https://ria.ru/20210305/premiya-1600041751.html

Сенатор Цеков предложил отказаться от Нобелевской премии мира

Сенатор Цеков предложил отказаться от Нобелевской премии мира

Нобелевская премия мира политизирована, следует от нее отказаться, считает член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T11:08

2021-03-05T11:08

2021-03-05T11:08

светлана тихановская

россия

грета тунберг

сергей цеков

алексей навальный

совет федерации рф

сша

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Нобелевская премия мира политизирована, следует от нее отказаться, считает член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.В Нобелевский комитет (премия мира) поступило 329 кандидатур. Среди номинантов - экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская и российский блогер Алексей Навальный, шведская экоактивистка Грета Тунберг и бывший президент США Дональд Трамп.По мнению сенатора, премию мира отличает "крайняя политизированность, субъективный подход в соответствии со сложившейся на данный момент международной ситуацией".Кроме того, политик обратил внимание на практику двойных стандартов при выдвижении номинантов."В США и Европе можно набрать не одну сотню человек, таких как Тихановская и Навальный. Но там они нарушители закона, а здесь они преподносятся как "борцы за свободу", - подчеркнул он.Цеков также напомнил, что премию мира присуждали и президентам, которые в дальнейшем развязывали войны. В частности, такая история была с Бараком Обамой."Премия мира стала слишком политизированной, от нее следует отказаться", - сказал Цеков.По его мнению, похожая неоднозначная ситуация касается и премии по литературе.

https://ria.ru/20210130/premiya-1595231624.html

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светлана тихановская, россия, грета тунберг, сергей цеков, алексей навальный, совет федерации рф, сша