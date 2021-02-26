Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь
Наука
https://ria.ru/20210226/son-1598983166.html
Помочь мозгу. Ученые описали простой способ повысить работоспособность
Помочь мозгу. Ученые описали простой способ повысить работоспособность
Более 40 процентов россиян трудоспособного возраста спят меньше семи-восьми часов в сутки. Недосып может обернуться серьезными неполадками со здоровьем:... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T08:00
2021-02-26T10:19
наука
александр калинкин
михаил полуэктов
земля
инсульт
инфаркты
биология
здоровье
мгу имени м. в. ломоносова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572541468_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_98c597fa9067d31718a8e2fb53a9b22a.jpg
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Альфия Еникеева. Более 40 процентов россиян трудоспособного возраста спят меньше семи-восьми часов в сутки. Недосып может обернуться серьезными неполадками со здоровьем: инфарктами, инсультами и депрессией. Решение — небольшой перерыв на дневной сон. Как показывают исследования, это не только заряжает энергией, но и значительно улучшает умственные способности. Правда, надо придерживаться нескольких важных правил. Умный "тихий час"В 2015 году психологи из Мичиганского университета (США) наблюдали за добровольцами в возрасте от 18 до 50 лет. И заметили: у тех, кто во время рабочего дня имеет возможность недолго вздремнуть, в среднем более высокая производительность труда. Они лучше выполняют задания и проявляют больше упорства в поиске решений. Поставленные перед ними задачи на первый взгляд казались простыми. Однако в действительности решить их было очень трудно, а иногда вообще невозможно. К концу трудового дня (а компьютерное тестирование имитировало офисную работу) участники, у которых был только перерыв на обед, чувствовали себя разочарованными, тревожились и не хотели продолжать эксперимент — по-научному, демонстрировали пониженную устойчивость к фрустрации. А вот те, кто после обеда немного поспал, энергично и с хорошим настроением снова брались за сложные задания. Никаких психических проблем и нарушений ночного сна у добровольцев не было — об этом они заранее сообщили в специальных анкетах. А значит, решили исследователи, кратковременный перерыв на дневной сон положительно влияет на эмоциональное состояние и работоспособность. Для нанимателей это важный фактор, главное — подтвердить выводы на большей выборке: в эксперименте американских ученых участвовало всего 40 человек. Короткий сон"Исследования, показавшие, что короткий дневной сон хорошо влияет на работу мозга, проводили не раз. Во время некоторых экспериментов у испытуемых даже повышалась производительность труда за счет улучшения разных аспектов умственной деятельности — внимания, запоминания, обучаемости и других характеристик. Когда мы спим, так называемые когнитивные функции восстанавливаются. Это человек ощущает каждое утро и в меньшей степени — после дневного сна", — рассказал РИА Новости Михаил Полуэктов, заведующий отделением медицины сна, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета.Однако спать днем, по мнению исследователей, нужно не дольше получаса. "Когда испытуемые выходят за рамки тридцати минут, то показатели когнитивных функций у них, наоборот, снижаются. После получаса сон так углубляется, что из него сложно "вынырнуть", — это так называемый эффект инерции. То есть человек какое-то время не может окончательно проснуться. Соответственно, память и внимание работают не лучше, а хуже, чем до засыпания", — объяснил ученый. Не всем во благо"Кратковременный дневной сон действительно улучшает когнитивные функции, но у людей здоровых, — говорит Александр Калинкин, руководитель центра медицины сна МНОЦ МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Европейского общества исследователей сна (ESRS). — Поэтому нельзя просто сказать: дневной сон полезен. Желание подремать днем — часто симптом нарушения ночного сна. Конечно, у таких пациентов после короткой "сиесты" ненадолго укрепляются умственные способности. Но с глобальной точки зрения для них это только хуже". По словам ученого, если взрослый спит ночью от семи до девяти часов, то дополнительный сон в светлое время суток ему не нужен. Тяга вздремнуть в этом случае может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем. "Обычно это связано с фрагментацией сна за счет самых распространенных нарушений — храпа, остановки дыхания (так называемое апноэ), синдрома беспокойных ног и многих других. Сейчас их описано больше 80 типов, — продолжает эксперт. — При избыточной сонливости, которая перерастает в дневной сон, прогноз у людей с такими отклонениями неблагоприятный. В частности, доказано, что апноэ ведет к повышению артериального давления, нарушению ритма сердца. Это и фактор развития инфарктов и инсультов в ночное время, и высокие риски онкологических заболеваний. Дневная сонливость, по сути, — маркер массы болезней: от сахарного диабета до депрессивных расстройств". Эпидемия недосыпанияЗа последние сто лет люди в среднем стали спать на два часа меньше, а в мегаполисах и вовсе ограничиваются максимум шестью часам в сутки. По данным социологической компании IPSOS, хорошо высыпаются только 49 процентов жителей Земли. Лучше всего дела у индийцев: 68 процентов спят достаточное количество времени. Хуже всего — у граждан Южной Кореи: только 35 процентов не жалуются на недостаток сна. В России таких 53 процента.Это примерно совпадает и с оценками отечественных исследователей. "Мы недавно завершили большое исследование: опросили более пяти тысяч человек из 331 населенного пункта страны. Оказалось, избыточная дневная сонливость наблюдается у 40,9 процента населения. Причем, чаще всего у молодых — от 20 до 35 лет. Вот им дневной сон во благо, но не дольше 30 минут. Иначе, как правило, вечером сложнее заснуть, соответственно, нарушается ночной сон. Получается замкнутый круг: человек плохо спит ночью и мучается от сонливости днем", — говорит Александр Калинкин. Глобальное недосыпание, полагает он, может привести к росту заболеваемости огромным количеством недугов — от сердечно-сосудистых болезней до рака и диабета. Компенсация ночного сна коротким дневным — одно из решений проблемы. Но, конечно, в идеале всем взрослым лучше нормально спать по ночам — не меньше семи часов.
https://ria.ru/20210126/son-1594532819.html
https://ria.ru/20200827/son-1576363182.html
https://ria.ru/20200723/1574757799.html
https://ria.ru/20200506/1571015480.html
земля
южная корея
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572541468_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5ca2bf7e72737f2ded27f2c443697da9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр калинкин, михаил полуэктов, земля, инсульт, инфаркты, биология, здоровье, мгу имени м. в. ломоносова, мичиганский университет, южная корея, сша, сон

Помочь мозгу. Ученые описали простой способ повысить работоспособность

08:00 26.02.2021 (обновлено: 10:19 26.02.2021)
 
© Depositphotos / monsit3d-модель мозга человека
3d-модель мозга человека - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Depositphotos / monsit
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Альфия Еникеева. Более 40 процентов россиян трудоспособного возраста спят меньше семи-восьми часов в сутки. Недосып может обернуться серьезными неполадками со здоровьем: инфарктами, инсультами и депрессией. Решение — небольшой перерыв на дневной сон. Как показывают исследования, это не только заряжает энергией, но и значительно улучшает умственные способности. Правда, надо придерживаться нескольких важных правил.

Умный "тихий час"

В 2015 году психологи из Мичиганского университета (США) наблюдали за добровольцами в возрасте от 18 до 50 лет. И заметили: у тех, кто во время рабочего дня имеет возможность недолго вздремнуть, в среднем более высокая производительность труда. Они лучше выполняют задания и проявляют больше упорства в поиске решений.
Поставленные перед ними задачи на первый взгляд казались простыми. Однако в действительности решить их было очень трудно, а иногда вообще невозможно. К концу трудового дня (а компьютерное тестирование имитировало офисную работу) участники, у которых был только перерыв на обед, чувствовали себя разочарованными, тревожились и не хотели продолжать эксперимент — по-научному, демонстрировали пониженную устойчивость к фрустрации. А вот те, кто после обеда немного поспал, энергично и с хорошим настроением снова брались за сложные задания.
Никаких психических проблем и нарушений ночного сна у добровольцев не было — об этом они заранее сообщили в специальных анкетах. А значит, решили исследователи, кратковременный перерыв на дневной сон положительно влияет на эмоциональное состояние и работоспособность. Для нанимателей это важный фактор, главное — подтвердить выводы на большей выборке: в эксперименте американских ученых участвовало всего 40 человек.
Спящая девушка - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 02:30Наука
Названа польза послеобеденного сна

Короткий сон

"Исследования, показавшие, что короткий дневной сон хорошо влияет на работу мозга, проводили не раз. Во время некоторых экспериментов у испытуемых даже повышалась производительность труда за счет улучшения разных аспектов умственной деятельности — внимания, запоминания, обучаемости и других характеристик. Когда мы спим, так называемые когнитивные функции восстанавливаются. Это человек ощущает каждое утро и в меньшей степени — после дневного сна", — рассказал РИА Новости Михаил Полуэктов, заведующий отделением медицины сна, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета.
Однако спать днем, по мнению исследователей, нужно не дольше получаса.
"Когда испытуемые выходят за рамки тридцати минут, то показатели когнитивных функций у них, наоборот, снижаются. После получаса сон так углубляется, что из него сложно "вынырнуть", — это так называемый эффект инерции. То есть человек какое-то время не может окончательно проснуться. Соответственно, память и внимание работают не лучше, а хуже, чем до засыпания", — объяснил ученый.
Пробуждение - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
27 августа 2020, 07:37
Раскрыта смертельная опасность дневного сна

Не всем во благо

"Кратковременный дневной сон действительно улучшает когнитивные функции, но у людей здоровых, — говорит Александр Калинкин, руководитель центра медицины сна МНОЦ МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Европейского общества исследователей сна (ESRS). — Поэтому нельзя просто сказать: дневной сон полезен. Желание подремать днем — часто симптом нарушения ночного сна. Конечно, у таких пациентов после короткой "сиесты" ненадолго укрепляются умственные способности. Но с глобальной точки зрения для них это только хуже".
По словам ученого, если взрослый спит ночью от семи до девяти часов, то дополнительный сон в светлое время суток ему не нужен. Тяга вздремнуть в этом случае может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем.
"Обычно это связано с фрагментацией сна за счет самых распространенных нарушений — храпа, остановки дыхания (так называемое апноэ), синдрома беспокойных ног и многих других. Сейчас их описано больше 80 типов, — продолжает эксперт. — При избыточной сонливости, которая перерастает в дневной сон, прогноз у людей с такими отклонениями неблагоприятный. В частности, доказано, что апноэ ведет к повышению артериального давления, нарушению ритма сердца. Это и фактор развития инфарктов и инсультов в ночное время, и высокие риски онкологических заболеваний. Дневная сонливость, по сути, — маркер массы болезней: от сахарного диабета до депрессивных расстройств".
Спящий мужчина - РИА Новости, 1920, 23.07.2020
23 июля 2020, 04:00
Ортопед назвал способ улучшить сон

Эпидемия недосыпания

За последние сто лет люди в среднем стали спать на два часа меньше, а в мегаполисах и вовсе ограничиваются максимум шестью часам в сутки. По данным социологической компании IPSOS, хорошо высыпаются только 49 процентов жителей Земли. Лучше всего дела у индийцев: 68 процентов спят достаточное количество времени. Хуже всего — у граждан Южной Кореи: только 35 процентов не жалуются на недостаток сна. В России таких 53 процента.
Это примерно совпадает и с оценками отечественных исследователей.
"Мы недавно завершили большое исследование: опросили более пяти тысяч человек из 331 населенного пункта страны. Оказалось, избыточная дневная сонливость наблюдается у 40,9 процента населения. Причем, чаще всего у молодых — от 20 до 35 лет. Вот им дневной сон во благо, но не дольше 30 минут. Иначе, как правило, вечером сложнее заснуть, соответственно, нарушается ночной сон. Получается замкнутый круг: человек плохо спит ночью и мучается от сонливости днем", — говорит Александр Калинкин.
Глобальное недосыпание, полагает он, может привести к росту заболеваемости огромным количеством недугов — от сердечно-сосудистых болезней до рака и диабета. Компенсация ночного сна коротким дневным — одно из решений проблемы. Но, конечно, в идеале всем взрослым лучше нормально спать по ночам — не меньше семи часов.
Будильник - РИА Новости, 1920, 06.05.2020
6 мая 2020, 11:14Распространение коронавируса
Эксперт рассказал, как хороший сон помогает справиться со стрессом
 
НаукаАлександр КалинкинМихаил ПолуэктовЗемляинсультинфарктыбиологияЗдоровьеМГУ имени М. В. ЛомоносоваМичиганский университетЮжная КореяСШАсон
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:11Мария Бутина получила благодарность от Путина
14:09Кабул назвал условие сотрудничества с талибами против ИГ*
14:08В Facebook задумались над "шпионскими" умными очками
14:06Людей под завалами кафе в Нижнем Новгороде больше нет
14:03Twitter не разъяснил, почему заблокировал аккаунты клуба "Валдай"
14:03Лавров оценил ситуацию в Афганистане
14:01Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 87 копеек
13:55Россия направила ноту протеста в МИД Латвии
13:53В ГД прокомментировали сообщения о награде ФБР за сведения о россиянине
13:49Захарова прокомментировала появление термина "внутренние террористы"
13:44Порошенко назвал "исторические причины" потери Крыма
13:42Посольство в КНДР сообщило подробности возвращения дипломатов на дрезине
13:42Toyota отзывает более трех тысяч автомобилей в России
13:39В Минобороны Армении объяснили полеты военной авиации над Ереваном
13:36Польша повысила возраст применения вакцины AstraZeneca
13:36Чернышенко назначили главой Координационного центра правительства
13:35В Ираке заявили об отсутствии жертв при авиаударе США по Сирии
13:31Навального этапировали в колонию
13:30В монастыре на Урале искали подозреваемого в убийстве трех человек
13:30Сенатор Пушков прокомментировал авиаудары США по Сирии
Лента новостейМолния