https://ria.ru/20210227/nemtsov-1599256215.html
Акции памяти Немцова завершились в Москве и Петербурге
Акции памяти Немцова завершились в Москве и Петербурге
Акции памяти убитого политика Бориса Немцова завершились в центре Москвы и в Петербурге, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T18:41
2021-02-27T18:41
2021-02-27T18:41
россия
борис немцов
алексей навальный
яблоко
николай сванидзе
григорий явлинский
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Акции памяти убитого политика Бориса Немцова завершились в центре Москвы и в Петербурге, передают корреспонденты РИА Новости.Акцию на месте гибели Немцова посетили несколько известных оппозиционных политиков, в частности основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, член СПЧ журналист Николай Сванидзе, муниципальный депутат Юлия Галямина, а также жена Алексея Навального Юлия Навальная и другие. На акции присутствовало много сотрудников прессы, в частности, пришел главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов.Люди начали приносить цветы в районе 11.00, хотя начало акции было анонсировано на 13.00. Рядом с Большим Москворецким мостом, где проходила акция, стояли волонтеры, раздававшие участникам акции памяти маски.Машины полиции стояли неподалеку, но правоохранители в происходившее не вмешивались. Единственный раз, когда к мосту пришел молодой человек в футболке с политическими лозунгами, полицейские подошли к нему, проверили документы и содержимое рюкзака и переписали его личные данные. При этом Красная площадь была закрыта на вход, на нее не пускали людей, полицейские на месте говорили, что это связано с мерами безопасности.Акция проходила преимущественно спокойно.Аналогичная акция прошла в субботу в Санкт-Петербурге, где цветы в память о Немцове возлагали у Соловецкого камня на Троицкой площади. Жители Петербурга зажигали свечи, у Соловецкого камня поставили несколько портретов Немцова.Троицкую площадь оцепили правоохранители, также были установлены металлические ограждения. На подходе к Соловецкому камню установили рамки металлоискателей, рядом с ними дежурили правоохранители. Вокруг площади можно было заметить полицейские автомобили.Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит ночью 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.
https://ria.ru/20210220/peskov-1598351807.html
https://ria.ru/20210206/nemtsov-1596343218.html
https://ria.ru/20201211/nemtsov-1588804225.html
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россия, борис немцов, алексей навальный, яблоко, николай сванидзе, григорий явлинский, санкт-петербург, общество
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости.
Акции памяти убитого политика Бориса Немцова
завершились в центре Москвы и в Петербурге, передают корреспонденты РИА Новости.
Акцию на месте гибели Немцова посетили несколько известных оппозиционных политиков, в частности основатель партии "Яблоко
" Григорий Явлинский
, член СПЧ журналист Николай Сванидзе
, муниципальный депутат Юлия Галямина
, а также жена Алексея Навального Юлия Навальная
и другие. На акции присутствовало много сотрудников прессы, в частности, пришел главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов.
Люди начали приносить цветы в районе 11.00, хотя начало акции было анонсировано на 13.00. Рядом с Большим Москворецким мостом, где проходила акция, стояли волонтеры, раздававшие участникам акции памяти маски.
Машины полиции стояли неподалеку, но правоохранители в происходившее не вмешивались. Единственный раз, когда к мосту пришел молодой человек в футболке с политическими лозунгами, полицейские подошли к нему, проверили документы и содержимое рюкзака и переписали его личные данные. При этом Красная площадь была закрыта на вход, на нее не пускали людей, полицейские на месте говорили, что это связано с мерами безопасности.
Акция проходила преимущественно спокойно.
Аналогичная акция прошла в субботу в Санкт-Петербурге
, где цветы в память о Немцове возлагали у Соловецкого камня на Троицкой площади. Жители Петербурга зажигали свечи, у Соловецкого камня поставили несколько портретов Немцова.
Троицкую площадь оцепили правоохранители, также были установлены металлические ограждения. На подходе к Соловецкому камню установили рамки металлоискателей, рядом с ними дежурили правоохранители. Вокруг площади можно было заметить полицейские автомобили.
Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России
, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит ночью 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.