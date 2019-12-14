Мы все умрём. Умные города

Вместе с Михаилом Алексеевским, руководителем Центра городской антропологии КБ "Стрелка", разбираемся, чем отличаются разные подходы к пониманию умного города, каждый ли человек сможет стать полноценным "смарт-гражданином", почему полноценный умный город сегодня создать как минимум затруднительно и какие из городов мира ближе всего подобрались к этому статусу.
Подкаст подготовлен при поддержке Youth Global Forum 2019.
Мы уже говорили на похожие темы в других выпусках – например, о переходе человечества к цифровому существованию в этом подкасте или о том, как и зачем государство переводит нас в "цифру", в подкасте "Как Вы это делаете?!".
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперты подкаста Михаил Алексеевский, Теодор ван дер Клау
Монтаж Андрея Темнова
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