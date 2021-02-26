https://ria.ru/20210226/krym-1599100692.html

Зеленский подписал указ о мерах, направленных на "деоккупацию" Крыма

Зеленский подписал указ о мерах, направленных на "деоккупацию" Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отдельных мерах по "деоккупации" и реинтеграции Крыма. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T14:31

2021-02-26T14:31

2021-02-26T19:37

владимир зеленский

киев

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580655991_0:91:2906:1726_1920x0_80_0_0_6cf15bb67a441f6163d02c78a92e43b1.jpg

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отдельных мерах по "деоккупации" и реинтеграции Крыма.В опубликованном в Facebook видеообращении он напомнил, что накануне Дня независимости (24 августа) в Киеве состоится первое заседание "Крымской платформы", где поучаствуют международные партнеры Украины. Организацией этого мероприятия займется правительство.По словам Зеленского, меры, о которых идет речь в указе, направлены на развитие крымско-татарского языка, культуры и защиту прав жителей полуострова."Я искренне верю, что смогу отменить этот указ просто потому, что он утратит актуальность и Крым вернется в состав Украины", — заявил он.Киевские власти считают Крым своей временно оккупированной территорией. Однако российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

https://ria.ru/20210226/prichiny-1599090901.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, киев, украина, в мире