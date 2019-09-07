Мы все умрём. Безработица будущего

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Мы все умрём. Но это не точно Мы все умрём. Безработица будущего

Более 5% населения Земли – это больше 380 миллионов человек – не работают, ничего не производят, живут за счёт других людей или государства. Они могли бы переквалифицироваться – но рынок требует самых современных знаний и навыков, а система образования не успевает за новыми трендами. Это привело к тому, что мир стоит на грани массовой безработицы.