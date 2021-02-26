https://ria.ru/20210226/armeniya-1599065538.html

Сторонники оппозиции начали собираться на митинг у парламента Армении

Сторонники оппозиции начали собираться на митинг у парламента Армении

Сторонники оппозиции собираются в Ереване на митинг у парламента, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T12:00

2021-02-26T12:00

2021-02-26T12:43

ситуация в армении

ереван

в мире

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ЕРЕВАН, 26 фев — РИА Новости. Сторонники оппозиции собираются в Ереване на митинг у парламента, передает корреспондент РИА Новости.Они требуют отставки премьера Никола Пашиняна, чья популярность упала после подписания осенью перемирия с Баку.Часть оппозиционеров провела ночь в палаточном лагере на проспекте Баграмяна у парламента. Там также дежурят полицейские, в переулках стоят автобусы с силовиками. Обстановка пока спокойная.Ранее представитель оппозиции Ишхан Сагателян заявил, что акции продолжатся до тех пор, пока Пашинян не покинет свой пост.Очередной политический кризис начался в республике на этой неделе после того, как президент страны Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".Армия, в свою очередь, потребовала отставки самого Пашиняна. Премьер назвал происходящее попыткой госпереворота и пообещал уволить начальника Генштаба Оника Гаспаряна.Со вчерашнего дня в Ереване проходят митинги сторонников и противников главы кабмина, время от времени между ними происходят столкновения.

ереван

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

LIVE: Протесты в Ереване LIVE: Протесты в Ереване 2021-02-26T12:00 true PT1S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в армении, ереван, в мире