https://ria.ru/20210226/krym-1599100692.html
Зеленский подписал указ о мерах, направленных на "деоккупацию" Крыма
Зеленский подписал указ о мерах, направленных на "деоккупацию" Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отдельных мерах по "деоккупации" и реинтеграции Крыма. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T14:31
2021-02-26T14:31
2021-02-26T19:37
владимир зеленский
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КИЕВ, 26 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отдельных мерах по "деоккупации" и реинтеграции Крыма.В опубликованном в Facebook видеообращении он напомнил, что накануне Дня независимости (24 августа) в Киеве состоится первое заседание "Крымской платформы", где поучаствуют международные партнеры Украины. Организацией этого мероприятия займется правительство.По словам Зеленского, меры, о которых идет речь в указе, направлены на развитие крымско-татарского языка, культуры и защиту прав жителей полуострова."Я искренне верю, что смогу отменить этот указ просто потому, что он утратит актуальность и Крым вернется в состав Украины", — заявил он.Киевские власти считают Крым своей временно оккупированной территорией. Однако российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.
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владимир зеленский, киев, украина, в мире
КИЕВ, 26 фев — РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский
подписал указ об отдельных мерах по "деоккупации" и реинтеграции Крыма.
В опубликованном в Facebook
видеообращении он напомнил, что накануне Дня независимости (24 августа) в Киеве
состоится первое заседание "Крымской платформы", где поучаствуют международные партнеры Украины. Организацией этого мероприятия займется правительство.
По словам Зеленского, меры, о которых идет речь в указе, направлены на развитие крымско-татарского языка, культуры и защиту прав жителей полуострова.
"Я искренне верю, что смогу отменить этот указ просто потому, что он утратит актуальность и Крым вернется в состав Украины", — заявил он.
Киевские власти считают Крым своей временно оккупированной территорией. Однако российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.