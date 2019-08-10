Мы все умрём. Переход человечества к цифровому существованию

В дополненной и виртуальной реальности можно легко и просто делать то, что в обычном мире затруднительно, долго или даже опасно. Более того, эти технологии со временем становятся всё более реалистичными: уже сегодня они не только создают картинку и звук, но реагируют на движения рук, ног, пальцев и всего тела, могут имитировать прикосновения, удары, изменения температуры… И скоро искусственная реальность может стать неотличима от настоящей.
Смогут ли люди в будущем полностью перенести свою жизнь в виртуальное пространство? Будет ли виртуальное будущее похоже на "Матрицу"? Кто будет контролировать наше виртуальное окружение? И как будут обеспечиваться наши естественные биологические нужды? А смогут ли наши цифровые копии существовать и после нашей физической смерти? Разбирались вместе с Александром Капланом, доктором биологических наук, заведующим лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов МГУ.
Эпизод подготовлен в партнёрстве с проектом "Будущее время" благотворительного фонда "Система".
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперт подкаста Александр Каплан
Монтаж Андрея Темнова
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