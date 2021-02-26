https://ria.ru/20210226/serdtse-1599159675.html

В России ответили Зеленскому, назвавшему Крым "вырванным сердцем" Украины

В России ответили Зеленскому, назвавшему Крым "вырванным сердцем" Украины

Российские политики отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского, сравнившего Крым с "вырванным сердцем" Украины. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T18:57

2021-02-26T18:57

2021-02-26T23:27

россия

ситуация на украине

екатерина алтабаева

руслан бальбек

совет федерации рф

госдума рф

владимир зеленский

москва

республика крым

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российские политики отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского, сравнившего Крым с "вырванным сердцем" Украины.Ранее украинский лидер подписал указ о мерах по "деоккупации" полуострова. Они направлены на развитие крымско-татарского языка, культуры и защиту прав жителей региона. Также он напомнил, что накануне Дня независимости (24 августа) в Киеве пройдет заседание "Крымской платформы", где поучаствуют международные партнеры Украины. "Кровь Донбасса и пепел Одессы"Глава региона Сергей Аксенов в разговоре с РИА Новости назвал слова Зеленского бессовестной демагогией, а также отметил, что "сердце Украины" вырвали организаторы и исполнители государственного переворота в Киеве. "Значит, от крови Донбасса и от пепла Одессы у экс-клоуна сердце не разрывается, а вот без Крыма он кушать не может. Пусть Бандере помолится, может, полегчает", — заявил Аксенов.Он также добавил, что крымчане не хотели "жить рядом с живыми мертвецами" и вернулись в страну, которая является для них домом.Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в беседе с телеканалом RT напомнил о том, что возвращение региона в состав России было проведено в соответствии с международными нормами права."Крымчанам надоело видеть, как Крым грабят на протяжении более двадцати лет", — отметил он.Гемпель также выразил мнение, что "вырванным сердцем" следует считать не полуостров, а отношения, которые по вине украинских политиков сложились между Москвой и Киевом."Благо для крымчан"Депутат Госдумы Руслан Бальбек обратил внимание на указ о мерах, направленных на "деоккупацию" Крыма, о подписании которого украинский президент также упомянул в своем обращении."Как можно верить власти, которая устроила водную блокаду, но зато обязуется поддерживать крымско-татарскую культуру? А благо для крымчан, по его мнению, — это потоки ненависти, которые украинские СМИ выплескивают на население полуострова", — заявил он в разговоре с "Известиями".Член Совета Федерации Екатерина Алтабаева, комментируя РИА Новости выступление Зеленского, назвала позицию украинского лидера "двуличной"."Крым вошел в состав Украинской ССР в 1954 году по политическому недоразумению, а Севастополь и вовсе не был, так как был городом республиканского подчинения. <…> А в отношении прав людей, я прошу прощения, если вспомнить события семилетней давности — о всенародном движении в Севастополе, а затем в Крыму и желании вернуться в состав России, —почему о наших правах, жителей полуострова, никто не говорит?" — сказала она.Сенатор от Севастополя также напомнила, что Зеленский рассуждает про заботу о крымчанах, в то время как украинские власти поощряют грубое нарушение основных прав жителей Донбасса.Украина считает Крым своей временно оккупированной территорией. Однако российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

https://ria.ru/20210224/ukraina-1598642300.html

https://ria.ru/20210226/prichiny-1599090901.html

https://ria.ru/20210226/bayden-1599132019.html

https://ria.ru/20210224/bilbord-1598836372.html

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россия, ситуация на украине, екатерина алтабаева, руслан бальбек, совет федерации рф, госдума рф, владимир зеленский, москва, республика крым, украина, в мире