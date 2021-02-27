Президент Армении отказался утвердить отставку начальника Генштаба

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян не утвердил отставку начальника Генштаба Оника Гаспаряна, сообщила пресс-служба администрации главы государства.Там отмечается, что президент не поддерживает никакую политическую силу и принимает решения, руководствуясь исключительно национальными интересами."Бесспорно, что вооруженные силы должны оставаться нейтральными в политических вопросах. Очевидно, что в связи с войной личный состав вооруженных сил более, чем когда-либо, нуждается во всеобщей поддержке и внимании. Решение проблем кадрового состава армии является приоритетным, им нельзя пренебрегать ни в коем случае", — заявила пресс-служба.Пашинян, в свою очередь, заявил, что вновь потребует от президента отправить в отставку Гаспаряна."Уважаемые соотечественники, президент принял решение вернуть с возражениями в аппарат премьер-министра проект указа об отставке начальника Генерального штаба. Это решение не способствует урегулированию сложившейся ситуации. Я вновь в установленном порядке направлю президенту ходатайство об отставке начальника Генштаба, ожидая его подписания. Остальное, как договаривались, на площади Республики", — сказал премьер.Отправить главу Генштаба в отставку требовал премьер-министр Никол Пашинян. По конституции, премьер может направить президенту ходатайство об увольнении представителя высшего командного состава, а у того есть право вернуть этот акт со своими возражениями. Если глава правительства эти возражения не примет, то президент должен подписать указ или обратиться в Конституционный суд. Если он не выполнит эти требования, указ вступит в силу автоматически.Очередной политический кризис разгорелся в Армении после того, как 24 февраля Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах "Искандер".Армия, в свою очередь, потребовала отставки самого Пашиняна. Премьер назвал происходящее попыткой госпереворота, пообещал уволить главу Генштаба и призвал своих сторонников выходить на улицы. На улицы вышла и оппозиция, которая соорудила у здания парламента баррикады и разбила палаточный лагерь. Представители оппозиции заявляют, что не настроены на переговоры с властью, и требуют отставки премьер-министра.Популярность Пашиняна сильно снизилась после того, как 10 ноября он подписал соглашение с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Тогда Армения передала Азербайджану контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.
Оппозиция овациями встречает новость от отказе президента увольнять главу Генштаба
Оппозиция в Ереване встретила овациями новость об отказе президента увольнять по требованию Пашиняна главу генштаба
2021-02-27T17:02
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Военные против Пашиняна: новая волна протестов в Армении
В Ереване второй день продолжаются акции протеста. Митингующие требуют немедленной отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Они разбили палатки у здания парламента на проспекте Баграмяна в Ереване. Оппозиционеры заявили, что не покинут улицы, пока глава правительства не уйдет с поста.
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Президент АрменииАрмен Саркисян не утвердил отставку начальника Генштаба Оника Гаспаряна, сообщила пресс-служба администрации главы государства.
"Президент республики в рамках своих конституционных полномочий вернул проект указа с возражениями. <…> Обобщая мнения юристов и экспертов, можно сделать вывод, что проект указа в корне противоречит конституции", — говорится в сообщении.
Там отмечается, что президент не поддерживает никакую политическую силу и принимает решения, руководствуясь исключительно национальными интересами.
"Бесспорно, что вооруженные силы должны оставаться нейтральными в политических вопросах. Очевидно, что в связи с войной личный состав вооруженных сил более, чем когда-либо, нуждается во всеобщей поддержке и внимании. Решение проблем кадрового состава армии является приоритетным, им нельзя пренебрегать ни в коем случае", — заявила пресс-служба.
Пашинян, в свою очередь, заявил, что вновь потребует от президента отправить в отставку Гаспаряна.
"Уважаемые соотечественники, президент принял решение вернуть с возражениями в аппарат премьер-министра проект указа об отставке начальника Генерального штаба. Это решение не способствует урегулированию сложившейся ситуации. Я вновь в установленном порядке направлю президенту ходатайство об отставке начальника Генштаба, ожидая его подписания. Остальное, как договаривались, на площади Республики", — сказал премьер.
Отправить главу Генштаба в отставку требовал премьер-министр Никол Пашинян. По конституции, премьер может направить президенту ходатайство об увольнении представителя высшего командного состава, а у того есть право вернуть этот акт со своими возражениями. Если глава правительства эти возражения не примет, то президент должен подписать указ или обратиться в Конституционный суд. Если он не выполнит эти требования, указ вступит в силу автоматически.
Очередной политический кризис разгорелся в Армении после того, как 24 февраля Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах "Искандер".
Армия, в свою очередь, потребовала отставки самого Пашиняна. Премьер назвал происходящее попыткой госпереворота, пообещал уволить главу Генштаба и призвал своих сторонников выходить на улицы.
На улицы вышла и оппозиция, которая соорудила у здания парламента баррикады и разбила палаточный лагерь. Представители оппозиции заявляют, что не настроены на переговоры с властью, и требуют отставки премьер-министра.
Популярность Пашиняна сильно снизилась после того, как 10 ноября он подписал соглашение с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Тогда Армения передала Азербайджану контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.
Генштаб Вооруженных сил Армении в четверг потребовал отставки Никола Пашиняна. Глава кабмина назвал случившееся попыткой переворота и призвал тех, кто его поддерживает, собраться у здания правительства.
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Генштаб Вооруженных сил Армении в четверг потребовал отставки Никола Пашиняна. Глава кабмина назвал случившееся попыткой переворота и призвал тех, кто его поддерживает, собраться у здания правительства.
Противникам Пашинян пригрозил арестами: "У грабивших народ нет возможности вернуться к власти… Если кто-то перейдет границы политических заявлений, будет арестован. Конец бархату", — заявил премьер, пришедший к власти после "бархатной революции".
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Противникам Пашинян пригрозил арестами: "У грабивших народ нет возможности вернуться к власти… Если кто-то перейдет границы политических заявлений, будет арестован. Конец бархату", — заявил премьер, пришедший к власти после "бархатной революции".
Пашинян напомнил, что предлагал рассмотреть возможность проведения внеочередных парламентских выборов, но оппозиция воспользовалась этим, чтобы радикализировать ситуацию, поэтому вопрос снят с повестки.
9 из 14
Пашинян напомнил, что предлагал рассмотреть возможность проведения внеочередных парламентских выборов, но оппозиция воспользовалась этим, чтобы радикализировать ситуацию, поэтому вопрос снят с повестки.
Генштаб Вооруженных сил Армении в четверг потребовал отставки Никола Пашиняна. Глава кабмина назвал случившееся попыткой переворота и призвал тех, кто его поддерживает, собраться у здания правительства.
Противникам Пашинян пригрозил арестами: "У грабивших народ нет возможности вернуться к власти… Если кто-то перейдет границы политических заявлений, будет арестован. Конец бархату", — заявил премьер, пришедший к власти после "бархатной революции".
Пашинян напомнил, что предлагал рассмотреть возможность проведения внеочередных парламентских выборов, но оппозиция воспользовалась этим, чтобы радикализировать ситуацию, поэтому вопрос снят с повестки.
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