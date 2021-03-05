Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210305/premiya-1600041751.html
Сенатор Цеков предложил отказаться от Нобелевской премии мира
Сенатор Цеков предложил отказаться от Нобелевской премии мира
Нобелевская премия мира политизирована, следует от нее отказаться, считает член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T11:08
2021-03-05T11:08
светлана тихановская
россия
грета тунберг
сергей цеков
алексей навальный
совет федерации рф
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155962/50/1559625091_0:1086:2049:2238_1920x0_80_0_0_51d5195331708cd91e23b2d8a8ac84c8.jpg
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Нобелевская премия мира политизирована, следует от нее отказаться, считает член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.В Нобелевский комитет (премия мира) поступило 329 кандидатур. Среди номинантов - экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская и российский блогер Алексей Навальный, шведская экоактивистка Грета Тунберг и бывший президент США Дональд Трамп.По мнению сенатора, премию мира отличает "крайняя политизированность, субъективный подход в соответствии со сложившейся на данный момент международной ситуацией".Кроме того, политик обратил внимание на практику двойных стандартов при выдвижении номинантов."В США и Европе можно набрать не одну сотню человек, таких как Тихановская и Навальный. Но там они нарушители закона, а здесь они преподносятся как "борцы за свободу", - подчеркнул он.Цеков также напомнил, что премию мира присуждали и президентам, которые в дальнейшем развязывали войны. В частности, такая история была с Бараком Обамой."Премия мира стала слишком политизированной, от нее следует отказаться", - сказал Цеков.По его мнению, похожая неоднозначная ситуация касается и премии по литературе.
https://ria.ru/20210130/premiya-1595231624.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155962/50/1559625091_0:946:2048:2482_1920x0_80_0_0_0b3d98fea729115eda20fd6495859266.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, россия, грета тунберг, сергей цеков, алексей навальный, совет федерации рф, сша

Сенатор Цеков предложил отказаться от Нобелевской премии мира

11:08 05.03.2021
 
© AP Photo / Patrick SemanskyМедаль лауреата Нобелевской премии
Медаль лауреата Нобелевской премии - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Нобелевская премия мира политизирована, следует от нее отказаться, считает член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
В Нобелевский комитет (премия мира) поступило 329 кандидатур. Среди номинантов - экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская и российский блогер Алексей Навальный, шведская экоактивистка Грета Тунберг и бывший президент США Дональд Трамп.
"Премия мира давно вызывает большие вопросы, поскольку эта премия не за успехи в области достижения мира, а за пристрастное, субъективное отношение к конкретным политикам", - сказал Цеков РИА Новости в пятницу.
По мнению сенатора, премию мира отличает "крайняя политизированность, субъективный подход в соответствии со сложившейся на данный момент международной ситуацией".
Кроме того, политик обратил внимание на практику двойных стандартов при выдвижении номинантов.
США и Европе можно набрать не одну сотню человек, таких как Тихановская и Навальный. Но там они нарушители закона, а здесь они преподносятся как "борцы за свободу", - подчеркнул он.
Цеков также напомнил, что премию мира присуждали и президентам, которые в дальнейшем развязывали войны. В частности, такая история была с Бараком Обамой.
"Премия мира стала слишком политизированной, от нее следует отказаться", - сказал Цеков.
По его мнению, похожая неоднозначная ситуация касается и премии по литературе.
Участники акции протеста против полицейского насилия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
30 января, 05:30
Движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира
 
Светлана ТихановскаяРоссияГрета ТунбергСергей ЦековАлексей НавальныйСовет Федерации РФСША
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23Сенатор блокировал кандидатуру директора ЦРУ из-за "Северного потока — 2"
05:05Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
04:44Блинкен обсудил с Пашиняном ситуацию в Армении и Нагорном Карабахе
04:24Недалеко от Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,3
04:20Кинолог развеял главные мифы о маленьких собаках
04:10Россиянам рассказали, как вести беседу с телефонными продавцами
03:41В Японском море эвакуировали всех рыбаков с горящего российского судна
03:38Врач рассказал, как долго заболевшие COVID-19 дети остаются заразны
03:35NI объяснил сближение России и Китая "предательством" Запада
03:32Диетолог рассказала, сколько блинов за раз можно съесть в Масленицу
03:27Источники назвали возможного кандидата для туристического полета на МКС
03:14Премьер Словакии жестко ответил на призыв отказаться от "Спутника V"
03:08Эксперт назвал шесть тем, с которыми надо быть осторожнее в соцсетях
03:08Переедание может привести к встрече с хирургом
03:03В Раде пообещали Зеленскому судьбу расстрелянного Чаушеску
03:02В Японском море загорелось российское судно с 30 рыбаками
02:15Байден продлил санкции против Ирана
02:09"ЕС рушится на глазах": британцы высказались о российской вакцине
01:24Юрист объяснил, когда вашу машину заберут за долги прежнего хозяина
01:17Ту-214ОН совершил первый полет в новом качестве, сообщил источник
Лента новостейМолния