, соседи, прохожие…
audio/mpeg
Мы все умрём. Шумовое загрязнение
Согласно классификации ВОЗ, шумовое загрязнение - вторая по серьёзности проблема экологии после загрязнения воздуха. Жители городов подвергаются постоянном шуму, который вызывает стресс, психологические расстройства, мигрени и даже сердечно-сосудистые заболевания. И шум генерирует не только техника, но и люди: коллеги, соседи, прохожие…
audio/mpeg
Как постоянный и назойливый шум отравляет нашу жизнь, даже если мы думаем, что привыкли к нему? Почему опенспейс в офисе не менее опасен для здоровья, чем завод или автотрасса? Как бороться с шумом на индивидуальном и муниципальном уровне? А что животные - на них влияет шумовое загрязнение?На эти и другие вопрос отвечала Ксения Майорова - преподаватель Высшей школы урбанистики, научный сотрудник Научно-учебной лаборатории исследований мультисенсорного опыта пользователя городской среды.Ранее мы обсуждали другие проблемы мегаполисов - например, в эпизодах про повсеместное внедрение систем распознавания лиц, про умные города или про безработицу будущего.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Артём БуфтякМонтаж Андрея ТемноваЭксперт эпизода Ксения МайороваПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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аудио, подкаст, здоровье, воз, технологии, экология, общество

Мы все умрём. Шумовое загрязнение

09:20 06.03.2021
 
Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. Шумовое загрязнение
09:20
Читать ria.ru в
Согласно классификации ВОЗ, шумовое загрязнение - вторая по серьёзности проблема экологии после загрязнения воздуха. Жители городов подвергаются постоянном шуму, который вызывает стресс, психологические расстройства, мигрени и даже сердечно-сосудистые заболевания. И шум генерирует не только техника, но и люди: коллеги, соседи, прохожие…
Как постоянный и назойливый шум отравляет нашу жизнь, даже если мы думаем, что привыкли к нему? Почему опенспейс в офисе не менее опасен для здоровья, чем завод или автотрасса? Как бороться с шумом на индивидуальном и муниципальном уровне? А что животные - на них влияет шумовое загрязнение?
На эти и другие вопрос отвечала Ксения Майорова - преподаватель Высшей школы урбанистики, научный сотрудник Научно-учебной лаборатории исследований мультисенсорного опыта пользователя городской среды.
Ранее мы обсуждали другие проблемы мегаполисов - например, в эпизодах про повсеместное внедрение систем распознавания лиц, про умные города или про безработицу будущего.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
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Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Артём Буфтяк
Монтаж Андрея Темнова
Эксперт эпизода Ксения Майорова
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