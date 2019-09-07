Мы все умрём. Безработица будущего

По словам экспертов, c распространением роботов и ИИ большинство профессий, связанных физическим и рутинным трудом, "отомрут". Людям будет очень сложно освоить высокотехнологичные специальности. Но даже после переквалификации работу найдут не все: для обслуживания техники рук понадобится значительно меньше.
Чему обучаться сейчас, чтобы не остаться без работы в будущем? Каким способом молодёжь сама решает проблему безработицы? Кто такие "люди-прочерки"? Какие навыки будут востребованы всегда и везде, независимо от рода деятельности? На эти и другие вопросы ответили эксперты портала HeadHunter Марина Хадина и Наталья Данина и старший научный сотрудник лаборатории интеллектуальных систем и структурного анализа НИУ ВШЭ Алексей Незнанов.
Эпизод подготовлен в партнерстве с порталом HeadHunter
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперты подкаста: Алексей Незнанов, Марина Хадина, Наталья Данина
Монтаж Андрея Темнова
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