https://ria.ru/20210227/dialog-1599215795.html

"Нужна повестка". МИД Армении оценил перспективы диалога с Азербайджаном

"Нужна повестка". МИД Армении оценил перспективы диалога с Азербайджаном

Ереван не отказывается от диалога с Баку, но нужна соответствующая атмосфера, формирование повестки, сказал в интервью РИА Новости министр иностранных дел... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T11:58

2021-02-27T11:58

2021-02-27T12:03

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ЕРЕВАН, 27 фев – РИА Новости. Ереван не отказывается от диалога с Баку, но нужна соответствующая атмосфера, формирование повестки, сказал в интервью РИА Новости министр иностранных дел Армении Ара Айвазян.По его словам, не менее важно, чтобы встречи проходили "при наличии договороспособности у другой стороны".Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов к нормализации отношении с Ереваном, не исключает подписания мирного договора. Он сообщил, что у него не было контактов с премьер-министром Армении Николом Пашиняном после трехсторонней встречи в Москве в январе 2021 года.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.Боевые действия в Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года, эскалация конфликта привела к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Читайте полный текст интервью Ары Айвазяна >>

https://ria.ru/20210120/karabakh-1593917577.html

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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