Алиев не исключил подписания мирного договора с Арменией
11:30 26.02.2021 (обновлено: 12:12 26.02.2021)
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЖурналисты во время пресс-конференции президента Азербайджана Ильхама Алиева в Баку
БАКУ , 26 фев - РИА Новости. Баку готов к нормализации отношении с Ереваном, не исключает подписания мирного договора, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции для зарубежной прессы.
По его словам, если Ереван не будет "хитрить и обманывать", то Баку "готов к укреплению контактов" с Арменией.
"Конечно же, если все пойдет именно так, как мы думаем, мы не исключаем на каком-то этапе и подписания мирного договора, потому что де-факто заявление от 10 ноября (прошлого года - Прим. ред.) - это по существу и есть мирный договор", - заявил Алиев.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
10 ноября 2020, 13:57ИнфографикаПеремирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия