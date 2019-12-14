Мы все умрём. Умные города

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Мы все умрём. Но это не точно Мы все умрём. Умные города

Город, который сам регулирует дорожное движение, сортирует мусор и заменяет обычные очереди электронными? Или город, который распознаёт ваше лицо по камерам и собирает данные о ваших покупках, гаджетах и передвижениях? И то, и другое – разные стороны концепции смарт-сити. Что придётся отдать за комфортный город в 21 веке?