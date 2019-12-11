Подать заявление в полицию, поступить в университет и записаться к врачу. Всё это — не выходя из дома. Благодаря технологиям улучшается качество жизни, но увеличиваются и риски. Какие данные и зачем уже сейчас собирает о нас государство? Могут ли их украсть мошенники? И как быть, если хочется оставаться в своей "аналоговой избушке"?

Паранойя — цена технологий? Как государство переводит нас в цифру

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Директор Департамента проектов цифровой трансформации Минкомсвязи России Олег Качанов на простых примерах объясняет, каким будет наше цифровое будущее. Как будет выглядеть электронный паспорт? Когда можно будет подать заявление в полицию онлайн, и сделает ли это её работу прозрачнее? Что защитит от вбросов на выборах? И когда в нашей стране не останется населенных пунктов без интернета?

Рассказывает Олег Качанов:

1:15 Департамент цифровой трансформации — что это такое?

2:20 Как повысить эффективность госуправления с помощью цифровых технологий: на понятных примерах

5:20 Когда во всех школах всех деревень появится интернет?

6:50 Одна медицинская карта на все больницы. Забудем о ругающихся тетушках в регистратуре?

7:40 На какие кружки мы ходили в школе, какие получали оценки, чем болели. Государство собирает досье или профиль?

8:40 "Нет федеральной бочки с данными": как обеспечивается их безопасность

11:35 Что такое Суперсервисы на Госуслугах и почему они так называются

13:50 Когда можно будет поступить в вуз не выходя из дома?

16:50 Врачебная тайна против цифровых данных: кто получит доступ?

18:00 Как ещё можно будет использовать цифровую подпись

21:30 "Вывести всё, что было в тени". Сделают ли электронные заявления работу полиции более прозрачной?

24:40 Чем цифровое заявление в прокуратуру на главу района отличается от бумажного

27:15 Электронный паспорт: какие функции и какие риски?

30:55 Без меня меня женили или как будут защищены данные электронного паспорта

35:40 "Аналоговая избушка". Что, если человек не хочет оставлять никаких цифровых следов

38:15 Видеонаблюдение и списки избирателей: что спасет от вбросов на выборах 2021 года

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.

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Эпизод монтировал Андрей Темнов

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