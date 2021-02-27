https://ria.ru/20210227/ayvazyan-1599204112.html

Ара Айвазян: Ереван никогда не отказывается от встреч с Баку

Ара Айвазян: Ереван никогда не отказывается от встреч с Баку

Глава МИД Армении Ара Айвазян рассказал в интервью РИА Новости о развитии российско-армянских отношений, позиции Еревана по статусу Карабаха, а также о том,... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T12:00

2021-02-27T12:00

2021-02-27T12:00

ситуация в нагорном карабахе

ситуация в армении

ара айвазян

нагорный карабах

азербайджан

армения

интервью - авторы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599202885_0:0:2888:1626_1920x0_80_0_0_96ac3951ff78f904499890701bb053d5.jpg

Глава МИД Армении Ара Айвазян рассказал в интервью РИА Новости о развитии российско-армянских отношений, позиции Еревана по статусу Карабаха, а также о том, готова ли Армения к переговорам с Азербайджаном. С учетом градуса двустороннего армяно-азербайджанского конфликта и ситуации в Карабахе в наиболее острых фрагментах этого интервью РИА Новости публикует и позицию Азербайджана. Интервью с министром было запрошено еще в январе, до разразившегося на днях внутриполитического конфликта в Армении. Ответы на вопросы РИА Новости поступили в пятницу.– Каким Ереван видит в дальнейшем статус Карабаха, и в рамках какого переговорного формата он должен определяться: Россия-Армения-Азербайджан или все же с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ? Рассматривает ли Ереван вариант признания Карабаха как независимого государства в границах, заявленных в соглашении от 9 ноября?– Предметом трехстороннего заявления от 9 ноября является прекращение огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта, а также размещение в Арцахе российских миротворцев. Это заявление по сути очерчивает имеющееся на момент его принятия положение дел с пониманием того, что вопрос окончательного политического урегулирования нагорнокарабахского конфликта не разрешен. Исходим из того, что исключительно посредством переговоров можно выйти на решение, которое будет учитывать права всех и принесет мир и стабильность на Южный Кавказ. И в основе такого урегулирования должно в первую очередь лежать определение статуса Арцаха (Нагорного Карабаха).Сущностью нагорнокарабахского конфликта является вопрос права народа Арцаха на самоопределение. Это право не может быть подавлено или заморожено с помощью силы. Армения выступала и будет в дальнейшем выступать с позиций признания прав народа Арцаха на самоопределение и безопасность. Ни при каком статусе и ни при каких условиях Арцах не может находиться под юрисдикцией Азербайджана. Последняя агрессия еще раз подтвердила, что Арцах в составе Азербайджана будет означать Арцах без армян. Мы все помним этнические чистки, организованные в конце 1980-х и начале 1990-х годов в крупных городах Азербайджана, которые не имели непосредственной связи с Нагорным Карабахом. 27 февраля исполняется 33-я годовщина трагических событий резни армянского населения города Сумгаит, совершенной при участии властей Азербайджана. События в Сумгаите и последовавшие погромы в Баку, проходившие под лозунгом "Слава героям Сумгаита", а также военные преступления и массовые зверства, совершенные во время 44-дневной войны азербайджанской армией на оккупированных территориях Арцаха, в частности в Гадрутском районе, являются наглядным подтверждением, что только реализация права на самоопределение способна обеспечить жизнь и безопасность армянского населения на своей исторической родине.Относительно формата урегулирования мы неоднократно заявляли, что сопредседательство Минской группы ОБСЕ – это единственный формат, имеющий международный мандат, в рамках которого должно быть достигнуто окончательное политическое решение конфликта. В этой связи наша позиция неизменна – ключевы е вопросы мирного урегулирования на сегодняшний день не решены. Это полностью совпадает с мнением стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которое было четко обозначено также и в заявлении от 3 декабря 2020 года.Агрессия против Арцаха, использование силы как метода решения конфликта – это вызов всему мировому сообществу, а также подрыв посреднических усилий и авторитета сопредседателей – постоянных членов Совета безопасности ООН. Мы искренне надеемся, что сопредседатели на практике подтвердят свой мандат и эффективно возглавят мирный процесс.Что касается признания Арцаха как независимого государства со стороны Армении, то Ереван остается приверженным переговорному процессу. На сегодняшний день в нашей повестке стоит именно вопрос возобновления процесса мирного урегулирования, в результате которого будет возможно обеспечить выход на долгосрочную безопасность и стабильность в нашем регионе. (Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вопрос о статусе Карабаха "должен выйти из повестки", поскольку "поднимать этот вопрос – означает служить не миру, а конфронтации").– Возможна ли ваша встреча с главой МИД Азербайджана? Ведутся ли переговоры об организации встречи лидеров двух стран?– Мы никогда не отказываемся от встреч. Однако, любая встреча, если она не организуется лишь с целью констатации ее проведения, должна соответствовать неким критериям. В первую очередь, речь идет о создании соответствующей атмосферы, о формировании конкретной повестки, и, что не менее важно, она должна проходить при наличии договороспособности у другой стороны.– Какие работы ведутся с российскими миротворцами, Международным комитетом Красного Креста и властями Азербайджана по поиску без вести пропавших и передаче тел погибших? Когда, по вашим прогнозам, может завершиться процесс обмена военнопленными, есть ли точные данные о количестве пленных с двух сторон?– Обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами предусмотрен трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года. В этом направлении на национальном уровне ведется скоординированная межведомственная работа. Армения выполнила свои обязательства по передаче военнопленных по принципу "всех на всех". В противопоставление этому Азербайджан создает искусственные и необоснованные препятствия для незамедлительного возвращения армянских военнопленных и удерживаемых гражданских лиц. Азербайджанская сторона манипулирует списком армянских пленных и отказывается признавать факт удержания в плену армянских военнослужащих и гражданских лиц. Более того, официальный Баку против некоторых военнопленных фабрикует уголовные дела по вымышленным обвинениям.Подобное поведение Азербайджана не только противоречит нормам международного гуманитарного права, но также является непосредственным нарушением положения трехстороннего заявления, тем самым ставя под вопрос реализацию ее положений в целом. (Президент Азербайджана заявил ранее, что Баку передал Еревану всех военнопленных, а "остающиеся сейчас – это диверсанты").Скорейшее и безопасное возвращение всех военнопленных является приоритетом. В данном вопросе мы высоко ценим усилия Российской Федерации как ответственного и беспристрастного посредника в вопросе полноценного выполнения договоренности о возвращении военнопленных. Благодаря совместным усилиям стало возможным возвращение на родину части армянских пленных. Дальнейшее затягивание решения данного гуманитарного вопроса, конечно, не только усугубляет боль армянского общества, но представляет собой прямой вызов как Российской Федерации, в качестве гаранта выполнения трехстороннего заявления от 9 ноября, так и международному сообществу в целом.– Как Армения относится к тому, что в совместном центре по контролю над перемирием присутствуют турецкие военные? Обсуждался ли вопрос вовлечения армянской стороны в работу этого центра?– Негативная роль Анкары в нагорнокарабахском конфликте, и особенно в последней агрессии, очевидна. Это, в первую очередь, относится к переброске и активному участию террористов и боевиков из подконтрольных Турции регионов Ближнего Востока, военно-техническому содействию Азербайджану в войне против Арцаха, а также неприкрытому подрыву трех договоренностей о прекращении огня, предшествовавших совместному заявлению от 9 ноября.Ожидаем более адресного воздействия международного сообщества в интересах достижения того, чтобы Турция пересмотрела свое откровенно агрессивное отношение к Армении и армянскому народу.– Допустима ли для Еревана активная вовлеченность Турции в переговорный процесс по Карабаху?– В переговорном процессе могут участвовать стороны конфликта и международные посредники – сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Турция же, которая неприкрыто спонсировала деятельность ближневосточных террористов в Арцахе, а также задействовала свой военный персонал и боевые беспилотники против мирного населения Арцаха, уже воочию показала не только степень своей вовлеченности в конфликт, но и ее совершенную отдаленность от переговорного процесса.– Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что в совместном заявлении от 9 ноября есть "тонкости, содержащие проблематичные вопросы", и вокруг них и "вокруг всех этих вопросов ведется активная дипломатическая работа". Означает ли это, что Ереван намерен пересмотреть некоторые положения заявления от 9 ноября? Удается ли согласовать проблемные вопросы, в том числе по обмену пленными?– Армения строго придерживается принципа выполнения сторонами всех положений заявления от 9 ноября 2020 года. С целью обсуждения вопросов, связанных с выполнением условий заявления, на национальном уровне были сформированы межведомственные комиссии. Возникающие на определенных этапах вопросы обсуждаются в рабочем порядке. Мы намерены и в дальнейшем придерживаться данного подхода в реализации трехстороннего заявления.Однако по ряду вопросов мы наблюдаем явное нежелание азербайджанской стороны выполнять договоренности, налицо произвольная интерпретация положений трехстороннего заявления, в том числе и по части положения об обмене военнопленных и других удерживаемых лиц. (Баку ранее заявлял, что пункты соглашения по Карабаху в целом выполняются, для реализации некоторых моментов нужно время).– Ереван неоднократно заявлял о присутствии в зоне конфликта иностранных наемников, воюющих в составе ВС Азербайджана. Остается ли проблема актуальной после завершения военных действий? Может ли Ереван предъявить доказательства присутствия в Карабахе наемников из Сирии, и сохраняется ли в связи с этим угроза для региона?– С целью вовлечения в военные действия против Арцаха Азербайджаном и Турцией были переброшены в зону конфликта иностранные боевики-террористы – этот факт был подтвержден нашими международными партнерами и в первую очередь странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ на самом высоком уровне.На территории Арцаха были задержаны иностранные боевики, которые дали признательные показания. Уголовные дела переданы в соответствующие судебные инстанции.Факт наличия на стороне Азербайджана иностранных боевиков признан также рядом авторитетных международных организаций. В заявлении рабочей группы ООН по вопросу об использовании наемников от 11 ноября 2020 года говорится, что переброшенные в регион наемники связаны с вооруженными террористическими группировками, причастными к совершению военных преступлений и серьезных нарушений прав человека во время сирийского конфликта. В заявлении однозначно отображена роль Турции в переброске иностранных наемников.Все иностранные наемники, переброшенные Турцией и Азербайджаном в зону нагорнокарабахского конфликта, должны быть незамедлительно и полностью выведены из региона. Решение руководства Азербайджана превратить свою страну в турецкий сателлит и очаг терроризма является серьезной угрозой не только для региональной, но и для международной безопасности. (Баку, со своей стороны, обвинял Ереван во вовлечении наемников в военные действия в Карабахе. В частности, Азербайджан заявлял о наличии у Баку фото и видеодокументов, подтверждающих использование Ереваном "наемников", в том числе из Франции, Ливана, Канады, Грузии и США).– На каком уровне сейчас находятся армяно-российские отношения? Видите ли вы необходимость укрепления двусторонних связей?– Союзнический характер армяно-российских межгосударственных отношений уже предопределяет постоянную, непрерывную работу в плане их дальнейшего упрочения и адаптации к современным реалиям, обусловленным как временем, так и развитиями, которые мы имеем на региональном и глобальном уровнях. Мы намерены эту работу проводить в согласованном ключе, исходя из необходимости обеспечения коренных интересов народов наших стран. Естественно, прочным основанием для этой работы всегда являлась и будет являться дружба народов наших стран. Очевидно, что соответствующее развитие в армяно-российских отношениях будет затрагивать не только одну отдельно взятую сферу взаимодействия, но и другие области, которые всецело вовлечены в повестку нашего союзнического сотрудничества.Эту работу мы намерены проводить в рамках имеющихся у нас межгосударственных механизмов взаимодействия. Речь идет и о межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, и о межпарламентском диалоге в рамках большой комиссии и соответствующих профильных комитетов, это также работа в рамках военно-технической комиссии и в других форматах. Естественно, все это будет продвигаться при активной координирующей роли внешнеполитических ведомств наших стран.Хочу особо подчеркнуть важность интенсивного диалога, который мы ведем и намерены наращивать на уровне дипломатических служб Армении и России.

https://ria.ru/20210217/karabakh-1597769470.html

https://ria.ru/20210226/dogovor-1599059314.html

https://ria.ru/20210222/karabakh-1598541262.html

https://ria.ru/20210226/armeniya-1599097895.html

https://ria.ru/20201019/karabakh-1580094071.html

https://ria.ru/20210222/arutyunyan-1598332691.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в армении, ара айвазян, нагорный карабах, азербайджан, армения, интервью - авторы