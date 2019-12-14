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Мы все умрём. Но это не точно
Столкновение с астероидом, всемирный голод, восстание машин, эпидемия – новые сценарии апокалипсиса регулярно вызывают то панику, то любопытство. Какие из них станут реальностью, а какие – останутся любителям фантастики? Разбираемся вместе с экспертами.
2019-12-14T12:00+0300
https://ria.ru/20191214/1562369041.html
Мы все умрём. Умные города
https://cdn24.img.ria.ru/images/156238/03/1562380350_0:0:635:357_1036x0_80_0_0_1a191fa254990a4b0ffa50ebba36ad04.png
РИА Новости

Мы все умрём. Умные города

12:00 14.12.2019
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Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. Умные города
Вчера, 12:00
Город, который сам регулирует дорожное движение, сортирует мусор и заменяет обычные очереди электронными? Или город, который распознаёт ваше лицо по камерам и собирает данные о ваших покупках, гаджетах и передвижениях? И то, и другое – разные стороны концепции смарт-сити. Что придётся отдать за комфортный город в 21 веке?
Вместе с Михаилом Алексеевским, руководителем Центра городской антропологии КБ "Стрелка", разбираемся, чем отличаются разные подходы к пониманию умного города, каждый ли человек сможет стать полноценным "смарт-гражданином", почему полноценный умный город сегодня создать как минимум затруднительно и какие из городов мира ближе всего подобрались к этому статусу.
Подкаст подготовлен при поддержке Youth Global Forum 2019.
Мы уже говорили на похожие темы в других выпусках – например, о переходе человечества к цифровому существованию в этом подкасте или о том, как и зачем государство переводит нас в "цифру", в подкасте "Как Вы это делаете?!".
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперты подкаста Михаил Алексеевский, Теодор ван дер Клау
Монтаж Андрея Темнова
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