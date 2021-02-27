https://ria.ru/20210227/nemtsov-1599256215.html

Акции памяти Немцова завершились в Москве и Петербурге

Акции памяти Немцова завершились в Москве и Петербурге

Акции памяти убитого политика Бориса Немцова завершились в центре Москвы и в Петербурге, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T18:41

2021-02-27T18:41

2021-02-27T18:41

россия

борис немцов

алексей навальный

яблоко

николай сванидзе

григорий явлинский

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Акции памяти убитого политика Бориса Немцова завершились в центре Москвы и в Петербурге, передают корреспонденты РИА Новости.Акцию на месте гибели Немцова посетили несколько известных оппозиционных политиков, в частности основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, член СПЧ журналист Николай Сванидзе, муниципальный депутат Юлия Галямина, а также жена Алексея Навального Юлия Навальная и другие. На акции присутствовало много сотрудников прессы, в частности, пришел главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов.Люди начали приносить цветы в районе 11.00, хотя начало акции было анонсировано на 13.00. Рядом с Большим Москворецким мостом, где проходила акция, стояли волонтеры, раздававшие участникам акции памяти маски.Машины полиции стояли неподалеку, но правоохранители в происходившее не вмешивались. Единственный раз, когда к мосту пришел молодой человек в футболке с политическими лозунгами, полицейские подошли к нему, проверили документы и содержимое рюкзака и переписали его личные данные. При этом Красная площадь была закрыта на вход, на нее не пускали людей, полицейские на месте говорили, что это связано с мерами безопасности.Акция проходила преимущественно спокойно.Аналогичная акция прошла в субботу в Санкт-Петербурге, где цветы в память о Немцове возлагали у Соловецкого камня на Троицкой площади. Жители Петербурга зажигали свечи, у Соловецкого камня поставили несколько портретов Немцова.Троицкую площадь оцепили правоохранители, также были установлены металлические ограждения. На подходе к Соловецкому камню установили рамки металлоискателей, рядом с ними дежурили правоохранители. Вокруг площади можно было заметить полицейские автомобили.Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит ночью 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.

https://ria.ru/20210220/peskov-1598351807.html

https://ria.ru/20210206/nemtsov-1596343218.html

https://ria.ru/20201211/nemtsov-1588804225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, борис немцов, алексей навальный, яблоко, николай сванидзе, григорий явлинский, санкт-петербург, общество