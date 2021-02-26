https://ria.ru/20210226/dogovor-1599059314.html

Алиев не исключил подписания мирного договора с Арменией

Алиев не исключил подписания мирного договора с Арменией

Баку готов к нормализации отношении с Ереваном, не исключает подписания мирного договора, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции для... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T11:30

2021-02-26T11:30

2021-02-26T12:12

ильхам алиев

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ , 26 фев - РИА Новости. Баку готов к нормализации отношении с Ереваном, не исключает подписания мирного договора, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции для зарубежной прессы.По его словам, если Ереван не будет "хитрить и обманывать", то Баку "готов к укреплению контактов" с Арменией.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире