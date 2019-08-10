Мы все умрём. Переход человечества к цифровому существованию

В дополненной и виртуальной реальности можно легко и просто делать то, что в обычном мире затруднительно, долго или даже опасно. Более того, эти технологии со временем становятся всё более реалистичными: уже сегодня они не только создают картинку и звук, но реагируют на движения рук, ног, пальцев и всего тела, могут имитировать прикосновения, удары, изменения температуры… И скоро искусственная реальность может стать неотличима от настоящей.