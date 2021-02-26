https://ria.ru/20210226/serdtse-1599107370.html

Зеленский рассказал о вырванном у Украины сердце из-за Крыма

Зеленский рассказал о вырванном у Украины сердце из-за Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к гражданам заявил, что Крым был сердцем Украины, а его возвращение в состав России президент сравнил с... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T15:00

2021-02-26T15:00

2021-02-26T18:39

россия

владимир зеленский

владимир путин

республика крым

оон

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596723394_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_c51cb870f091e99e8fa7b30f7d549977.jpg

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к гражданам заявил, что Крым был сердцем Украины, а его возвращение в состав России президент сравнил с "вырванным сердцем"."Крым был сердцем Украины. Солнечным, добрым, светлым", — заявил глава государства, добавив, что страна не забудет, кто это сделал и кто позволил это сделать.Зеленский отметил, что для того, чтобы "Украина смогла радостно и искренне улыбнуться", нужно вернуть ей ее сердце.Крым стал российским регионом после того, как на полуострове в марте 2014 года провели референдум.Украина считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Российские власти не раз заявляли, что жители Крыма демократическим путем и в соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

https://radiosputnik.ria.ru/20210226/krym-1599101399.html

россия

республика крым

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир зеленский, владимир путин, республика крым, оон, украина, в мире