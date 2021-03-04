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Названы самые популярные предметы на ЕГЭ в 2021 году
Названы самые популярные предметы на ЕГЭ в 2021 году
Профильная математика и обществознание стали самыми популярными предметами по выбору среди одиннадцатиклассников, подававших заявления на сдачу единого... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T17:13
2021-03-04T17:13
2021-03-04T18:36
социальный навигатор
сн_образование
россия
единый государственный экзамен (егэ)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Профильная математика и обществознание стали самыми популярными предметами по выбору среди одиннадцатиклассников, подававших заявления на сдачу единого государственного экзамена в 2021 году, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.В ведомстве напомнили, что в 2021 году выпускники, не планирующие поступление в вузы, будут проходить государственную итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена по русскому языку и математике. Выпускники текущего года, а также выпускники прошлых лет, планирующие поступление в вузы, будут сдавать ЕГЭ.Всего ЕГЭ и ГВЭ-11 в этом году намерены сдавать около 795 тысяч человек, что примерно соответствует количеству подавших заявления годом ранее.Отмечается, что биология в 2021 году впервые обогнала по популярности физику, эти предметы выбрали 153 тысячи и 151 тысяча участников соответственно. На ЕГЭ по истории зарегистрировались более 122 тысяч участников, на ЕГЭ по химии – более 106 тысяч человек. Продолжает расти популярность ЕГЭ по информатике - этот предмет выбрали почти 116 тысяч участников, что на 11 тысяч больше, чем в прошлом году. Более 62 тысяч человек планируют сдавать литературу, 21,5 тысячи – географию.Среди иностранных языков самым популярным остается английский язык, в этом году его намерены сдавать почти 106 тысяч участников. На ЕГЭ по немецкому языку зарегистрировались более 1,7 тысячи человек, французскому – более 1,1 тысячи человек, китайскому – 446 человек, испанскому – 335 человек.В 2021 году у выпускников еще есть возможность изменить выбранную форму экзаменов (ЕГЭ или ГВЭ) и перечень предметов.Основной период ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный – с 12 по 17 июля. ГВЭ-11 участники будут сдавать в основные сроки с 25 мая по 16 июня и в дополнительные – 13-17 июля и 3-15 сентября.
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социальный навигатор, сн_образование, россия, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости.
Профильная математика и обществознание стали самыми популярными предметами по выбору среди одиннадцатиклассников, подававших заявления на сдачу единого государственного экзамена в 2021 году, сообщает пресс-служба Рособрнадзора
.
В ведомстве напомнили, что в 2021 году выпускники, не планирующие поступление в вузы, будут проходить государственную итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена по русскому языку и математике. Выпускники текущего года, а также выпускники прошлых лет, планирующие поступление в вузы, будут сдавать ЕГЭ
.
Всего ЕГЭ и ГВЭ-11 в этом году намерены сдавать около 795 тысяч человек, что примерно соответствует количеству подавших заявления годом ранее.
"Самым массовым экзаменом остается ЕГЭ по русскому языку, его планируют сдавать почти 726 тысяч человек. Самым популярным предметом по выбору в 2021 году стала профильная математика, на нее зарегистрировалось почти 408 тысяч участников. Второй по популярности предмет по выбору – обществознание, его планируют сдавать около 356 тысяч участников", - говорится в сообщении.
Отмечается, что биология в 2021 году впервые обогнала по популярности физику, эти предметы выбрали 153 тысячи и 151 тысяча участников соответственно. На ЕГЭ по истории зарегистрировались более 122 тысяч участников, на ЕГЭ по химии – более 106 тысяч человек. Продолжает расти популярность ЕГЭ по информатике - этот предмет выбрали почти 116 тысяч участников, что на 11 тысяч больше, чем в прошлом году. Более 62 тысяч человек планируют сдавать литературу, 21,5 тысячи – географию.
Среди иностранных языков самым популярным остается английский язык, в этом году его намерены сдавать почти 106 тысяч участников. На ЕГЭ по немецкому языку зарегистрировались более 1,7 тысячи человек, французскому – более 1,1 тысячи человек, китайскому – 446 человек, испанскому – 335 человек.
В 2021 году у выпускников еще есть возможность изменить выбранную форму экзаменов (ЕГЭ или ГВЭ) и перечень предметов.
Основной период ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный – с 12 по 17 июля. ГВЭ-11 участники будут сдавать в основные сроки с 25 мая по 16 июня и в дополнительные – 13-17 июля и 3-15 сентября.