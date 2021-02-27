"Нужна повестка". МИД Армении оценил перспективы диалога с Азербайджаном
11:58 27.02.2021 (обновлено: 12:03 27.02.2021)
ЕРЕВАН, 27 фев – РИА Новости. Ереван не отказывается от диалога с Баку, но нужна соответствующая атмосфера, формирование повестки, сказал в интервью РИА Новости министр иностранных дел Армении Ара Айвазян.
"Мы никогда не отказываемся от встреч. Однако любая встреча, если она не организовывается лишь с целью констатации ее проведения, должна соответствовать неким критериям. В первую очередь речь идет о создании соответствующей атмосферы, о формировании конкретной повестки", - сказал Айвазян, отвечая на вопрос, возможна ли встреча с главой МИД Азербайджана и ведутся ли переговоры об организации встречи лидеров двух стран.
По его словам, не менее важно, чтобы встречи проходили "при наличии договороспособности у другой стороны".
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов к нормализации отношении с Ереваном, не исключает подписания мирного договора. Он сообщил, что у него не было контактов с премьер-министром Армении Николом Пашиняном после трехсторонней встречи в Москве в январе 2021 года.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Боевые действия в Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года, эскалация конфликта привела к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
10 ноября 2020, 13:57ИнфографикаПеремирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия