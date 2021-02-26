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Зеленский подписал указ о мерах, направленных на "деоккупацию" Крыма
Зеленский подписал указ о мерах, направленных на "деоккупацию" Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отдельных мерах по "деоккупации" и реинтеграции Крыма. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T14:31
2021-02-26T19:37
владимир зеленский
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КИЕВ, 26 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отдельных мерах по "деоккупации" и реинтеграции Крыма.В опубликованном в Facebook видеообращении он напомнил, что накануне Дня независимости (24 августа) в Киеве состоится первое заседание "Крымской платформы", где поучаствуют международные партнеры Украины. Организацией этого мероприятия займется правительство.По словам Зеленского, меры, о которых идет речь в указе, направлены на развитие крымско-татарского языка, культуры и защиту прав жителей полуострова."Я искренне верю, что смогу отменить этот указ просто потому, что он утратит актуальность и Крым вернется в состав Украины", — заявил он.Киевские власти считают Крым своей временно оккупированной территорией. Однако российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.
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владимир зеленский, киев, украина, в мире

Зеленский подписал указ о мерах, направленных на "деоккупацию" Крыма

14:31 26.02.2021 (обновлено: 19:37 26.02.2021)
 
© РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
КИЕВ, 26 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отдельных мерах по "деоккупации" и реинтеграции Крыма.
В опубликованном в Facebook видеообращении он напомнил, что накануне Дня независимости (24 августа) в Киеве состоится первое заседание "Крымской платформы", где поучаствуют международные партнеры Украины. Организацией этого мероприятия займется правительство.
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко во время акции протеста против законопроекта Бужанского о продлении преподавания на русском языке в школах Украины - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
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По словам Зеленского, меры, о которых идет речь в указе, направлены на развитие крымско-татарского языка, культуры и защиту прав жителей полуострова.
"Я искренне верю, что смогу отменить этот указ просто потому, что он утратит актуальность и Крым вернется в состав Украины", — заявил он.
Киевские власти считают Крым своей временно оккупированной территорией. Однако российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.
 
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