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Названы самые популярные предметы на ЕГЭ в 2021 году

Названы самые популярные предметы на ЕГЭ в 2021 году

Профильная математика и обществознание стали самыми популярными предметами по выбору среди одиннадцатиклассников, подававших заявления на сдачу единого... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T17:13

2021-03-04T17:13

2021-03-04T18:36

социальный навигатор

сн_образование

россия

единый государственный экзамен (егэ)

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

общество

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Профильная математика и обществознание стали самыми популярными предметами по выбору среди одиннадцатиклассников, подававших заявления на сдачу единого государственного экзамена в 2021 году, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.В ведомстве напомнили, что в 2021 году выпускники, не планирующие поступление в вузы, будут проходить государственную итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена по русскому языку и математике. Выпускники текущего года, а также выпускники прошлых лет, планирующие поступление в вузы, будут сдавать ЕГЭ.Всего ЕГЭ и ГВЭ-11 в этом году намерены сдавать около 795 тысяч человек, что примерно соответствует количеству подавших заявления годом ранее.Отмечается, что биология в 2021 году впервые обогнала по популярности физику, эти предметы выбрали 153 тысячи и 151 тысяча участников соответственно. На ЕГЭ по истории зарегистрировались более 122 тысяч участников, на ЕГЭ по химии – более 106 тысяч человек. Продолжает расти популярность ЕГЭ по информатике - этот предмет выбрали почти 116 тысяч участников, что на 11 тысяч больше, чем в прошлом году. Более 62 тысяч человек планируют сдавать литературу, 21,5 тысячи – географию.Среди иностранных языков самым популярным остается английский язык, в этом году его намерены сдавать почти 106 тысяч участников. На ЕГЭ по немецкому языку зарегистрировались более 1,7 тысячи человек, французскому – более 1,1 тысячи человек, китайскому – 446 человек, испанскому – 335 человек.В 2021 году у выпускников еще есть возможность изменить выбранную форму экзаменов (ЕГЭ или ГВЭ) и перечень предметов.Основной период ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный – с 12 по 17 июля. ГВЭ-11 участники будут сдавать в основные сроки с 25 мая по 16 июня и в дополнительные – 13-17 июля и 3-15 сентября.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, россия, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество