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Как вы это делаете?!
Наталья Лосева разговаривает с людьми, которые действуют. Гости подкаста не боятся совершать поступки, порою неоднозначные. Принимать непростые решения и брать на себя ответственность там, где другие не смогли.
2019-12-11T12:49+0300
https://ria.ru/20191211/1562243569.html
Паранойя — цена технологий? Как государство переводит нас в цифру
https://cdn22.img.ria.ru/images/156225/23/1562252372_3:0:638:357_1036x0_80_0_0_ea585eda98bbe1bbda30c4ab9260dd8c.png
РИА Новости

Паранойя — цена технологий? Как государство переводит нас в цифру

12:00 11.12.2019 (обновлено: 12:49 11.12.2019)
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Как вы это делаете?!
Паранойя — цена технологий? Как государство переводит нас в цифру
Вчера, 12:00
Подать заявление в полицию, поступить в университет и записаться к врачу. Всё это — не выходя из дома. Благодаря технологиям улучшается качество жизни, но увеличиваются и риски. Какие данные и зачем уже сейчас собирает о нас государство? Могут ли их украсть мошенники? И как быть, если хочется оставаться в своей "аналоговой избушке"?
Мы тоже хотим больше знать о наших слушателях и для этого составили опрос. Он не займет много времени, но поможет сделать подкасты лучше и интереснее.
Директор Департамента проектов цифровой трансформации Минкомсвязи России Олег Качанов на простых примерах объясняет, каким будет наше цифровое будущее. Как будет выглядеть электронный паспорт? Когда можно будет подать заявление в полицию онлайн, и сделает ли это её работу прозрачнее? Что защитит от вбросов на выборах? И когда в нашей стране не останется населенных пунктов без интернета?
Рассказывает Олег Качанов:
1:15 Департамент цифровой трансформации — что это такое?
2:20 Как повысить эффективность госуправления с помощью цифровых технологий: на понятных примерах
5:20 Когда во всех школах всех деревень появится интернет?
6:50 Одна медицинская карта на все больницы. Забудем о ругающихся тетушках в регистратуре?
7:40 На какие кружки мы ходили в школе, какие получали оценки, чем болели. Государство собирает досье или профиль?
8:40 "Нет федеральной бочки с данными": как обеспечивается их безопасность
11:35 Что такое Суперсервисы на Госуслугах и почему они так называются
13:50 Когда можно будет поступить в вуз не выходя из дома?
16:50 Врачебная тайна против цифровых данных: кто получит доступ?
18:00 Как ещё можно будет использовать цифровую подпись
21:30 "Вывести всё, что было в тени". Сделают ли электронные заявления работу полиции более прозрачной?
24:40 Чем цифровое заявление в прокуратуру на главу района отличается от бумажного
27:15 Электронный паспорт: какие функции и какие риски?
30:55 Без меня меня женили или как будут защищены данные электронного паспорта
35:40 "Аналоговая избушка". Что, если человек не хочет оставлять никаких цифровых следов
38:15 Видеонаблюдение и списки избирателей: что спасет от вбросов на выборах 2021 года
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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