Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Мы все умрём. Но это не точно
Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают и опасности, которыми могут грозить человечеству.
https://ria.ru/20200822/1576116848.html
Мы все умрём. Повсеместное внедрение систем распознавания лиц
Нейросети, которые распознают лица, призваны упростить жизнь: надёжный способ подтвердить личность, бесконтактный доступ, возможность быстро найти потерявшихся людей... Однако эти системы ошибаются, и их можно взломать. А кроме того, они позволяют следить одновременно за тысячами людей – и это власть, которой очень легко злоупотребить.
2020-08-22T12:00
2020-08-22T12:00
мы все умрём. но это не точно
подкаст
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576116828_0:0:635:357_1400x0_80_0_0_1a1e3102a60a49ef465ddaad78167eab.png
Мы все умрём. Повсеместное внедрение систем распознавания лиц
Нейросети, которые распознают лица, призваны упростить жизнь: надёжный способ подтвердить личность, бесконтактный доступ, возможность быстро найти потерявшихся людей... Однако эти системы ошибаются, и их можно взломать. А кроме того, они позволяют следить одновременно за тысячами людей – и это власть, которой очень легко злоупотребить.
Разобраться в этой теме помогал Евгений Бурнаев, кандидат физико-математических наук, руководитель научной группы и доцент Сколтеха.<em>Мы говорили на похожие темы в предыдущих выпусках – например, про <a href="https://ria.ru/20191214/1562369041.html">умные города</a> или про <a href="https://ria.ru/20190302/1551480063.html">искусственный интеллект как угрозу человечеству</a>.</em><strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://itunes.apple.com/ru/podcast/%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D1%83%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE/id1451487865?l=en&amp;mt=2" target="_blank">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9yc3Muc2ltcGxlY2FzdC5jb20vcG9kY2FzdHMvMTAwMjgvcnNz&amp;fbclid=IwAR3F-MvU4sxXyJFpfNPzl5ozPfNQDs5dpqDlR22yiGG1aby-IMBWkUVSDTI" target="_blank">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать <a href="https://music.yandex.ru/album/7045466" target="_blank">Яндекс.Музыка</a>, <a href="https://castbox.fm/channel/%D0%9C%D1%8B-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D1%83%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%BC.-%D0%9D%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-id2007038?country=ru" target="_blank">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/my-vse-umrem" target="_blank">SoundStream</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong><strong>Как и где бесплатно</strong> <strong><a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html" target="_blank">подписаться на подкасты</a></strong><br><strong>__________</strong><br> Эпизод подготовил Игорь Кривицкий<br> Эксперт подкаста Евгений Бурнаев<br> Монтаж Андрея Темнова<br> Помогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. <u><a href="https://ankt.cc/vRVx0k" target="_blank">Пройдите опрос</a></u> и расскажите о своих впечатлениях<br><strong>Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами:</strong> <strong><a href="https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3apodcasts@rian.ru" target="_blank">podcasts@rian.ru</a></strong>
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576116828_43:0:519:357_1400x0_80_0_0_bde21e112b108b2780c47c8379f92be6.png
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аудио, подкаст

Мы все умрём. Повсеместное внедрение систем распознавания лиц

12:00 22.08.2020
2
Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. Повсеместное внедрение систем распознавания лиц
12:00
Нейросети, которые распознают лица, призваны упростить жизнь: надёжный способ подтвердить личность, бесконтактный доступ, возможность быстро найти потерявшихся людей... Однако эти системы ошибаются, и их можно взломать. А кроме того, они позволяют следить одновременно за тысячами людей – и это власть, которой очень легко злоупотребить.
Разобраться в этой теме помогал Евгений Бурнаев, кандидат физико-математических наук, руководитель научной группы и доцент Сколтеха.
Мы говорили на похожие темы в предыдущих выпусках – например, про умные города или про искусственный интеллект как угрозу человечеству.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
__________
Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперт подкаста Евгений Бурнаев
Монтаж Андрея Темнова
Помогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
000000
Обсудить 0
Мы все умрём. Но это не точноПодкаст
Рекомендуем
Современный ледовый дворец открылся в Туле
Современный ледовый дворец открылся в Туле
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
Названы причины распространения коронавируса в США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко прибыл на полигон под Гродно, где пройдут военные учения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в Минске
Лукашенко обвинил Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в Белоруссии
Медицинский работник Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
В Липецкой области экспорт продукции АПК увеличился на 60%
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России за сутки выписали 5 817 человек после COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о плане цветной революции в Белоруссии
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве
В Москве выявили 690 новых случаев заражения коронавирусом
Школьница обедает в столовой
Тамбовщина досрочно обеспечит младшие классы бесплатным горячим питанием
Киев
Глава антикоррупционной прокуратуры Украины подал в отставку
Город Вильнюс
Премьер Литвы пообещал Тихановской поддержку
Патриарх Кирилл принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ
Патриарх запретил в служении иеромонаха Сергиевой лавры за участие в ДТП
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД Норвегии подтвердили высылку российского дипломата
Завод
Все рудники "Беларуськалия" работают в плановом режиме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:44Лукашенко обвинил Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в Белоруссии
11:44Лукашенко рассказал о передвижении войск НАТО к границам Белоруссии
11:42Слуцкий прокомментировал решение американского суда по делу россиянки
11:38Американское издание заявило о связи лидеров мятежа в Мали с Россией
11:26Навального доставили в клинику в Берлине
11:25Семья Навального сделает заявление о его состоянии в ближайшие дни
11:20Лукашенко заявил о плане цветной революции в Белоруссии
11:18В СК назвали основную версию взрыва в Ярославле
11:17Лукашенко поручил применить "самые жесткие меры" для защиты Белоруссии
11:13Названы причины распространения коронавируса в США
11:12Лукашенко прибыл на полигон под Гродно, где пройдут военные учения
11:08Эксперты оценили, как работа политтехнологов изменила образ Тихановской
11:00Пострадавшая в ЧП в Ярославле рассказала, как ее вытащили из-под плит
10:50В России за сутки умер 121 человек с COVID-19
10:48В Москве зафиксировали 687 новых случаев заражения коронавирусом
10:48В России выявили 4921 новый случай заражения коронавирусом
10:47В России за сутки выписали 6147 человек, переболевших COVID-19
10:47Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
10:46В небе над Японией зафиксировали падение неизвестного небесного тела
10:38При взрыве на заводе в свердловском Асбесте пострадали двое рабочих
Лента новостейМолния