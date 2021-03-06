https://ria.ru/20210306/shum-1600175942.html

Мы все умрём. Шумовое загрязнение

Мы все умрём. Шумовое загрязнение

Согласно классификации ВОЗ, шумовое загрязнение - вторая по серьёзности проблема экологии после загрязнения воздуха. Жители городов подвергаются постоянном шуму, который вызывает стресс, психологические расстройства, мигрени и даже сердечно-сосудистые заболевания. И шум генерирует не только техника, но и люди: коллеги, соседи, прохожие…

2021-03-06T09:20

2021-03-06T09:20

2021-03-06T09:20

мы все умрём. но это не точно

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воз

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общество

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Мы все умрём. Шумовое загрязнение Согласно классификации ВОЗ, шумовое загрязнение - вторая по серьёзности проблема экологии после загрязнения воздуха. Жители городов подвергаются постоянном шуму, который вызывает стресс, психологические расстройства, мигрени и даже сердечно-сосудистые заболевания. И шум генерирует не только техника, но и люди: коллеги, соседи, прохожие… audio/mpeg

Мы все умрём. Шумовое загрязнение Согласно классификации ВОЗ, шумовое загрязнение - вторая по серьёзности проблема экологии после загрязнения воздуха. Жители городов подвергаются постоянном шуму, который вызывает стресс, психологические расстройства, мигрени и даже сердечно-сосудистые заболевания. И шум генерирует не только техника, но и люди: коллеги, соседи, прохожие… audio/mpeg

Как постоянный и назойливый шум отравляет нашу жизнь, даже если мы думаем, что привыкли к нему? Почему опенспейс в офисе не менее опасен для здоровья, чем завод или автотрасса? Как бороться с шумом на индивидуальном и муниципальном уровне? А что животные - на них влияет шумовое загрязнение?На эти и другие вопрос отвечала Ксения Майорова - преподаватель Высшей школы урбанистики, научный сотрудник Научно-учебной лаборатории исследований мультисенсорного опыта пользователя городской среды.Ранее мы обсуждали другие проблемы мегаполисов - например, в эпизодах про повсеместное внедрение систем распознавания лиц, про умные города или про безработицу будущего.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Артём БуфтякМонтаж Андрея ТемноваЭксперт эпизода Ксения МайороваПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст, здоровье, воз, технологии, экология, общество