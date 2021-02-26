https://ria.ru/20210226/serdtse-1599107370.html
Зеленский рассказал о вырванном у Украины сердце из-за Крыма
Зеленский рассказал о вырванном у Украины сердце из-за Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к гражданам заявил, что Крым был сердцем Украины, а его возвращение в состав России президент сравнил с... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T15:00
2021-02-26T15:00
2021-02-26T18:39
россия
владимир зеленский
владимир путин
республика крым
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к гражданам заявил, что Крым был сердцем Украины, а его возвращение в состав России президент сравнил с "вырванным сердцем"."Крым был сердцем Украины. Солнечным, добрым, светлым", — заявил глава государства, добавив, что страна не забудет, кто это сделал и кто позволил это сделать.Зеленский отметил, что для того, чтобы "Украина смогла радостно и искренне улыбнуться", нужно вернуть ей ее сердце.Крым стал российским регионом после того, как на полуострове в марте 2014 года провели референдум.Украина считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Российские власти не раз заявляли, что жители Крыма демократическим путем и в соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.
https://radiosputnik.ria.ru/20210226/krym-1599101399.html
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россия, владимир зеленский, владимир путин, республика крым, оон, украина, в мире