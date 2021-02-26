https://ria.ru/20210226/son-1598983166.html

Помочь мозгу. Ученые описали простой способ повысить работоспособность

Помочь мозгу. Ученые описали простой способ повысить работоспособность

Более 40 процентов россиян трудоспособного возраста спят меньше семи-восьми часов в сутки. Недосып может обернуться серьезными неполадками со здоровьем:... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T08:00

2021-02-26T08:00

2021-02-26T10:19

наука

александр калинкин

михаил полуэктов

земля

инсульт

инфаркты

биология

здоровье

мгу имени м. в. ломоносова

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Альфия Еникеева. Более 40 процентов россиян трудоспособного возраста спят меньше семи-восьми часов в сутки. Недосып может обернуться серьезными неполадками со здоровьем: инфарктами, инсультами и депрессией. Решение — небольшой перерыв на дневной сон. Как показывают исследования, это не только заряжает энергией, но и значительно улучшает умственные способности. Правда, надо придерживаться нескольких важных правил. Умный "тихий час"В 2015 году психологи из Мичиганского университета (США) наблюдали за добровольцами в возрасте от 18 до 50 лет. И заметили: у тех, кто во время рабочего дня имеет возможность недолго вздремнуть, в среднем более высокая производительность труда. Они лучше выполняют задания и проявляют больше упорства в поиске решений. Поставленные перед ними задачи на первый взгляд казались простыми. Однако в действительности решить их было очень трудно, а иногда вообще невозможно. К концу трудового дня (а компьютерное тестирование имитировало офисную работу) участники, у которых был только перерыв на обед, чувствовали себя разочарованными, тревожились и не хотели продолжать эксперимент — по-научному, демонстрировали пониженную устойчивость к фрустрации. А вот те, кто после обеда немного поспал, энергично и с хорошим настроением снова брались за сложные задания. Никаких психических проблем и нарушений ночного сна у добровольцев не было — об этом они заранее сообщили в специальных анкетах. А значит, решили исследователи, кратковременный перерыв на дневной сон положительно влияет на эмоциональное состояние и работоспособность. Для нанимателей это важный фактор, главное — подтвердить выводы на большей выборке: в эксперименте американских ученых участвовало всего 40 человек. Короткий сон"Исследования, показавшие, что короткий дневной сон хорошо влияет на работу мозга, проводили не раз. Во время некоторых экспериментов у испытуемых даже повышалась производительность труда за счет улучшения разных аспектов умственной деятельности — внимания, запоминания, обучаемости и других характеристик. Когда мы спим, так называемые когнитивные функции восстанавливаются. Это человек ощущает каждое утро и в меньшей степени — после дневного сна", — рассказал РИА Новости Михаил Полуэктов, заведующий отделением медицины сна, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета.Однако спать днем, по мнению исследователей, нужно не дольше получаса. "Когда испытуемые выходят за рамки тридцати минут, то показатели когнитивных функций у них, наоборот, снижаются. После получаса сон так углубляется, что из него сложно "вынырнуть", — это так называемый эффект инерции. То есть человек какое-то время не может окончательно проснуться. Соответственно, память и внимание работают не лучше, а хуже, чем до засыпания", — объяснил ученый. Не всем во благо"Кратковременный дневной сон действительно улучшает когнитивные функции, но у людей здоровых, — говорит Александр Калинкин, руководитель центра медицины сна МНОЦ МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Европейского общества исследователей сна (ESRS). — Поэтому нельзя просто сказать: дневной сон полезен. Желание подремать днем — часто симптом нарушения ночного сна. Конечно, у таких пациентов после короткой "сиесты" ненадолго укрепляются умственные способности. Но с глобальной точки зрения для них это только хуже". По словам ученого, если взрослый спит ночью от семи до девяти часов, то дополнительный сон в светлое время суток ему не нужен. Тяга вздремнуть в этом случае может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем. "Обычно это связано с фрагментацией сна за счет самых распространенных нарушений — храпа, остановки дыхания (так называемое апноэ), синдрома беспокойных ног и многих других. Сейчас их описано больше 80 типов, — продолжает эксперт. — При избыточной сонливости, которая перерастает в дневной сон, прогноз у людей с такими отклонениями неблагоприятный. В частности, доказано, что апноэ ведет к повышению артериального давления, нарушению ритма сердца. Это и фактор развития инфарктов и инсультов в ночное время, и высокие риски онкологических заболеваний. Дневная сонливость, по сути, — маркер массы болезней: от сахарного диабета до депрессивных расстройств". Эпидемия недосыпанияЗа последние сто лет люди в среднем стали спать на два часа меньше, а в мегаполисах и вовсе ограничиваются максимум шестью часам в сутки. По данным социологической компании IPSOS, хорошо высыпаются только 49 процентов жителей Земли. Лучше всего дела у индийцев: 68 процентов спят достаточное количество времени. Хуже всего — у граждан Южной Кореи: только 35 процентов не жалуются на недостаток сна. В России таких 53 процента.Это примерно совпадает и с оценками отечественных исследователей. "Мы недавно завершили большое исследование: опросили более пяти тысяч человек из 331 населенного пункта страны. Оказалось, избыточная дневная сонливость наблюдается у 40,9 процента населения. Причем, чаще всего у молодых — от 20 до 35 лет. Вот им дневной сон во благо, но не дольше 30 минут. Иначе, как правило, вечером сложнее заснуть, соответственно, нарушается ночной сон. Получается замкнутый круг: человек плохо спит ночью и мучается от сонливости днем", — говорит Александр Калинкин. Глобальное недосыпание, полагает он, может привести к росту заболеваемости огромным количеством недугов — от сердечно-сосудистых болезней до рака и диабета. Компенсация ночного сна коротким дневным — одно из решений проблемы. Но, конечно, в идеале всем взрослым лучше нормально спать по ночам — не меньше семи часов.

https://ria.ru/20210126/son-1594532819.html

https://ria.ru/20200827/son-1576363182.html

https://ria.ru/20200723/1574757799.html

https://ria.ru/20200506/1571015480.html

земля

южная корея

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр калинкин, михаил полуэктов, земля, инсульт, инфаркты, биология, здоровье, мгу имени м. в. ломоносова, мичиганский университет, южная корея, сша, сон