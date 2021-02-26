https://ria.ru/20210226/armeniya-1599046693.html

Оппозиция созывает митинг у здания парламента Армении

Оппозиция созывает митинг у здания парламента Армении

Объединенная оппозиция Армении созывает митинг у здания парламента в 12:00 мск. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T10:33

2021-02-26T10:33

2021-02-26T11:30

ситуация в армении

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ЕРЕВАН, 26 фев — РИА Новости. Объединенная оппозиция Армении созывает митинг у здания парламента в 12:00 мск."Движение спасения родины" объединяет около 20 политических сил, которые требуют отставки премьера Никола Пашиняна, чья популярность упала после подписания осенью перемирия с Баку.Часть оппозиционеров провела ночь в палаточном лагере на проспекте Баграмяна у парламента. Там также дежурят полицейские, в переулках стоят автобусы с силовиками. Обстановка пока спокойная.Ранее представитель оппозиции Ишхан Сагателян заявил, что акции продолжатся до тех пор, пока Пашинян не уйдет в отставку.Очередной политический кризис начался в республике после того, как президент страны Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".Армия, в свою очередь, потребовала отставки самого Пашиняна. Премьер назвал происходящее попыткой госпереворота и пообещал уволить начальника Генштаба Оника Гаспаряна.В четверг на улицы Еревана вышли противники действующей власти. После этого сам глава правительства призвал собраться своих сторонников и выступил перед ними. Он призвал оппозицию урегулировать разногласия с помощью диалога. Также он сказал, что готов к проведению внеочередных парламентских выборов. После этого он возглавил шествие по улицам столицы. Произошли несколько стычек между оппозицией и сторонниками Пашиняна.Впоследствии премьер отказался от проведения внеочередных парламентских выборов.

https://ria.ru/20210225/armeniya-1598932080.html

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Полиция стягивается к палаточному лагерю у парламента Ереван. Мимо палаток к парламенту стягивают полицию 2021-02-26T10:33 true PT0M35S

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ситуация в армении, армения, в мире